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JUMPSTARTER 2023盛大登場為期兩周的科技藝術展閃耀維港

08/11/2023



第六屆阿里巴巴創業基金者主辦的JUMPSTARTER 2023 Tech by the Harbour環球創業比賽（下稱「JUMPSTARTER 2023」)的30強已經結束，總決賽將於11月16至17日在香港文化中心海旁舉行，各隊伍將角逐冠軍寶座及其他多個殊榮，以及總值100萬港元現金獎！

光影虛實  人與機械結合
今年JUMPSTARTER加入一系列Tech by the Harbour線下互動活動。由11月8至19日於尖東海濱舉行，運用光影、機械人等虛實結合方式，向市民大眾展示30強入圍隊伍及本港精選創新項目的科技展覽。在《水‧光‧影》中，你將可欣賞國際和本地創意巨頭 WOW 和 Way of Difference 策劃的裝置藝術，將迷人的視覺藝術與尖端創新融為一體。在《機械人巡遊》中，將有不同性格種類的機械人，將為大家表演。《未來體驗館》令你了解科技如何改變我們的生活，一系列極具趣味互動包圍著你。Sandbox VR推出的全球首創VR體驗版的《魷魚遊戲》，這將將打破全新人與機械的疆界，為你帶來新一輪的高潮。

 


藉互動交流開拓新視野
另外，在《創科論壇引領未來》環節，你將與全球思想領袖和企業家一起探討未來的發展方向。在維多利亞港的壯麗景色下，中央舞台將匯集全球思想領袖、富有遠見的企業家、科技愛好者和行業開拓者。我們邀請您探索新的見解，並從我們引人入勝的主題演講和演講中汲取靈感，描繪未來的發展方向。

 

 

全球交流的平台「StartMeetUp」，是為新創公司、企業和投資者提供交流和合作機會的入口。探索合作機會，釋放互惠互利的前景，並參與社交活動。藉著我們的穿針引線，一個讓知識和資源得以自由交換的環境由此而生。加入我們這個充滿活力的網絡，並抓住 StartMeetUp 的寶貴機會吧！

 


敬請期待這場集結創新科技和文化藝術的大型創科盛典！

JUMPSTARTER 2023 環球創業比賽30強入圍隊伍可見於附錄。有關「JUMPSTARTER 2023 Tech by the Harbour」詳情，可瀏覽：www.jumpstarter.hk 以獲取更多資訊。

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