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國泰解僱3名涉歧視乘客員工，港府促國泰改善服務

24/05/2023

　　有網民在內地社交平台聲稱近日坐國泰航空(00293)時，有空中服務員懷疑歧視非英語乘客，國泰向乘客致歉，並決定解僱涉事的三名職員，又再次向受影響乘客和社會各界致歉。國泰行政總裁林紹波將領導跨部門工作小組全面檢討，避免同類事件再次發生。

 



林世雄：嚴重違背香港優良待客之道

　　運輸及物流局局長林世雄就事件發表聲明，對國泰航空部分機組人員的不當言論表示十分痛心，指事件嚴重違背香港優良的待客之道、一貫的價值觀和道德標準。他已向國泰表達高度關注，並要求管理層立刻改善服務，期望國泰航空盡快完成全面檢討，為公司制度，以至員工態度等方面從根本上作出改善，不負香港作為國際航空樞紐和好客之都的聲譽。

國泰將重新審視服務流程及人員培訓

　　林紹波在署名聲明內重申，對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，國泰將秉持「零容忍」的態度，絕不姑息，而為了避免同類事件再次發生，他將親自領導跨部門的工作小組作出全面檢討，重新審視公司的服務流程、人員培訓和相關制度，進一步提升國泰的服務品質。其中，最重要的是確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區均提供專業且一致的服務。

空服員涉歧視不懂英語乘客

　　早前有網民實名舉報國泰有空中服務員涉嫌歧視非英語乘客，聲稱周日(21日)乘搭國泰客機由成都往香港時，有空中服務員與同事交談時涉嫌歧視乘客，有人疑取笑乘客以英語索取毛氈時把「blanket」說成「carpet(地氈)」，有人則在粵語廣播勸乘客返回座位後，向同事形容乘客「聽不懂人話」。


　　其後，《人民日報》海外版旗下《俠客島》發表評論，批評國泰母公司有英資背景，公司文化似乎保留了某種崇洋、看不起內地人的莫名優越感，現時內地遊客是香港服務業的衣食父母之一，無論從哪個角度，員工歧視說普通話的內地人，都是絕不應該發生的事。國泰不能只是每次道歉，而應重拳整頓，建章立制，從根子上剎停歪風。

 

撰文:經濟通採訪組

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