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【收市短打】港股再創年內低位向萬六關進發，別人恐懼我入場？郭思治：最好保留更多現金（有片）

05/12/2023

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

 

　　港股今日（5日）繼續插水，再創今年新低。恒指低開39點，開市價16606已為全日高位，其後跌勢加劇，最多跌416點見16229的今年新低，收市跌幅略為收窄至318點，收報16327。郭思治認為，在零碎沽壓持續不斷湧現下，港股不斷往下創年內之新低。是在氣氛淡薄下，即使大市能偶作後抽，本月大市形態已初呈先高而後低，目前各組平均移動線之排列又再重蹈倒序模式。目前由上而下之排列為250天線（19220點），100天線（18091點），50天線（17485點），20天線（17463點）及10天線（17333點），恒指則反覆於上述5組平均移動線之下。即是大市又再重蹈反覆續尋底之弱態中，大市如欲擺脫不斷尋底之弱態。首要之條件是必需先成功重越10天線，走勢才有望轉好。他又提醒投資者，現階段最好保留更多現金在手，即使眾多股份已跌至「抵買」水平，入場亦需要留意注碼，操作上也要保持理性及審慎。

 

　　立即去片：https://youtu.be/EPZdPPxnZ3k

 

 

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