《神州經脈》限電累汽車生產 人行周收水2千億 人幣近兩年低

滬綜指周五（19日）早上低開0.06%後好淡爭持，午後跌勢加劇，收市跌0.59%，報3258.08點，連跌兩日。全周計算，滬綜指累跌0.57%，三千三關得而復失。深成指跌1.27%，創業板指則瀉1.5%。權重板塊個別發展，豬肉、雞肉板塊大漲，地產、媒炭、電力股造好，電動車股向下。

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人民銀行連續第18日進行20億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，完全對沖到期量，因周一（15日）人行縮量續作MLF，全口徑計公開市場本周收水2000億元。兩市成交連續第四個交易日破萬億，成交11202億元，按日增6.3%，是8月2日以來最多。



官媒《經濟日報》刊文指，7月國內社會融資規模、人民幣信貸數據大幅低於市場預期，更被形容為「塌方」。但實際上，過度解讀單月數據並不科學。如果將近幾個月的金融數據結合起來，就不難發現，金融對實體經濟的支持仍然穩定，遠不至於陷入「塌方」式恐慌。文章稱，季節性因素是導致7月份金融數據呈現短期波動的重要原因。



人行周一意外動手下調了中期借貸便利（MLF）等政策利率。分析人士認為，時隔七個月「錨」利率再動，令本月貸款市場報價利率（LPR）跟進下調幾乎「板上釘釘」，以實現為疲弱的經濟增長「兜底」目標。他們並稱，在官方繼續強調「房住不炒」的大背景下，一直未得到有效緩解的房地產壓力仍是關注焦點，加之包括居民部門在內的最新負債增速都出現下降，不排除8月五年期LPR會有更大幅度的調整。



今日新聞精選



1. 聯儲局7月會議紀錄顯示比外間預料更為鷹派的立場，多名官員亦繼續發表鷹派言論，美元重回強勢。紐約尾盤美匯指數漲0.87%，衝至107.50，是近1個月高位。人民幣中間價跌至近兩年低，即期匯率（CNY）周五早上低開125點子，開市即跌穿6.8關，全日。離岸價一度逼近6.83關口。交易員稱，美聯儲官員表態繼續加息的言論助隔夜美指跳漲至一個月高位，人民幣承壓走弱，短期或穩中趨貶。他們並表示，近期離岸看空人民幣情緒較重，一個月期風險逆轉指標（RR）飆升，料繼續帶動在岸匯價調整；而近期中國經濟基本面疲軟，匯率貶值也利於外貿表現，監管層或容忍人民幣有較大貶值空間。加拿大皇家銀行（RBC）最新報告認為，中國需要疲軟的人民幣匯率以克服經濟增長的阻力，目前中國經濟的重要動力是出口，但全球增長放緩可能在未來幾個月增加出口壓力；維持2023年一季度美元/人民幣升至7元的預測，預計未來幾周美元／人民幣走升時，人行不會出手限制走升空間。



2. 中央網信辦副主任、國家網信辦副主任、新聞發言人牛一兵表示，近年來，中央網信辦以及相關部門完善監管手段、提升監管效能，出台了一系列政策法規。這些有力舉措表面看、短期看，約束了一些互聯網企業的不規範行為，根本看、長遠看，填補了監管的「真空地帶」，消除了企業發展的風險隱患，有利於互聯網企業深化改革、強化管理、規範運營，更加健康、有序、可持續發展壯大。中央網信辦網絡安全協調局局長孫蔚敏稱，始終支持境內企業依法依規合理利用境外的資本市場融資發展；同時，重點評估企業上市可能帶來的核心數據、重要數據或者大量個人信息被外國政府惡意利用的風險。未來將提高保障網絡安全的能力，提升數字經濟發展的核心競爭力，全面筑牢網絡安全和數字安全屏障，促進數字經濟規範有序發展。《網絡安全審查辦法》自今年2月15日修訂施行以來，截至目前，已有20餘家擬赴國外上市企業向國家網絡安全審查辦公室進行了申報。此外，網信辦將指導督促滴滴公司切實做好相應的整改工作，消除安全風險隱患。



3. 高溫天氣影響下，多個省份的用電負荷屢創新高，為保障用電高峰電網安全運行，國家電網在三省市試點推行電動汽車錯避峰充電，近80萬輛電動汽車受影響。首批開展試點的是重慶、浙江、湖北三省市，覆蓋近35萬根充電樁，將在下午3時到晚上10時用電高峰時段，適時適度調整充電功率，平抑用電高峰負荷。同時，國家電網還將通過手機充電客戶端，發放充電服務費5折優惠券，引導電動車主，在夜間等低谷時段充電。高溫限電令川渝地區汽車產業鏈生產受限，一汽大眾、長安汽車(深:000625)等在四川的工廠生產受影響，寧德時代(深:300750)四川宜賓電池工廠停產，電動車特斯拉（Tesla）、蔚來(09866)等在成都、重慶充電服務亦部分暫停。據《財新》報道，上海市經信委已向四川省經信廳發函，商請四川經信廳支持汽車產業重點企業電力保障。文件稱，上汽集團(滬:600104)和特斯拉近日向上海市經信委反映，受四川省部分街鎮限電影響，重點汽車零部件供應商無法足量生產，將導致上汽乘用車、特斯拉等主機廠出現零部件短缺、影響整車下線，主要涉及成都銀利汽車零部件有限公司等16家零部件企業。



