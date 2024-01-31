碧桂園(2007)平開，傳遭債權人準備申請清盤

碧桂園(02007)現價無升跌，報0.66元，該股成交約208萬股，涉資137萬元。

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恒大(03333)日前正式遭高院頒令清盤後，引起市場對內房清盤潮的聯想。昨日有消息傳出指有債權人正準備向法院申請碧桂園清盤，有本地銀行將接管碧桂園在港抵押資產。碧桂園近期不斷放售所持資產，包括世界各地地皮、物業等。



現時，恒生指數報15652，跌51點或跌0.3%，主板成交逾17億元。國企指數報5268，跌6點或跌0.1%。恒生科技指數報3090，跌8點或跌0.3%。



即月期指新報15700，跌33點，高水48點。即月國指期貨報5278，跌14點，高水9點。即月科指期貨新報3094，跌13點，高水25點。

撰文:經濟通市場組

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