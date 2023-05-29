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日出康城單位裝修疑打穿主力牆，屋宇署指正調查事件

29/05/2023

　　近日網上流傳將軍澳日出康城一個單位在裝修期間，懷疑拆除部分主力牆改裝成房門。屋宇署回覆傳媒查詢指，之前並沒有收到相關舉報，現正聯絡日出康城物業管理處，以確定涉事單位地址及調查事件是否屬實，如發現任何違反《建築物條例》的情況，將採取適當執法行動。



屋宇署:最高可罰監禁2年及罰款40萬元

　　屋宇署表示，根據《建築物條例》，未經批准而進行建築工程屬嚴重罪行，最高刑罰為監禁2年及罰款40萬元。若工程進行方式導致或相當可能導致任何人受傷或任何財產損毀的危險即屬犯罪，一經定罪可判囚3年及罰款100萬元。該署又稱，建築工程在沒有取得署方批准及同意的情況下進行，署方可向業主發出法定命令，飭令清拆有關僭建物或糾正違規情況，不遵守清拆令者一經定罪可監禁1年及罰款20萬元，另就罪行持續的每一日各罰款2萬元。

港鐵:無接獲改結構裝修申請

　　港鐵(00066)表示，屋苑客務處未曾收到有關單位就改動單位結構的裝修申請；如發現單位有結構改動工程而未得到相關政府部門批准，會向所屬單位業主提出要求進行還原工程，並須得到具專業資格人士審批完工，同時會向所屬單位業主保留追究因未經批核改動工程而引起損失之一切權利。

方國珊:已責成港鐵嚴肅處理

　　當區區議員方國珊表示，據其了解港鐵管理處已聯絡到懷疑涉事單位，並會安排工程團隊跟進。她又指，由於事件關乎樓宇結構安全，不少首都居民都極度關注事件，她已責成港鐵嚴肅處理。

 

撰文：經濟通採訪組

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