【陶冬專訪】美國政府被債務上限纏住 破產風險有多大？（有片）

美國政府被債務上限纏住了，它的破產風險有多大？2023年1月19日，美國的政府債務總額達到31.4萬億美元的債務上限，財政部無法再繼續發債，政府支出和公共開支都進入緊急狀態，非緊急開支都需要根據輕重緩急而被推後，但是美國債市和股市卻沒當一回事。

美國政府不會破產

瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通》專訪時指出，自從1960年，美國總共觸碰到債務上限78次。市場在一開始沒有太把債務上限當一回事；但是當政府關門、債務違約出現後，金融資產價格出現了大震盪。其實美國政府是不會破產的，美元是硬通貨幣，只要大家還願意接受美國聯儲是可以無限量發行美元，尤其是聯儲開啟量化寬鬆政策後，財政部發多少債，美聯儲就可以買多少債。所以理論上講山姆大叔，永遠有美元來償還債務，但是過度發行貨幣，勢必帶來通貨膨脹，物價上升在微觀層面導致生活成本上升，民意沸騰；從宏觀層面則催生金融不穩定迫使央行加息。

發鈔償債影響深

他又說，民意成為制約政府無限財政擴張的主要限制條件，這就帶出了國會對政府的不合作，美國聯儲在過去12年中，將自己的資產負債表擴張了12倍，催生出40年來未曾見過的通貨膨脹，為這次國會與白宮的角力提供了大舞台。

同時，美國政府的財政收入，僅僅可以涵蓋開支的80%，不舉債是不行的，拜登政府上任後，所產生出的財政赤字，相當於美國之前一百年財政赤字總和的80%，當然引起共和黨的嚴重不滿，也引起個別民主黨溫和派議員的不合作，美國有1.8億納稅人，31.4萬億美元的政府債務，意味著每一位元納稅人需要承擔18萬美元。

看誰先眨眼

陶博形容眾議院新任議長麥卡錫為這場「看誰先眨眼」遊戲，帶來了新的看點。麥卡錫為了贏得黨內右翼勢力的支持，直言政府必須大幅調整開支預算，才有機會得到新的債務上限授權；至於債券一級市場，受到聯儲大幅加息的影響，債市流動性萎縮，也為發債增加了難度，這場角力可能會堅持到最後一分鐘，甚至超過最後一分鐘，美國政府無法按時支付利息、歸還本金，是很有可能的。財政部長耶倫說通過削減開支，政府大概可以堅持到6月中，陶博估計可能堅持到7月初，年中應該是債務上限的一個大限。

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