京城近觀｜從打卡聖地到落幕退場，北京杜莎夫人蠟像館閉館

25/09/2025

　　去哪裏能夠一口氣跟趙麗穎、關曉彤、羅雲熙、張杰、姚明、碧咸等中外明星合照？答案是北京杜莎夫人蠟像館。你多久沒去蠟像館打卡拍照了？蠟像館曾經紅極一時，排隊幾個小時才能進館，現在說起，卻很多人都覺得土土的，像上世紀的產物一樣。

 

京城近觀｜從打卡聖地到落幕退場，北京杜莎夫人蠟像館閉館

北京杜莎夫人蠟像館將於10月1日永久閉館。（黃燕明攝）

 

　　9月初，北京杜莎夫人蠟像館發布停止營業公告稱，由於租約到期以及品牌戰略的規劃調整而艱難地做出決定：北京杜莎夫人蠟像館將從2025年10月1日起永久關閉。

 

　　北京杜莎夫人蠟像館閉館後，很多人都關心蠟像都會去哪裏，公告顯示，大部分名人蠟像將移至中國其他地區的杜莎夫人蠟像館續寫輝煌，少數蠟像也會「榮休」妥善保存，遊客們可以前往上海杜莎夫人蠟像館、香港杜莎夫人蠟像館及武漢杜莎夫人蠟像館參觀。

 

京城近觀｜從打卡聖地到落幕退場，北京杜莎夫人蠟像館閉館

北京杜莎夫人蠟像館位於前門大街，被指租金昂貴。（黃燕明攝）

 

北京館為年內第二家在中國退場的杜莎夫人蠟像館

 

　　這已經是短短半年內，第二家在中國退場的杜莎夫人蠟像館。今年5月，重慶杜莎夫人蠟像館悄然閉館，結束了近九年的運營，一家曾經作為重慶地標性娛樂項目的場館，就這樣默默落幕。

 

　　杜莎夫人蠟像館於1835年在英國倫敦創立，憑借蠟像製作工藝，還原世界範圍內各個時期政治、娛樂、體育、時尚等領域知名人物。在全球多個城市如阿姆斯特丹、曼谷、倫敦、荷里活、紐約等均設有展館。

 

京城近觀｜從打卡聖地到落幕退場，北京杜莎夫人蠟像館閉館

外國遊客在蠟像館前與成龍蠟像合影。（黃燕明攝）

 

京城近觀｜從打卡聖地到落幕退場，北京杜莎夫人蠟像館閉館

影星成龍的蠟像在蠟像館櫥窗展示。（黃燕明攝）

 

　　北京杜莎夫人蠟像館在2014年5月31日開業，設有費翔、鄧超、趙麗穎、關曉彤、羅雲熙、張杰、尚雯婕等明星的蠟像，還設有「體育巨星」主題區，陳列李娜、姚明、碧咸、高比拜仁等體育名人蠟像。票價從60元到139元不等。

 

上海新開樂高樂園或成默林在華發展重點

 

　　香港杜莎夫人蠟像館是中國首家，在2000年開業，開業初時，引起一時轟動，蠟像館內的蠟像栩栩如生，近距離看見名人的蠟像體驗新奇好玩，開業好幾年，仍然是熱門的旅遊景點，為了進館，要在太平山頂排隊一兩個小時，一群人擠進館後爭先恐後地與劉德華、成龍、碧咸合影。隨後，國內多家杜莎夫人蠟像館陸續開業，上海分館於2006年開放，武漢分館於2013年開放，北京分館於2014年開業，重慶分館於2016年開業。蠟像館的生意，也隨著一些蠟像主題電影的熱映也水漲船高。

 

京城近觀｜從打卡聖地到落幕退場，北京杜莎夫人蠟像館閉館

蠟像館門口重現經典電影《珠光寶氣》(Breakfast at Tiffany's)的蠟像。（黃燕明攝）

 

京城近觀｜從打卡聖地到落幕退場，北京杜莎夫人蠟像館閉館

有遊客批評蠟像館的蠟像一眼假；圖為影星關曉彤蠟像。（黃燕明攝）

 

　　十幾年過去，蠟像館的熱度悄然冷卻，全球線下拍照型體驗業態正在進行結構性洗牌。據英國《金融時報》報道，母公司英國默林娛樂2024年起強化業務整合，推進動態票價以對沖客流與成本壓力，開始對杜莎夫人蠟像館等部分景區資產計提減值，整體做瘦身提效。2024年，三藩市杜莎夫人蠟像館宣布永久關閉，原因同樣是客流不達預期和租約到期。國內關閉兩家蠟像館，並不代表默林娛樂放棄中國市場，今年7月在上海新開樂高樂園，深圳樂高樂園今年5月開業，樂高樂園或會成為未來在華發展的側重點。

 

交互沉浸體驗更受歡迎，蠟像館無法滿足用戶多重需求

 

　　朋友圈越來越少人打卡蠟像館。為甚麼年輕人不愛蠟像館了？過去，蠟像館是模擬現實，你無法見到劉德華，就和他的蠟像合一張影，你進不了白金漢宮，那就在館裏扮一次王室訪客。只和假明星合影，已經無法滿足當代用戶的多重需求。

 

京城近觀｜從打卡聖地到落幕退場，北京杜莎夫人蠟像館閉館

北京館的特色作品，有內地86版西遊記電視劇孫悟空。（官方網站照片）

 

京城近觀｜從打卡聖地到落幕退場，北京杜莎夫人蠟像館閉館

蠟像館內的明星蠟像包括歌手張杰。（官方網站照片）

 

　　相對這幾年興起的年輕人走進沉浸式戲劇、實景街區，注重交互沉浸體驗，消費者進入劇情成為角色，演一次自己的主角；或者在各個地方穿上當地特色服裝，花幾百元找專業攝影師旅拍，蠟像館提供的體驗單薄了一些。也有消費者認為，杜莎夫人蠟像館裏面的雕像一點都不像真人，一眼假。

 

京城近觀｜從打卡聖地到落幕退場，北京杜莎夫人蠟像館閉館

北京館的最後一個特別展，是歌手周深蠟像。（官方網站照片）

 

　　雖然離閉館不到一月，北京杜莎夫人蠟像館還是宣布，在9月4日至9月29日進行「周深深」的北京限時巡展。蠟像館從當年的打卡聖地，到今天落幕退場，被時代淘汰不免讓人唏噓。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

