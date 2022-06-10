研究:銀行券商港股佣金相差可達25倍！宜集中存倉

投資有道可以獲得豐厚回報，但當中的手續費用不容忽視。最近有評測報告，比較超過30個市面上較熱門的銀行和證券行股票戶口，從港股、美股、A股交易佣金、代收股息費、存倉費、抽新股費用等，發現實際交易時銀行和證券行港股佣金相差可達25倍，美股交易相差更高達35倍。

（資料圖片）

銀行證券行買賣港股 佣金相差可達25倍

據MoneyHero整合資料，網上交易港股佣金率普遍為0.15%至0.25%，證券行由約0.03%至0.25%不等，部分證券行提供免佣服務。以買賣價值元1萬的股票為例計算，經大部分銀行買賣的實際佣金支出為100元，經證券行買賣最低只需8元，與銀行相差12.5倍。若以買賣價值10萬元的股票計算，銀行佣金需收取250元，證券行最低只需10元，相差達25倍。建議投資者在比較佣金收費時，除了佣金率，還要留意「最低收費」，大部分銀行需收取100元，證券行最低收費僅約3元，部分證券行更是豁免最低收費。

美股最低佣金 相差可達35倍

美股方面，投資者亦應留意「最低佣金」收費。經計算，每筆交易在200股以內時，仍未超越最低收費的級別，除非涉及數百股交易時才開始另外計算佣金。所以一般散戶如非大手買賣，都是繳付最低佣金，因此「最低佣金」主宰交易成本。以買賣10股總值500美元的股票為例，銀行佣金最高收取35美元，證券行最低只需0.99美元，相差逾35倍。

代收股息費蠶食股息收入 宜集中存倉省開支



此外，代收股息亦涉及費用。最低收費普遍為20至30元，對於一般投資者來說，若同一股票持股數量多為十手八手，每次收股息都不會超越最低收費要求。不過報告發現代收股息費有可能佔股息收入近四成，蠶食投資回報。

以港燈(02638)為例，2021年末期股息每股元0.1609，若投資者只持有一手港燈(500股)，可收到元80.45股息，但當中已被扣除元30代收股息費，股息收入蒸發37.3%。研究團隊亦建議買收息股的投資者把同一股票放在同一戶口，以免額外收費。

撰文：經濟通基金組

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