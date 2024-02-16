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內地新聞 | 今年度內地電影總票房破百億，春節檔破70億

16/02/2024

　　據電影訂票平台燈塔專業版數據，截至2月16日13時15分，2024年度大盤票房(含預售)突破100億元(人民幣．下同)，其中春節檔總票房(含預售)已突破70億。

 

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　　截至目前，暫列2024年票房前十名為：1、《熱辣滾燙》　2、《飛馳人生2》　3、《熊出沒．逆轉時空》　4、《第二十條》　5、《年會不能停！》　6、《金手指》　7、《臨時劫案》　8、《潛行》　9、《一閃一閃亮星星》　10、《三大隊》。

 

撰文:經濟通中國組

 

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