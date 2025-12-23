大行報告 | 海底撈、中金、普拉達、中免、神華及中煤最新評級/目標價
23/12/2025
．中金升海底撈(06862)目標至17元，維持跑贏大市評級
．廣發証券降中金(03908)目標，由29.63元下調至28.43元
．花旗點評中國神華(01088)及中煤能源(01898)，分別看45.1元及10.7元
23/12/2025
