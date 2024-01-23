傳統期權交易平台乜功能都無？嚴選專業好用期權APP 五大關注重點

最近金融市場乍暖還寒，利率期貨顯示，美國加息週期已完結，今年還會不止一次減息，現在可能就是買股買債好時機；但最近在加沙的以巴衝突未完，紅海航運又因胡賽武裝攻擊商船受阻，這令大家又再擔心航運成本上漲導致通脹再臨，而減慢減息甚至重新加息。在這種兩極的看法下，投資者就可以活用期權策略，既可以降低風險同時又增加回報。



現時香港不少券商的交易平台都可以交易期權產品，不過大部份都是使用提供第三方開發的期權交易程式供投資者查閱即時報價及進行買賣，不過專業的期權投資者普遍都覺得向來使用的第三方期權交易平台問題多多，不夠好用，投資者交易體驗：

• 只有港股港期的期權，不能買賣美股及其他商品期權。

• 股票及期權分開兩個不同平台及不同程式，股票、資金以及密碼都要分開處理，操作很麻煩。

• 到期轉倉手續麻煩，要在平台到處找報價，錯失最佳價格。

• 只有普通的報價及交易功能，沒有更多的有用資訊幫助用家把握獲利機會。

• 無針對常用組合期權的快捷功能。



善用3大期權功能 投資期權不再執輸

現在期權投資者不用再屈就傳統期權交易平台受氣，有交易平台針對痛點，自家開發程式幫助投資者的期權交易更得心應手。富途旗下的手機應用程式「富途牛牛」可以支持同一個App交易股票、期權，期權產品覆蓋港美股期權，以及CME的各類商品期貨期權交易，如農產品、能源及貴金屬，品類齊全，讓投資者交易更方便、亦有更多交易獲利機會。



至於功能操作方面，針對傳統期權app到期轉倉的操作繁瑣，富途牛牛內的「⼀鍵轉倉」功能，可以簡易進行轉倉，快速鎖定收益。有別於傳統期權app很少提供有用的期權資訊，富途牛牛裡面有「自研期權計算器」和「期權異動榜」兩大工具，令投資者更容易了解期權金走勢及值博率，迅速捕捉投資機會。





期權交易安全至上 揀交易平台最緊要有保障

除了關心獲利良機及用戶體驗外，相信不少資深期權投資者對過去某些標榜“特平佣金”平台的賬目及安全性問題記憶猶新，自此便對守護資金安全放在選擇期權交易券商的第一位。富途與銀行合作，將客戶資金放在銀行的信託賬戶。而富途的財務及營運賬戶與客戶資金的賬戶是分開的，不論任何情況，投資者的資產都不會受影響。加上富途是美國上市公司，其財政狀況、收支分佈等都可從公開途徑獲取每季的業績報告，確保業務帳目公開透明、穩健妥當。



由即⽇起成為富途全新客戶並存⼊資⾦$10,000港元或以上，將可獲得⾼達價值HK$4,200之獎賞，其中包括美股期權佣⾦卡200美元、港股期權佣⾦卡 1600港元、美期貨佣⾦卡60美元、港期貨佣⾦卡600港元等**



**優惠受條款細則約束，詳情請參閱富途證券網頁或富途牛牛手機應用程式。

資料由客戶提供

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