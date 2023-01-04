《神州經脈》傳金穩委助房企脫困 澳煤恢復進口有望 滬指三連揚

新一年市場期盼當局從融資端銷售端撐起樓市，外電報道國務院金融穩定發展委員會上周指導證券業和銀行業監管機構，就協助一些重要內房企業，增強資產負債表，抓緊落實具體舉措。房地產板塊急漲，加上造紙、保險、銀行等板塊走高，帶領滬綜指全日收升0.22%，報3123.52點，連續第三個交易日上升，不過，深市疲軟，有報道指中國考慮取消半導體產業補貼，深成指收跌0.2%，創業板指更跌0.9%。

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兩市全日成交7837億元（人民幣．下同），和上日表現持平。周三（4日）人行收水3270億元，本周兩個交易日淨回籠規模已累計達到8610億元。



匯豐報告估計，內地經濟下行壓力的過渡期可能相對短暫，預期第一季經濟按年收縮0.5%，按季收縮1.7%，之後將現更強勁反彈，消費尤其強勢，全年經濟增長預計加速至5%，明年增長更達到5.8%。



今日新聞精選



1. 在澳洲外長黃英賢訪華後，中澳關係更見緩和。外電引述知情人士最新報道，隨著兩國關係改善，中國當局正在討論恢復局部恢復進口澳洲煤炭，結束持續逾兩年的進口禁令。據《彭博》引述消息人士稱，發改委周二（3日）討論了允許中國四家主要進口商今年進行新採購的提案，可能最快4月1日恢復進口。報道稱，初步將允許寶武、大唐、華能和國能等四家企業自澳進口煤炭。中澳外長上月在北京舉行會晤。雙方同意保持高層交往，啟動或重啟雙邊關係、領事事務、氣候變化、防務、地區和國際問題六個領域對話溝通。同意支持兩國人文交流，包括1.5軌高級別對話、中澳工商界首席執行官圓桌會和兩國商業團組互訪。不過，當時的聲明未有談及中方會否撤銷對價值200億澳元澳洲產品的貿易制裁。中國與澳洲因新冠疫情溯源問題交惡，中國於2020年底開始對澳洲煤炭限制進口。



2. 內地據報計劃加大支持力度，助力一批被視為具有系統重要性的開發商渡過流動性危機，以避免行業整體出現硬著陸風險。《彭博》引述知情人士指，國務院金融穩定發展委員會上周指導證券業和銀行業監管機構，協助一些有系統重要性的內房企業，增強資產負債表，合資格的房企包括要連續三年，獲得審計師對財報出具「無保留意見」，以及無重大不良紀錄，包括公開發行的債務並無違約。彭博數據統計，中國有逾100間市值至少10億美元的上市房地產開發商，在最近一期經審計財報被出具了標準無保留審計意見。此外，人民銀行廣州分行表示，將推動房企內保外貸業務進一步擴容。近期指導轄內中國銀行、工商銀行和建設銀行等多家銀行的分支機構，為省內優質房企辦理內保外貸業務，融資規模超過28億元，用於歸還房企到期的境外貸款，緩解企業境外融資壓力。



3. 全球多國對來自中國的旅客進行新冠病毒檢測引起中國不滿，北京警告可能採取反制措施。美國國務院發言人普賴斯強調，針對中國入境旅客的相關措施是基於科學，有非常穩固的公共衛生基礎，並指中國的本土新冠病例激增，中方通報的流行病學與病毒基因序列不夠充分且缺乏透明度，引發非常嚴重的公共衛生問題。針對社會關切的XBB.1.5毒株等相關問題，中國疾控中心病毒病所發布消息稱，中國本土病例中暫未監測到XBB.1.5本土病例，也沒有證據顯示XBB.1.5進化分支，比其他毒株更容易導致嚴重的腹瀉或胃腸道其他臨床表現。世衞早前邀請中國疾控中心的專家，出席周二一個閉門技術顧問會議，討論中國近期疫情擴散，以及有否出現新變種病毒的議題。另據復星醫藥(02196)(滬:600196)消息，新冠口服小分子藥物阿茲夫定周二開始進入上海各社區衞生服務中心。目前，阿茲夫定供應終端已覆蓋上海二、三級醫院115家，已准入社區醫院113家。



4. 中國指數研究院3日發布的數據顯示，2022年中國百城新房價格累計下跌0.02%，為2014年以後年度房價累計首次出現下跌。年內共有7個月百城新房均價環比下跌。百城二手住宅價格累計下跌0.77%，較2021年由漲轉跌，年內共有9個月百城二手房均價環比下跌。中指數據顯示，2022年，中國重點100城新建商品住宅成交規模為2015年以來同期最低水平，同比下降近四成。展望2023年，中指院指出，銷售市場短期承壓，全年或與2022年基本持平。從房價來看，短期價格繼續下跌，全年整體趨穩。由於企業新開工仍乏力，投資下行態勢或難改。與此同時，克而瑞發布報告《2022年新增貨值TOP100》顯示，2022年房企整體投資彌漫在謹慎、收斂的氛圍當中，拿地金額大幅收縮。其中拿地金額TOP100房企2022年拿地總金額約為1.65萬億元，同比腰斬，與五年內的最高峰2020年相比，大幅下降63%。此外，中國華融(02799)日前表示，已與浦發銀行牽頭的6家銀行組成銀團，協同中信信託等中信集團成員單位，實施了融創(01918)上海董家渡紓困項目。項目總規模85億元人民幣，近日已完成首筆資金投放。



