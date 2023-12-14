【友邦獎學金】立志追求 成就年輕人夢想 為您超越

追夢可以是一條崎嶇不平的道路，若克服箇中試煉，路上的風雨卻可成為前進的動力，迎來驕陽。三位「友邦獎學金」得主，各自面對身心或經濟上的種種限制，有同學童年時因病而無法正常與別人溝通；亦有同學在預備公開試前突然下肢無力，需要以輪椅代步；另外有學生自小於資源匱乏的環境長大。儘管三位同學經歷各種困難，但他們仍然豁達地面對生命中的波瀾，以不屈不撓的意志追尋理想，成就更好的自己，綻放光芒，並期望為社會作出貢獻。

敞開心扉 跨越緘默的界限

陳滙嘉(Celine)擁有燦爛的笑容，如此開朗及健談的印象，難以想像她曾難與別人正常交談，甚至面對老師及同學時也開不了口：「小時候除了家人或比較熟的親友外，我無法正常與別人溝通；上課時亦回答不了老師的提問，口試自然也不合格。」經診斷後，證實她患上「選擇性緘默症」，這會使她在個別社交場合會無法言語，從而影響學習及社交¹。她還記得當時同學主動與她聊天，即使很想回應他們，卻總是突然無法說話。幸得老師及同學理解和接納，使她更有勇氣，決心擺脫言語上的枷鎖，她認為：「面對限制，有人選擇認命，有人選擇共存，我就嘗試突破。」



Celine童年時因無法與老師及同學正常對話，影響學業及日常社交，接受治療後，情況現已改善，亦順利考入心儀的大學。





在接受言語治療師的治療，情況日益改善。 她憑著渴望與別人溝通的信念與堅持，成功克服困難，中學畢業後，Celine決定更進一步，將昔日的弱點化為強項：「我現時在大學修讀電視及大眾傳播，磨練自己溝通技巧。其實回想當初都覺得神奇及有趣，真的可以說是突破自己，我由不擅說話到想嘗試用不同的媒介去溝通及表達，現在更可在人前自信地演講。」現在Celine已康復，能夠隨意表達自己所想。當她得悉獲得「友邦獎學金」後，感到十分鼓舞，亦認為這是一種肯定，使她更有信心追逐夢想︰「希望將來透過傳媒工作，令大眾可以聽到社會上不同人的聲音，也令更多人認識選擇性緘默症。」







Celine將來希望投身傳媒行業，向大眾傳遞社會各界的聲音。





樂觀前行 穿越障礙





公開試前一年，Wilson突然下肢無力，無法走動，他曾猶豫應否延遲應考，最後決定堅持下去，如願與好友一起完成中六課程，目前在大學修讀人工智能學科。



應考DSE是眾多學生生涯中的一個重要關卡，當鄭匯琛(Wilson)傾盡全力準備應考時，卻在公開試前一年突然雙腿無力，從此無法如常走路，只可靠輪椅代步，至今原因未明。「當然有灰心的時候，以前可以行得走得，現在卻不能自在行動。幸好有家人的陪伴及朋友時常與我線上聊天，令我心情慢慢變好。」Wilson漸漸以樂觀的態度面對，並面帶笑容地分享當時的情況。即使面對身體上的限制，亦阻止不了他要前進的決心，與一眾好友努力備戰公開試，最終他如願考上大學，更獲得「友邦獎學金」的肯定，不只解決學費壓力，亦可以運用部分資金購買一部更好的電動輪椅。



常言道「關關難過關關過」，儘管Wilson在這幾年間努力適應坐輪椅的生活，但生活中仍有不少難以克服的障礙：「我喜歡與好友聚餐，但有些舊式地舖，為了防止雨水流入，門前往往會建造一兩級樓梯，導致輪椅難以進入，每每碰到這種情況，我和朋友也只好另覓餐廳。」常人可能無法想像，但其實一兩階梯級，足以令輪椅人士止步。即使Wilson 外出時做好路線規劃，但當遇上無障礙設施故障時，便讓他無所適從：「有一次，我安排好外出路線，心想應該萬無一失，後來卻發現唯一一部接駁天橋與地面行人路的升降機故障，結果必須多花十多分鐘兜大圈，才能抵達目的地。」他對此感到十分無奈。







Wilson相信人工智能及編程的力量，期望以此改善身障人士的生活質素。



Wilson切身體會到身障人士在出行時的不便，因此他希望日後可以活用自身擅長的STEM和編程知識及技能，改善其他身障人士的生活，助人自助：「現在手機也可提供前往某地的無障礙路線，但準確度不高，往往令人哭笑不得。因此，我想製作一個真正無障礙電子地圖，方便大家穿越障礙，探索更多。」



銘記惜物善用 建築環保城市







即使沒有良好的學習環境，亦無阻Benjamin追逐夢想，建構綠色城市。



惜物善用，對林文彬(Benjamin)而言不止是一個值得推崇的環保理念，這更是他的家人以言行身教傳遞給他的訊息。父親經營理髮生意，故Benjamin自小過著前舖後居的生活。家中雖然並不富裕，不少傢俬電器都並非全新添置，但亦可獲得基本所需：「家人會收集回收站的木板及鐵板，組裝書桌及書櫃供我使用，不少電器則是鄰居搬屋時贈予我們的。」初時他對家人節儉如斯，感到些許困惑，但在家人的熏陶下， Benjamin漸漸明白家人如何活用現有資源解決問題，及養成減少浪費的生活習慣。



Benjamin於中學時參與淨灘活動後，更加明白保護環境的重要性，希望以身作則及於未來以自身專業，改善環境。



升上中學後，Benjamin踴躍參與聯校活動，更在參加環保研討會及義務淨灘後，對「減廢」、「惜物」等概念深有感悟，頓覺這些理念與自小家人的教導不謀而合。從此，Benjamin在心中奠定了一套堅實的環保價值觀，希望善用資源，保護地球。時至今日，他亦不忘初心，在生活中各個環節，實行惜物善用，更鼓勵大家行多一步：「我曾嘗試向身邊的朋友發問，誰有多餘的HDMI線可贈給我使用，最後真的有朋友把放著沒用的給我。這令我明白共享資源並沒有成本，不只可賦予物品第二生命，當中帶來的可能性及影響可以很大。」



Benjamin現正修讀商管學士及土木工程雙學位，他對綠色建築及減少現存建築碳排放等議題特別感興趣。他努力汲收各種相關知識，進一步探索人、建築及環境之間的連繫，更夢想將來規劃建築工程時，能夠加入更多環保元素。而「友邦獎學金」則能助他朝心中所想進發：「獎學金不但免卻了我學費方面的煩惱，更令我可以把握交流學習的機會，充實自我，日後將環保的信念推廣予更多人。」



AIA於2020年設立「友邦獎學金」，承諾投放一億美元，在未來數十年間，每年資助100名就讀於香港多間大學的本科學生，助他們完成整個本科課程。「友邦慈善基金」會籌辦不同的活動，包括歷奇領袖訓練營及社區服務等，助學生們擴闊視野，迎接未來。



「友邦獎學金」現正接受申請，有興趣申請獎學金的同學可向各大院校查詢，或參考：www.aia.com/zh-hk/about-aia/aia-scholarships.html



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¹ 資料來源：https://sense.edb.gov.hk/uploads/tc/content/selective-mutism_c.pdf

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