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23條 | 陳國基：無與會政商界代表對23條立法表示憂慮

28/03/2024

．政務司司長陳國基表示，無一個政府或商界代表提出對23條憂慮

．他認為，商界都希望有安全平穩的環境，不會希望日日有汽油彈或衝擊事件

．他又批評美西方媒體對23條立法憂慮都是「政治性的講法」

 

政務司司長陳國基正在海南出席博鰲亞洲論壇。他被問到《基本法》23條生效數天，有否外商對他表達疑問時稱，今次論壇雲集許多政商界人士，但無一個政府或商界代表提出對23條憂慮，亦無人談及23條。

　　政務司司長陳國基正在海南出席博鰲亞洲論壇。他被問到《基本法》23條生效數天，有否外商對他表達疑問時稱，今次論壇雲集許多政商界人士，但無一個政府或商界代表提出對23條憂慮，亦無人談及23條。

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　　他認為，商界都希望有安全平穩的環境，不會希望日日有汽油彈或衝擊事件，今次立法可保證香港有安全平穩的環境。他又批評美西方媒體對23條立法憂慮都是「政治性的講法」，香港在2019年經歷「黑暴」，但美西方並無提及會影響他們的營商環境，認為西方並不想香港有保障安全的法律，令他們可以有機可乘。


*冀垃圾收費在務實檢視情況後再行決定*


　
　　另外，對於垃圾徵費下月「先行先試」，陳國基指，知道很多市民和團體對執行細節有憂慮，希望「先行先試」能深入了解每個環節的難處，當局亦會進行意見調查，認真務實檢視情況，再作最後決定。他又表相信在香港設立的家族辦公室會不斷增加，將對經濟帶來很大幫助。

 

撰文:經濟通採訪組

2024-03-28｜業績期尾聲 仲係無得升？｜內銀業績期｜比亞迪系榮辱互見｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

 

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