5. 此前有傳中國將為半導體行業制定一個超過萬億人幣的支持計劃，以發展國產晶片產業，計劃最快於2023年第一季實施，不過未待政策落實便傳來壞消息。據外電報道，由於席捲新冠疫情給中國經濟和財政帶來壓力，中國將暫停旨在發展晶片產業以與美國抗衡的大規模投資，還在討論如何取消高昂的半導體產業補貼。報道引述知情人士說，雖然一些決策者繼續推動高達萬億元人民幣的激勵措施，但其他決策者已經對此失去興趣，因為這種方式並沒有產生預期的結果，並尋求其他方式幫助本國晶片發展，例如降低半導體材料的成本。此外，有日媒報道稱，蘋果以需求減弱為由，通知中國內地供應商本季減產AirPods、Apple Watch和MacBook組件。立訊精密(深:002475)方面對內媒表示，公司不對具體客戶、具體產品發表評論，如果有消息將會以公告形式披露。同樣屬果鏈公司的東山精密(深:002384)在互動平台表示，目前公司生產經營一切正常，核心客戶訂單穩定。



6. 阿里巴巴(09988)創辦人馬雲旗下的螞蟻集團，據報獲內地監管機構批准，為轄下的消費業務增資105億元，反映自2021年底以來的整改或已取得官方實質肯定。據《彭博》引述螞蟻集團的公告，指重慶銀保監局批准重慶螞蟻消費金融，將註冊資本提高至185億元，其中螞蟻集團出資52.5億，在增資後將持有一半股份；銀保監局並同意杭州城投旗下子公司杭州金投數字科技集團、舜宇光學(02382)、傳化智聯(深:002010)投資入股公司。股權結構調整後，螞蟻科技集團為公司最大股東，出資金額92.5億元，出資比例50%；其次為杭州金投數字科技集團，出資18.5億元，出資比例10%。至於舜宇光學出資11.1億元，比例6%；傳化智聯出資9.27億元，比例5.01%。大和資本市場的分析指，消息意味螞蟻集團已完成監管機構要求的整改工作，在完成增加資本後，相關消費業務部門，可以處理1.1萬億元的信貸。



7. 走過紅利爆發期，國產遊戲行業近年正經歷一場深刻的變革轉型。據《上海證券報》不完全統計，過去一年，共有75款遊戲項目宣布停運，相當於一個月全國的版號發放量。面向2023年，調整仍將是行業的主旋律。有業內人士用流行詞「去肥增瘦」來形容今年的格局。另據《南華早報》報道，TikTok母公司字節跳動於去年底在中國多個部門裁掉數百名員工，為其削減成本措施的一部分。報道指，抖音及該公司的遊戲和房地產業務部門已經進行裁員，裁員只佔字節跳動員工總數的一小部分。其中一位消息人士表示，被解僱的人將根據服務年期，加上一個月的工資以獲到補償。美媒上月引述消息稱，美國政府正考慮強制TikTok出售美國業務，作為繼續在美國運作的條件。TikTok指，相信公司能解決美國政府提出的擔憂。此外，人民日報發表評論再唱好職業教育發展，文章稱，職業教育必能不斷發展，既為廣大青年學習就業提供新的選擇，又為高質量發展提供人才支撐。



8. 去年（2022年）全年券商主承銷成績單出爐。據同花順數據統計，52家（除東方財富）上市券商2022年主承銷合計為319.05億元。從首發收入來看，52家上市券商IPO收入為276.34億元，中信證券、中金公司、中信建投證券、海通證券、國泰君安證券等五家IPO收入佔比達141.56億元，佔比同樣超五成，這五家IPO收入分別為43.17億元、28.34億元、26.54億元、24.48億元和19.02億元。此外，基協周二在微信公眾號發文指，截至2022年11月底，中國境內共有基金管理公司141家，機構管理的公募基金資產淨值合計26.38萬億元。截至2022年末，中證協登記的存續私募基金管理人23667家，同比下降3.8%；其中，私募證券投資基金管理人9022家，同比下降0.5%，私募股權及創投基金管理人14303家，同比下降4.7%。百億私募基金管理人397家，同比增長1.5%。



9. 投資者關注周三公布的聯儲局上月會議紀錄，美匯指數盤中觸及104.86，是兩周高位。人民幣中間價三連漲，至逾三個半月高；即期匯率（CNY）周三早上則低開40點子，報6.9090，此後挽回跌勢，並再次升破6.9關，全日漲225點，收報6.8825，實現四連漲，收盤價創8月26日以來逾四個月新高。交易員稱，春節前的剛需結匯需求不減，這將階段推高人民幣匯價，另外市場對中國經濟經歷短期陣痛後將加速復甦的預期也助力人民幣回升，預計春節前人民幣有望回到6.8附近。瑞銀集團（UBS）表示，中國重新開放加上全球經濟放緩，應該會明顯降低經常帳盈餘，不過預計美聯儲將在今年下半年開始降息，美元兌主要貨幣也將貶值，中美利差倒掛收窄甚至重新轉正，這些都有利於穩定資本流動，人民幣將在今年呈現升值走勢，年度目標6.8，但人民幣兌一籃子匯率可能會貶值。

撰文：經濟通中國組

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