4. 內地周四（18日）新增本土確診及無症狀感染合計2678宗，較上日少近兩成二。海南三亞周四新增329宗確診病例，及667宗無症狀感染者。三亞市已有3個方艙醫院開艙啟用，還繼續準備啟用第4個方艙。另外，拉薩市周四新增本土新冠病毒感染者225宗，均為無症狀感染者。西藏拉薩市應對新冠肺炎疫情工作領導小組宣布，原本至8月18日凌晨截止的臨時性社會面管控，決定再延長三天至8月21日凌晨3時。據最新消息，8月15日由西藏開往北京的Z22次列車已至少發現26宗陽性人員，涉及河北、北京、山東、山西、河南等5個省份。當局曾發布緊急尋人通報，緊急尋找乘坐Z22次列車乘客。上海周四新增本土無症狀感染者3例，均在隔離管控中發現。此外，疫苗廠商康希諾生物(06185)(滬:688185)位於上海臨港新建的mRNA疫苗產業化基地將於今年底建成，首期規劃產能1億製劑，後續還會擴產增至2億劑原液。據《第一財經》引述康希諾生物上海公司總經理劉健指，康希諾新冠mRNA疫苗目前已進入國內二期臨床，未來疫苗一旦獲批，將快速實現產業化。



5. 據《界面》報道，交易商協會再次召集多家民營房企召開座談會，探討通過中債增進公司增信支持的方式支持民營房企發債融資。此前監管層為推動國有企業為示範房企境內再融資提供直接擔保，曾召開過相關座談會。目前已知的首批試點企業有6家，分別是龍湖集團(00960)、金地集團、碧桂園(02007)、旭輝控股(00884)、新城控股(滬:601155)、遠洋集團(03377)。不過，據報試點將並不限於這6家房企。另據《財新》引述引知情人士稱，按初步計劃，試點房企發行公司債、資產證券化產品或中票時，中債信用增進公司將為這些標準化融資業務提供直接擔保。從穩健出發，試點房企需要按照發行額度向中債信用增進公司提供反擔保，即拿出旗下相對足額的資產作為抵押，未來則要根據各家企業的具體情況來相機決策。



6. 中國與南太平洋島國所羅門群島四個月前簽訂安全協定，據外電最新報道，所羅門又與中國華為集團簽署一項建造161個流動信號塔的協議。所羅門群島政府表示，中國銀行將提供6600萬美元，20年的低息貸款，形容貸款協議是兩國2019年恢復外交關係後達成的「歷史性金融夥伴關係」。這是所羅門與台灣斷交，改為同北京建交，以及中所4月簽署安全協議以來，首次從中國取得貸款。根據協議，信號塔將在3年內建造完成，其中一半會在明年11月太平洋運動會之前完工。此外，香港超橙控股有限公司（Super Orange HK Holding Limited）早前提出全面收購英國一間晶片設計軟件提供商Pulsic Ltd，不過英國政府亦國家安全考慮而決定終止該收購案。《彭博》根據香港註冊文件和中國企業數據，發現「香港超橙」實際上是由鮮為人知的上海合見工業軟件集團控股。這家上海公司得到了中國國家集成電路產業投資基金的支持--這是一個500億美元的國家支持機構，在業內稱為「大基金」。



7. 上海市第一中級人民法院周五宣布對明天控股及公司實控人肖建華犯非法吸收公眾存款罪、背信運用受託財產罪、違法運用資金罪、單位行賄罪一案的判決結果，對明天控股數罪並罰，決定執行罰金人民幣550.3億元；對肖建華數罪並罰，決定執行有期徒刑十三年，並處罰金人民幣650萬元。法院指，2010年1月至2017年1月，明天控股、肖建華以實際控制的多家公司作為融資和擔保主體，承諾還本付息，操控新時代信託、天安財險、天安金交中心分別發售主動管理類集合資金信託產品、超出發售比例和銷售規模銷售投資型保險產品、發售個人端及法人端理財產品，向社會公眾非法吸收資金超過3116億元。2013年11月至2017年1月，明天控股、肖建華操控華夏人壽、天安人壽、易安財險對明天控股設立的虛假融資項目不開展實質審核，違反保險法等法律法規對保險公司資金運用的規定，通過直接或間接購買信託計劃的方式將保險資金轉移至明天控股支配使用，違法運用資金共計1909億元。



8. 中國財政部表示，將充分利用近期地方政府債券發行規模相對較小的窗口期，完成2022年新增專項債券發行收尾工作。加快專項債券資金使用，按照零容忍的要求，督促地方加快專項債券項目管理，切實防範專項債券風險。同時，研究指導地方用足用好專項債務限額，依法盤活債務限額空間，發揮有效投資作用。招商證券研報指出，受房地產行業、疫情和高溫的影響，7月經濟數據仍處在供需雙弱的格局。當下來看，下半年財政政策的抓手仍有「用足用好專項債限額」。2022年專項債總限額21.82萬億，截至6月末全國專項債務餘額20.26萬億，限額與餘額差值1.55萬億。下半年經濟穩增長「力爭達到較高水平」，同時受專項債發行前置影響，四季度可能會出現基建投資資金不足，專項債限額使用路徑可能更快明確。

撰文：經濟通中國組

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