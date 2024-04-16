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半年報告 | 外交部駐港公署及港府譴責英國「香港問題半年報告」

16/04/2024

．外交部駐港公署和特區政府均對英國政府再次發表所謂《香港問題半年報告》予以強烈譴責

．外交部駐港特派員公署批評英方故伎重演拿《中英聯合聲明》大做文章，老調重彈攻擊抹黑一國兩制，惡意詆毀香港國安法

 

半年報告 | 外交部駐港公署及港府譴責英國「香港問題半年報告」

　　外交部駐港公署和特區政府均對英國政府再次發表所謂《香港問題半年報告》予以強烈譴責。

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　　外交部駐港特派員公署批評英方故伎重演拿《中英聯合聲明》大做文章，老調重彈攻擊抹黑一國兩制，惡意詆毀香港國安法、《維護國家安全條例》和新選舉制度，粗暴干涉特區司法和法治。


　　公署發言人表示，香港回歸後，《中英聯合聲明》的歷史使命已然完成。中方敦促英方尊重國際法原則和國際關係基本準則，尊重香港由治及興的客觀事實，盡早放下殖民傲慢和霸道思維，停止插手干預香港事務和中國內政。



*特區政府斥英方妄圖破壞香港繁榮穩定*


　　特區政府發言人亦表示，英國重施故技，罔顧事實，對香港特區各方面情況發表以政治凌駕法治、顛倒黑白的謬論，公然干涉屬中國內政的香港事務，妄圖破壞香港繁榮穩定，注定徒勞無功。


　　發言人表示，特區政府強烈反對報告中針對香港特區維護國家安全相關法律的無稽和失實內容，認為英方對該等法律讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞，其霸凌和雙標的虛偽面目和行徑，實在極其醜陋、令人不齒。



*英外相:不會容忍外國恐嚇、騷擾或傷害在英國的人*


　　英國外相卡梅倫在香港半年報告中提到，《維護國家安全條例》上月在香港生效，這項法律很可能不符合國際人權法律，將會對香港民眾行使權利和自由的能力產生負面影響，希望香港當局尊重基本法賦予的權利和自由，維護高度自治，並按照國際承諾和法律義務行事。


　　卡梅倫強調，英國不會容忍外國恐嚇、騷擾或傷害在英國的人，香港國安法在英國沒有效力，英國與香港或中國亦沒有有效的引渡協議，他向在英國的香港社群保證，他們在當地很安全。

 

撰文：經濟通採訪組

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