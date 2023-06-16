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國家事務研習課程本月初重啟，23名首長級學員參與

16/06/2023

　　因疫情停辦近3年的國家事務研習課程，今個月初重啟，共23名首長級學員參與，包括通訊事務總監梁仲賢及警務處副處長周一鳴等。團員期間獲國務院港澳事務辦公室副主任王靈桂接見。


　　課程為期7日，學員需先後到訪北京及上海考察，並於國家行政學院研修有關維護國家安全及國家最新政策和發展等內容，當中新設有「提高突發事件應對能力」等講座主題。
　
新課程以國家事務角度研習
　
　　康文署副署長譚美兒表示，疫後再次參與課程，發現內容上有分別，新課程內容更深入，要求公務員以國家事務角度研習，思考層次不同。她表示，課程內容較多，未必能在7日內完全消化，行程結束前需提交一份反思報告，內容及形式不設限，亦不需經批改審核，強調課程期間沒有被賦予特別任務及議題，互動氣氛輕鬆良好。
　
不認同課程是上「洗腦班」
　
　　對於有意見指課程被批評為「洗腦」，廉政公署執行處處長蔡樹強表示，不應因部分人評語而抗拒認識國家，又指並不抗拒未來到內地或國外掛職，認為可以突破在港工作的固有思維，學習不同知識並帶回港，對公務員自身亦有所增長。


　　另外，食環署副署長姚繼卓認為，本港公務員以處事靈活多變為特色，但政策制定理念較弱，相反國家在這方面則較出色，可汲取兩地不同的經驗及理念，相互學習。


　　首長級內地培訓課程自2011年開設，至今有約300人參加。

 

撰文：經濟通採訪組

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