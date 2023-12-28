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小米舉行汽車技術發布會，股價先升後跌可否趁機吸？

28/12/2023

　　小米集團(01810)今日(28日)下午在北京舉行汽車技術發布會，小米創始人、董事長雷軍預告會上「只發技術，不發產品」，但市場仍關注小米首款汽車「SU7」。小米汽車今日中午已率先在官方微博搶先發布海灣藍配色的SU7首批官方照片，雷軍則在發布會上稱小米汽車有兩款超級電機最高轉速跑贏Tesla及保時捷，並指目標15至20年內成為全球前五汽車廠商。不過，小米在發布會前股價已炒高，繼昨日(27日)飆4%，今日曾再飆逾2%接近年內高位16.98元，惟其後卻曾逆市最多倒跌逾1%，看似趁好消息出貨。小米造車成績仍有待觀察，但料其將受惠全球智能手機市場繼續復甦，是否值得吸納呢？

 

（小米官方微博）

 

兩款超級電機最高轉速勝Tesla保時捷　目標20年內成全球前五

 

　　雷軍在下午的發布會上發表演講，指小米汽車目標透過15至20年努力，成為全球前5名汽車廠商，並可媲美保時捷與Tesla，打造汽車工業新時代的夢想之車，做好看、好開、舒適、安全的移動智能空間。電機方面，雷軍介紹，小米超級電機V6s已量產上車，最高轉速21000rpm；小米超級電機V8s已量產，料於2025年上車，最高轉速27200rpm。上述兩項電機最高轉速均高於Tesla Model S Plaid及保時捷Taycan Turbo。另外，小米超級電機轉子預研技術實驗室預研已達到轉速35000rpm。而SU7現時已小批量量產，但尚需數月才正式上市，有待進行更多測試，汽車目標客戶是有品味的時代精英。小米汽車在發布會上亦公布海灣藍色的小米「SU7」圖片及資料，包括車長4997mm，車高1440mm，軸距3000mm。

 

小米汽車技術發布會現場截圖（截自小米官網）

 

雷軍（資料圖片）

 

　　雷軍此前已稱，SU7定位為「C級高性能　生態科技轎車」，希望在駕駛性能媲美保時捷Taycan Turbo，智能化能對標Tesla Model S。而SU7正試產爬坡，距正式上市需要數個月時間，定價雖未有最終決定，但「確實有點貴」，相信做得到「有理由的貴」。


　　另外，雷軍連日在社交平台為小米汽車造勢，最新上載圖片展示小米在內地多個大城市商廈幕牆賣廣告，以藍底白字「致敬」比亞迪(01211)、蔚來(09866)、小鵬汽車(09868)、理想汽車(02015)及華為等中國新能源汽車先行者。雷軍稱：「前不久，我在一個聚會上碰到(小鵬汽車創辦人)何小鵬，聊起造車的艱辛。我說，造車3年後，真心覺得不容易，比我原來想的至少難十倍。身為同行，看比亞迪，看蔚小理，看華為的汽車業務，就更佩服！用今天如此正式的形式，足以表達我對所有先行者的敬意！」蔚來、小鵬、理想等多個新能源品牌也紛紛發文回敬小米汽車。

 

據報汽車部有3700名員工　自動駕駛測試可通過特定複雜路況

 

　　另外，內地傳媒報道，小米汽車副總裁兼小米汽車北京總部政委于立國早前在一場內部活動上透露，小米汽車部目前已擁有3700名員工，目標是造出一部可以比肩保時捷和特斯拉的Dream Car(夢想之車)。于立國又提到，在一些特定的複雜路況中，小米自動駕駛測試實現成功通過，而目前特斯拉還通過不了。雖然這並不是一個自動駕駛的典型工況，但能反映自動駕駛的能力。

 

　　報道又指，雷軍在這場內部活動中強調了文化的重要性，稱小米今年明確新十年奮鬥的目標，要成為全新一代全球硬核科技的引領者。如果未來十年小米要贏，一定要有一支能打硬仗的團隊。雷軍舉例指，小米最近幾年新組建的，無論是晶片部，還是汽車部，都是在非常短的時間內達到了兩、三千人的規模。

 

IDC：料明年全球智能手機市場繼續復甦　出貨量同比增3.8%

 

　　另方面，自去年上半年開始，全球智能手機市場幾乎都陷入銷量低迷。不過，市場研究機構IDC預測，今年全年預估出貨量為11.6億台，同比下降3.5%，比此前預期的下降4.7%有所收窄。第四季全球智能手機出貨量將同比增長7.3%，2024年將繼續復甦，預估明年手機出貨量同比增長3.8%，未來幾年會繼續保持個位數增長，五年複合增長率約為 1.4%。


　　一些來自市場的信息似乎也透露智能手機正擺脫低迷。據悉，三星電子、OPPO等智能手機製造商計劃在2024年提高產量，產量漲幅在6%至9%之間，高端細分市場漲幅更高。三星已告知供應商，其目標是明年生產超過2.4億部智能手機，這比該公司在2023年早些時候給出的訂單預測高出約9%。OPPO計劃在2024年生產多達1.5億部智能手機，比2023年約1.41億部增長6%以上。

 

陳政深：業務未見新亮點估值偏貴　暫不宜作中長線吸納

 



（陳政深）

 

　　艾德金融董事陳政深指，小米在發布會上提到其汽車超級電機最高轉速達21000rpm，市場上不是沒有，汽車要賣得好也不是單靠引擎轉速，而售價方面亦未落實，但若把小米當作車股，其估值不便宜，預期市盈率高達23倍，日本有車股市盈率僅約10倍。若計及手機業務，小米至多也只可給予15至16倍市盈率，雖然小米希望對標蘋果，但其手機作業系統與蘋果不同，不能直接比較，在手機配件方面也無優勢。總之，小米暫不宜作中長線吸納，除非看到手機及汽車業務上有新亮點。股價方面，小米技術上已形成雙頂，之前高位18.98元會有很大阻力，需作整固。即使想短線買入，也要待其回至20天及50天線，即約15至15.5元才考慮。

 

　　小米今日收市跌0.25%收報16.28元，最多曾升2.33%高見16.7元，惟亦曾跌1.72%至16.04元，成交25.4億元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》潘鐵珊分析，請按此


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