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美債息抽升科技股急挫，仍獲大行唱好可以點部署？

08/01/2024

　　美國就業數據高於預期，市場對提早減息的預期降溫，美國10年期債息上周五(5日)抽升，曾高見4.1厘，美匯指數亦一度升穿103。科技股受壓，納指上周累跌3.3%。受外圍影響，港股踏入新一年連續第五個交易日下跌，科技股今早(8日)領跌，科指挫逾3%報3472點，創逾一年新低。不過，麥格理發表最新研報，建議關注市佔率領先的內地互聯網企業，瑞銀則看好騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及快手(01024)等科網股，可否趁低買入博反彈呢？

 

（資料圖片）

 

美非農就業人數遠超預期憂延遲減息　美10年期債息升至4.1厘

 

　　美國勞工部公布的12月非農就業人口新增21.6萬人，遠超市場預期的17萬人，失業率由3.8%跌至3.7%，工資同比增速則升至4.1%，超出市場預期的3.9%，亦較上月的4%加速，顯示勞動力市場仍火熱，通脹憂慮未除。市場對聯儲局能否在短期內轉向鴿派貨幣政策的信心動搖。數據出爐後，美國10年期債息曾抽高11.7個基點至4.104厘，之後略回，對息口較敏感的2年期債息亦彈高11.2個基點至4.494厘。美匯指數最多漲0.66%至103.101，最終微升0.06%至102.48，上周累漲1.1%，為去年7月中旬以來最大升幅。科技股持續受壓，上周累跌3.3%。


　　掉期合約顯示，聯儲局3月減息機會率由數據公布前超過60%降至不足50%，全年減息幅度約1.28厘，低過上周三(3日)估計約1.45厘。曾任聯儲局理事的芝加哥大學教授Randall Kroszner表示，由於就業市場頗為強勁，聯儲局顯然會多等一些時間才減息。嘉信理財首席固定收益策略師Kathy Jones表示，整體來看，美國穩健的勞動力市場正在逐步降溫，但平均時薪上升可能令聯儲局比市場預期更長時間內保持政策不變。

 

摩通料美10年期債息升至4.3厘見支持　惟道明證券料今年底見3厘

 

　　摩通發表報告，認為美債長期牛市正逐潮顯現。預期美國10年期國債孳息將從目前約4%回升，並預期孳息在年初回升至4.25至4.3厘後續見支持；高盛則預期美國10年期國債孳息將在4厘水平徘徊，基於經濟增長本季恢復、通脹進一步回落、預期美聯儲進一步增加拍賣債券等好淡因素混合而導致的結果。


　　摩根資產管理投資組合經理Priya Misra亦表示，對於10年期國債來說，債息在4至4.2厘之間的任何時刻都是值得買入的機會，上次聯儲局會議之前債息即處於這一區間的上端；債息要突破4.2厘，就必須重新預期加息，或降息預期全面消退。不過，道明證券策略師則指出，雖然債券短期內仍可能進一步下跌，但仍相信勞動力市場正在降溫，10年期美國債息將在2024年結束時達3厘。

 

　　另外，摩根士丹利最新下調對美元的展望，理由是聯儲局轉向後，美債息持續回落。大摩將美元展望從看好調整為中性，但指季節性因素和沽空頭寸仍有可能推動美元上行。

 

麥格理建議關注市佔率領先內地科企　瑞銀看好騰訊阿里快手

 

　　麥格理發表最新研報指，對地緣政治波動加劇持謹慎態度，但預期海外遊戲和電商仍是內地互聯網行業增長亮點，而人工智能及全球擴張或成為關鍵的產業推動因素。料至2030年，人工智能將推動內容製作成本節省超過40%，使大規模生態系統如騰訊及阿里巴巴，以及垂直產業參與者如快手及網易(09999)受惠。在宏觀不確定性下，建議重點關注今年內地互聯網行業市佔率領先的企業，當中首選拼多多、騰訊、攜程(09961)及中通快遞，其中予騰訊「跑贏大市」評級，目標價455元；予阿里及攜程美股「跑贏大市」評級，分別予目標價57美元及128.2美元。


　　瑞銀近日亦指，中資科網股今年除面對宏觀經濟環境放緩和用戶增長見頂風險，亦需要處理用戶結構上出現變化，但板塊風險回報具吸引力，估值不高，投資者倉位較少、監管背景利好，利潤率仍有上升空間，當中看好騰訊、阿里巴巴、快手及新東方(09901)。

 

李偉傑：博反彈最好吼科指ETF　小米13.8元以下可吸

 

　　華盛證券財富管理部董事李偉傑指，市場對美國提早減息預期降溫，令美債息抽升，內地股市今日表現亦欠佳，上證綜指曾跌穿2900點，恒指則跌穿16500點。現時大市表現除要視乎美債息走勢，也要留意美國今周將公布CPI通脹數據，將對息口走勢有進一步啟示。恒指或會下試16000點支持，暫料波幅介乎16000至17000點。

 

　　李偉傑續指，若恒指跌至16000點想博科技股反彈，要留意個別股份各有隱憂，其中騰訊及遊戲股自內地早前發布網絡遊戲新規徵求意見稿後，存在不確定因素，而電商平台如阿里及京東等行業競爭激烈，故最好吼科技指數ETF，當中可揀成交較大的南方恒生科技(03033)。另外，隨著大市持續下挫，較強勢的小米(01810)也難免受壓，其股價已跌穿50天線，但之前有好幾次都能守住100天線，料該處有頗大支持，可於13.8元以下吸納。

 

　　恒生科指半日跌3.15%或113點，收報3479點，南方恒生科技跌3.34%收報3.414元。一眾科技股普遍下挫，騰訊跌1.71%報287.2元，阿里跌2.3%報70元，京東跌4.37%報100.7元，美團(03690)跌4.18%報74.5元，小米跌5.49%報14.12元，網易(09999)跌3.42%報141.1元，百度(09888)跌1.91%報113.1元，快手(01024)跌1.89%報49.4元，嗶哩嗶哩(09626)跌5.93%報84.9元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 

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