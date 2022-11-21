【高息定存】創興一年期港元定存加至5厘 建行5.1厘

儘管市場估計美國聯儲局加息步伐或放緩，但港元拆息亦再度全線上升，適逢年結本地資金需求增加，更多本地銀行把其港元定存利率上調至5厘，創興銀行亦加入5厘定存行列，上調其3個月、6個月及12個月港元定存利率至4.7厘、4.8厘及5厘，起存額為100萬元，適用於新舊客戶於分行辦理。



創興銀行亦上調起存額為10萬元港元定存，將3個月、6個月及12個月港元定存利率分別上調至4.6厘、4.7厘及4.9厘。



暫時現有最少4間本地銀行的12個月港元定息利率高於或於5厘水平，包括建行亞洲、華僑永亨、富邦、WeLab Bank及平安壹賬通銀行等。而建行亞洲上周亦上調其12個月港元定存利率至5.1厘，而早前富邦的12個月港元定存利率亦升至5.1厘。



虛擬銀行平安壹賬通銀行(PAOB)推出港元活期存款優惠，新舊個人客戶由即日起至2023年4月30日，存入新資金到該行個人銀行儲蓄帳戶，首50萬元可享1.2%活期存款年利率優惠。以新資金首50萬元計，於整個存期(由2022年11月21日至2023年4月30日)最高可賺取2646.58元利息。



表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組

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