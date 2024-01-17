  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《盤後部署》恒指崩盤式下跌，或試萬四關，外資大舉撤出A股

17/01/2024

　　美股假期後復市，三大指數低收，道指收跌231點；納指收跌28點；標普500收跌17點。波音及蘋果股價下挫拖累大市，波音急跌近8%，是表現最差的道指及標指成份股，公司被大行下調評級及目標價。

 

（網上圖片）


　　國家統計局公布，中國第四季GDP增長5.2%，略低預期增長5.3%，全年增長5.2%，高於政府5%左右的目標。初步核算，全年國內生產總值1260582億元人民幣，按不變價格計算，比上年增長5.2%。


　　港股低開低走，恒指崩盤式下跌，恒生指數收報15276，跌589點或跌3.7%，今日恒指一度跌近700點，低見15194，為2022年11月2日以來最低，主板成交逾1305億元。國企指數收報5132，跌210點或跌3.9%。恒生科技指數收報3160，跌165點或跌5%。


　　技術走勢方面，港股今日成交增至逾1300億元，跌市成交增，顯示沽壓嚴重，若連14597亦不保，則下試14000關亦有可能。


　　上證綜合指數收報2833，跌60點或跌2.1%，成交2830.74億元人民幣；深證成份指數收報8759，跌232點或跌2.6%，成交1456.76億元人民幣。外資大幅撤出中國資本市場，A股三大指數集體震盪，超過5000隻個股向下。今年才剛過半個月，A股市場已然一片狼藉。

藍籌股全線跌　阿里健康收瀉9%

　　藍籌股全線向下，阿里健康(00241)收跌8.6%，報3.2元，為跌幅最大藍籌股，該股成交約1.15億股，涉資3.73億元，盤中高見3.46元，最低見3.15元；新奧能源(02688)跌7.3%，收報52元；恒隆地產(00101)跌7.1%，收報9.49元；京東健康(06618)跌7%，收報27.85元。


　　另外，美團(03690)收跌7%，報68.75元，該股成交約7100萬股，涉資49.35億元，盤中高見72.6元，最低見68.15元；龍湖(00960)跌6.8%，收報8.86元；中升控股(00881)跌6.5%，收報14.74元；中海外(00688)跌6.3%，收報11.22元。


　　另一方面，碧桂園服務(06098)收跌6.3%，報5.21元，該股成交約3653萬股，涉資1.94億元，盤中高見5.56元，最低見5.17元；李寧(02331)跌6.2%，收報16.32元；安踏體育(02020)跌6.1%，收報67.15元；京東集團(09618)跌6%，收報87.75元。

23隻恒指成份股跌逾5%

　　中國宏橋(01378)收跌6%，報5.53元，該股成交約3036萬股，涉資1.71億元，盤中高見5.91元，最低見5.52元；紫金(02899)跌5.9%，收報11.42元；申洲國際(02313)跌5.8%，收報70.25元；新世界(00017)跌5.6%，收報10.04元。


　　翰森製藥(03692)收跌5.5%，報12.64元，該股成交約1031萬股，涉資1.31億元，盤中高見13.4元，最低見12.42元；康師傅控股(00322)跌5.5%，收報7.54元；中國平安(02318)跌5.5%，收報30.1元；東方海外(00316)跌5.3%，收報108.8元。


　　藥明生物(02269)收跌5.3%，報28.85元，該股成交約4244萬股，涉資12.31億元，盤中高見30.45元，最低見28.35元；中芯(00981)跌5.1%，收報15.9元；九置(01997)跌5.04%，收報22.6元。


　　上述恒指成份股中，有23隻跌幅超過5%，跌幅可謂相當全面。另外，福萊特玻璃(06865)收跌1%，報14.52元，該股成交約779萬股，涉資1.11億元，盤中高見14.7元，最低見13.92元。

 

（網上圖片）



福萊特玻璃現價可買

　　按照中國會計準則，福萊特玻璃截至2023年9月30止九個月業績，錄得股東應佔溢利增長30.9%至19.69億元人民幣；期內，營業額增長41.6%至158.85億元人民幣。於2023年9月30日，集團持有貨幣資金為75.86億元人民幣，短期及長期借款分別為24.64億元人民幣及58.83億元人民幣。


　　技術走勢方面，福萊特玻璃今日雖跌，但跌幅相對較少，且今日走勢現十字星，待變，加上10天線升越50天線，出現黃金交叉利好訊號，走勢剛好被100天線(現約15.21元)頂住，相信100天線會有一定阻力，現價不妨買入，升越100天線，相信輕易挑戰21元，跌穿12元則止蝕。

 

撰文：經濟通市場組

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,042.96
    -44.42 (-0.114%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,137.91
    +0.83 (+0.016%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,248.62
    -26.32 (-0.162%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.944
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.50%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.390
變動率︰-3.087%
較港股︰-1.04%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.390
變動率︰-4.304%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.630
變動率︰-4.974%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.720
變動率︰-5.565%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.590
變動率︰-8.300%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.755
變動率︰+15.242%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升224.160
變動率︰+8.937%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升46.155
變動率︰+5.329%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌187.943
變動率︰-7.253%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:19 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:19 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

立會透視鏡．馬天娜

由偏向減辣到最終撤辣，夏主任訪港成關鍵？ 1
人氣文章

足球俱樂部．主教練

英超入直路！利記先甜後苦，青訓做奇兵；曼城先苦後甜，輪換成關鍵；槍手硬仗最多，考驗穩定性
人氣文章

娛樂情報

陳蕾首個紅館演唱會邀《造星V》學員合體夾Band！Nathan深潛後再re-u狀態勇！陳蕾：走音嗰啲由佢走，人性嚟㗎嘛
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

情傷過後：不自覺的把自己封閉起來！對感情失去信心，放不開、難跨前，如何重新走出來？
人氣文章

Fashion

Delvaux、Prada、LOEWE春日注目新手袋上架！低調奢華Léonce／可愛甜甜圈鏈條Flamenco Purse／簡約優雅Buckle Bag
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性愛姿勢：Top 3做愛體位公開！男女喜好大不同！哪些體位女性最易性高潮？一個體位最危險！如何向伴侶表達喜好體位？教你性溝通3招！性愛期間切忌講XX！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
疑某品牌隱形眼鏡含菌女子眼睛頻發炎！戴隱形眼鏡沖熱水涼會損眼？視光師：勿做4大高危行為
人氣文章
猝死前兆 ︳59歲英國男登機後離奇死亡！「安坐」妻子伴屍2小時不發現！醫生：猝死大多無症狀！現6大徵兆即往醫院檢查
人氣文章
做運動收腹減脂易拉傷腹肌！輕則腫脹瘀青，嚴重難行路站立？傷後如何分階段進行康復運動？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金