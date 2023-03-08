《神州經脈》機構改革金融監管加強 人民幣逼近7 滬指連跌三日

國務院監管機構大改革，在加強監管的同時或將導致金融監管機構從業人員薪資大幅下跌調，致周三（8日）金融股領跌。再加上隔夜美國聯儲局主席鮑威爾發言鷹派十足，市場開始消化3月可能加息50個點子預期，滬綜指全日收跌0.06%，深成指跌0.09%，創業板指軟0.26%。兩市成交收窄至7185億元（人民幣．下同），按日大跌23%，陸股通淨流出超過10億元。

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在美國加息預期下，美元指數跳漲施壓人民幣。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周三上午大幅低開近500點子後，一度跌至6.9782迫近7關，跌勢隨後稍為減弱，最終收盤報6.9706，較上個交易日4時30分收盤價跌438點子，三連跌，創2022年12月29日以來逾2個月新低。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9525，較上個交易日跌369點子，兩連貶，創2月27日以來逾一周新低。

今日新聞精選

1. 國務院《機構改革方案》內容出爐，包括組建國家金融監督管理總局，不再保留銀保監，被外界形容為收緊對內地金融行業監管的重要一步。據外電引述知情人士指，國家金融監督管理總局、中證監部分工作人員將被削減薪資待遇，削減幅度可能超過50%。報道指，中證監部分初級員工目前每月收入約2萬元，改革後可能會降至不到1萬元。中央紀委國家監委上月發文稱，要深化對金融、央企領域和行業「四風」表現形式和特點的認識，破除「金融精英論」、「唯金錢論」、「西方看齊論」等錯誤思想，整治過分追求生活「精緻化」、品味「高端化」的享樂主義和奢靡之風。

2. 中國商務部美大司負責人就美商務部長雷蒙多表示有意訪華應詢答記者問稱，中方注意到有關媒體報道。中方迄今未收到美方有關雷蒙多部長訪華的建議。負責人表示，中方認為，雙方商務部門保持對話溝通十分重要，對雷蒙多部長希望訪華持開放態度。中方將繼續致力於通過對話解決彼此關切、推動建設性務實合作。

3. 美國白宮國家安全委員會發言人柯比，回應中國外長秦剛周二（7日）在全國兩會記者會上表示，如果美方不踩剎車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄都擋不住脫軌翻車，中美必然陷入衝突對抗的言論，柯比強調，華盛頓並非尋求衝突，又認為美中關係沒有變化。柯比表示，美國的目標是贏得與中國的戰略競爭，並絕對希望保持在這個水平，不尋求衝突，重申美國尊重一個中國政策，不希望看到台灣現狀發生變化。

4. 據美國媒體報道，多位知情官員當地時間3月7日透露，美國計劃最早於周五（3月10日）放寬對來自中國的旅客的新冠檢測要求。報道指，1月初開始實施、抵埗中國旅客自願檢測並檢測飛機廢水的措施會繼續執行。白宮拒絕評論此事。美國疾病控制與預防中心此前曾宣布，自美國東部時間1月5日起，從中國出發飛往美國的兩歲及以上的旅客需提供出發前兩天內進行的新冠病毒陰性檢測證明或者90天內新冠康復證明。

5. 據統計顯示，現時有14家內地上市房企公布再融資預案，合共集資逾570億元。此外，今年實行股票發行註冊制以來，已有4家房企的再融資申請順利轉移至交易所，近日已全部獲得受理，其中保利置業集團(00119)同系的保利發展(滬:600048)，計劃集資125億元，其餘10家已發布再融資預案的上市房企中，萬科(02202)(深:000002)A股更計劃集資150億元。

6. 廣州市規劃和自然資源局發布2023年供地計劃，計劃今年建設用地供應總量為3203公頃，其中涉宅用地共計100宗，供應計劃901公頃，佔計劃總量的28%，逾六成是商品住宅用地。經濟復甦預期及財政壓力，令廣州供地量同比急增，根據廣州市2022年建設用地供應計劃，去年廣州僅計劃供應2505公頃的建設用地，即今年供地量按年增加了27.8%，住宅用地供應量亦按年增加19.8%。

7. 廣州市政府日前發布《廣州市建設國際消費中心城市發展規劃（2022-2025年）》，其中提到，要擴大白雲國際機場等口岸免稅店經營規模，支持在廣州東站、南沙國際郵輪母港等口岸開設口岸免稅店。擴大免稅店商品的覆蓋範圍，支持國潮國貨進駐免稅店。發展保稅展銷體驗消費及境外旅客購物離境退稅服務，培育打造離境退稅示範街區。支持會展業發展，爭取對在廣州舉辦的國家級展會展期內銷售的合理數量進口展品免徵進口關稅、進口環節增值稅和消費稅。

8. 寧德時代(深:300750)董事長曾毓群向中國國家主席習近平匯報了研發新能源汽車動力電池的情況，提到寧德時代在全球動力電池的份額已達37%，連續6年全球第一，惟習近平指出，擔心「來個大呼隆，先是一哄而起，最後一哄而散」，要防止孤軍深入最後卻被人兜了底，要給自己留條後路。寧德時代現價跌1.2%，報397.4元。「大呼隆」為內地用語，指的是聲勢大卻無實效。

撰文：經濟通中國組