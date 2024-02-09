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上海特寫 | 把握消費機遇，上海各大商圈策劃活動迎龍年

09/02/2024

　　春節臨近，一年一度的年貨採購熱潮開啟。響應商務部的號召，全國各地紛紛啟動新春促銷活動，上海亦不甘示弱，各大商圈近期都推出了團購消費券、新春市集、舞獅舞龍、寫揮春等年味十足的活動。近日，《經濟通通訊社》記者深入探訪了上海的南京東路商圈、七寶古鎮以及嘉定南翔古鎮，以觀察各商圈如何加大促銷力度，迎接這一盛大的消費季。

 

南京東路

隨著春節的臨近，南京東路上裝飾起了火紅的燈籠，路上行人絡繹不絕，熱鬧的氛圍更是讓人感受到濃濃的年味。（林雯婕攝）


《繁花》推動  南京東路商圈客流量顯著增


　　被譽為「中華商業第一街」的南京東路，向來是遊客到訪上海的必遊之地，春節更是熱鬧非凡。在這個特殊的時刻，不僅上海本地居民熱衷於在南京東路的老字號商鋪選購年貨，眾多外地遊客也借此機會前來體驗上海的特色產品。值得一提的是，在電視劇《繁花》的推動下，南京東路商圈的客流量近期已顯著增長，預示著今年春節的人流量將遠超去年。


　　南京路新世界集團旗下的眾多老字號品牌，如泰康食品、邵萬生、新雅、杏花樓、三陽南貨店等，都精心準備了豐富多樣的新春年貨大禮包。這些禮包既有傳統新品，也有僅在春節期間供應的創意年菜。


　　此外，南京東路還舉辦了名為「禧市集」的活動，將從1月20日持續至2月25日。在佔地超過2000平方米的市集中，匯集了逾80家特色商戶，包括新品發售、網紅美食、進博好物等。期間還穿插了舞龍舞獅、樂隊演奏、迎財神等精彩表演，為市民和遊客帶來一場視聽盛宴。

 

上海市集

南京東路「禧市集」攤位出售著各式各樣的小吃、精致玩意兒，還有來自「一帶一路」沿線國家的獨特特產。（林雯婕攝）


　　更令人振奮的是，南京東路上的新世界集團還與一些老字號品牌聯手，發放了兩輪團購消費券，總計4.8萬張，消費券均在極短的時間內被搶購一空，充分顯示了市民和遊客的購物熱情。


上海古鎮主打特色文化活動

 

　　在近郊方面，位於閔行區的七寶古鎮是上海較為知名的景點之一，這座古鎮仍然保留著豐富的歷史文化遺產和濃郁的人文氣息。遊客可以在這裏欣賞到江南水鄉的古建築、石橋、小巷等景觀，還可以品嘗到當地的美食和特色小吃。

 

上海古鎮

七寶古鎮因其鮮美的湯圓、嫩滑的白切羊肉和香醇的蟹黃湯包而享譽盛名。臨近過年的時候，許多上海人都會來到這裡選購美食帶回家。（林雯婕攝）


　　七寶古鎮將在春節期間推出主題遊園活動，包括漢服巡遊、古琴演奏、登高敲鐘，並向遊客贈送對聯、福字、香囊等，還會展示七寶古鎮的標誌性美食：七寶湯圓和白切羊肉。遊園活動將在大年初一和初二舉行。

 

南翔

南翔老街已經煥然一新，裝點了充滿喜慶氣氛的龍年裝飾物，散發著濃厚的節日氛圍，街上小籠包店生意興隆，師傅們忙得不亦樂乎。（林雯婕攝）


　　另外，提到上海小籠包，就一定要到其發源地嘉定南翔看一看。這裏的南翔小籠包因其皮薄如紙、肉質鮮嫩、湯汁豐富、味道鮮美而享譽海內外。當然，南翔鎮的魅力遠不止於此。作為一個歷史悠久、文化底蘊深厚的地方，南翔鎮還擁有白鶴南翔寺、五代磚塔雙塔、南宋鶴槎山、明代古猗園與檀園等眾多古跡。在這裏，遊客不僅可以品嚐到地道的美食，還能領略到深厚的歷史文化底蘊。

 

撰文：經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

 

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