數碼營商「智」有計，逆境自強創商機

經濟通主辦的「新經濟下中小企數碼營商「智」有計」講座早前圓滿結束，反應熱烈。是次講座邀請三位講者，有星級分析員陸東，分析環球經濟新趨勢；SHOPLINE香港區副總經理趙公亮先生，介紹中小企如何在疫境下透過數碼轉型，在市場上保持優勢；平安壹賬通銀行(香港)有限公司銀行業務總監李冠中先生，為中小企介紹公司財務管理要訣方案，希望各位參加者能夠透過三位講者的分享能夠保持企業的競爭力，在疫境下創出新商機。

逆境下須控制營運開支

全球疫情仍未受控，加上地緣政治局勢緊張、內地採取持續的封控措施以及環球央行採取寬鬆貨幣政策，使商品價格飈升及通脹加劇。不少中小企都十分擔心前景。陸東在第一節先引用國際結算銀行(BIS)及國基會(IMF)的數據，指出全球先進經濟體的總信貸額在截至2021年第三季接近55萬億美元之多，他又指出目前內地房地產面對嚴重的問題，例如資金鏈斷裂，地產商無法交樓及斷供問題。然而，去年內地樓市對GDP的貢獻達到12%，內地銀行對地產發展商及樓按的貸款佔了總貸款額的27%。可見房地產市場表現對內地經濟有舉足輕重的影響。在「十四五」規劃中，內地收緊了房地產相關的貸款比重，人民銀行亦在2020年上半年下調了房地產發展及房屋按揭貸款佔比，以控制房地產市場風險。

陸東認為，新冠疫情對金融市場及市場情緒造成損害，香港與內地房屋價格在未來兩至三年將出現重大調整，加息對此毫無幫助。關鍵是能夠保持低營運開支及可控，同時必須控制借貸。

疫情造就網絡銷售商機

疫情下，不少商業活動轉移陣地，改為網上進行。SHOPLINE香港區副總經理趙公亮先生在第二節為大家介紹「OMO」(結合線上及線下)經營模式，是指客人在網上下單後，再到實體店取貨。中小企藉此可掌握更全面的數據，將會員資料、購物紀錄、瀏覽足跡等作全面整合，實現全面Retargeting，更可掌握會員偏好而提供更個人化服務。

虛擬銀行提供便捷貸款

瞭解過宏觀形勢及數碼轉型策略，想在同業中突圍而出當然是資金來源。平安壹賬通銀行(香港)有限公司(PAOB)是首間通過手機APP為中小企提供開戶服務的虛擬銀行。另外，無需客戶提供財務文件，即可進行「壹易貸」分期貸款申請1。PAOB為首間參與香港按揭證券「中小企融資擔保計劃」下的虛擬銀行，並提供八至九成擔保計劃貸款産品。此外，PAOB靈活運用替代數據信貸審批模式，得以簡化貸款審批流程，由貸款申請到收到放款最快只需2.5個工作天。另外，PAOB亦提供「壹易貸」分期貸款及「企業分期貸款」，前者適用於貿易通中小企客戶，後者則為各行各業中小企而設，兩類貸款均不收手續費，而且可提前贖回貸款而無需罰款。

1備註：僅適用於「壹易貸」特選客戶，於貸款審批時只需提供香港身份證用於身份驗證。貸款放款前，客戶需要提交貸款所需文件。

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