【專訪】陶冬：美歐寫字樓市場快爆了（有片）

香港甲級寫字樓空置率高企逾12%，原來在美國，重災區三藩市的空置率高達19%，休斯頓、達拉斯和芝加哥的空置率更超過20%。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就稱，美聯儲暴力加息的第一個房地產犧牲品已浮出水面，美歐寫字樓市場快爆了！

他解釋，現象背後的原因，首先是疫情期間流行的遠程辦公模式，現在仍在延續，令寫字樓業主的租金收入下降。其次，美國聯邦基金利率從零提高到5%，銀行所有的按揭貸款利率也全部跟著大漲。一言以蔽之，寫字樓業主需要付出的按揭成本有時候沒辦法靠租金收入來全覆蓋。

低成本資金不再，違約風險上升

他續指，在美國，寫字樓貸款(英文叫CRE，Commercial Real Estate Loan)是一個5.6萬億美元的龐大市場。最近的銀行業動盪出現了，寫字樓業主愈來愈難借到低成本的資金，於是面臨著愈來愈大的違約風險。接下來寫字樓價格下跌，觸發減值和銀根收縮，再融資和展期也變得困難。儘管寫字樓貸款市場，暫時還不會馬上爆掉，「但是所承受的壓力一定大幅上升。CRE市場違約率和貸款拖欠率，都創下了本周期的新高。這是一個定時炸彈。」

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名