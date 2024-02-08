阿里季績欠驚喜遭大行降目標，縱加碼回購股價仍急插，應如何部署？

內地電商巨頭阿里巴巴(09988)公布12月底止第三財季業績，期內收入逾2603億人民幣，按年增5%，略遜預期的2617.06億人民幣；經調整純利479.5億人民幣，按年跌4%，符合預期的478.81億人民幣。阿里業績整體上符合預期，惟欠缺驚喜，管理層又稱不急於分拆旗下菜鳥及盒馬上市，雖然集團同時宣布將股份回購計劃加碼250億美元，但仍遭不少大行下調目標價，今早(8日)股價插逾半成，應如何部署？





（阿里巴巴官網媒體資料庫）

上季經調整純利按年跌4% 收入增5%



阿里巴巴公布，截至去年12月31日止第三季度非公認會計準則淨利潤約479.5億人民幣，下跌4%，經調整EBITA按年增長2%至528.4億人民幣，而歸屬於普通股股東的淨利潤約144.3億人民幣，跌69%，主因所持股權投資按市值計價變動，以及減值導致經營利潤下降所致，部分被歸屬於非控制性權益的無形資產減值的增加所抵銷。

期內收入約2603.5億人民幣，按年增長5%，經營利潤225.1億人民幣，按年下降36%，主因高鑫零售(06808)的無形資產減值和優酷的商譽減值所致。自由現金流為565.4億人民幣，下降31%，因資本性支出增加以及若干一次性因素所致。

上季淘天收入按年增2% 雲智能收入增3%

阿里第三財季淘寶天貓集團收入錄1290.7億人民幣，按年增2%，經調整EBITA為約599.3億人民幣，增長1%，期內線上GMV錄按年健康成長，雖然交易買家數量和訂單量強勁增長，但部分被平均訂單價值下降所抵銷。阿里指，正處於重振淘天集團，並為未來增長做好準備。在保留及拓展高端消費者方面，88VIP會員數量超過3200萬，按年錄雙位數增長。

另雲智能集團收入280.7億人民幣，按年增3%。經調整EBITA約23.6億人民幣，增86%，主因專注於公共雲而導致產品結構改善和運營效率提升所致。阿里國際數字商業集團(AIDC)收入增44%至285.16億人民幣，訂單按年增長24%，經調整EBITA為虧損31.46億人民幣，按年擴大387.8%，原因是速賣通Choice和Trendyol國際業務等業務的投入增加。至於國際零售商業收入為約232.6億人民幣，增56%，主因所有主要零售平台的強勁表現帶動。

阿里：增250億美元回購 不急於分拆菜鳥盒馬



另阿里巴巴公布，董事會批准股份回購計劃增加250億美元(約1950億港元)額度，有效期至2027年3月底，令未來三個財年仍有353億美元(約2753億港元)股份回購額度，反映對業務和現金流前景的信心，亦有助減少流通股總數，從而提升每股收益及每股現金流。阿里上季斥29億美元回購2.927億股普通股，集團稱，未來每個季度結束後會立即向投資者通報回購最新情況，下一次更新預計將於4月初發布。





另方面，阿里巴巴主席蔡崇信就菜鳥、盒馬的上市問題作回應，稱此前集團制定分拆計劃主要是希望各業務能夠在資本市場體現自己的價值，但當前市場條件無法反映這些業務的真正價值，集團會考慮不同業務的單獨融資，但強調不會操之過急。未來一年，集團將在改善用戶核心體驗上加大投入，提升消費頻次，從而提升商品交易總額(GMV)，以支持淘天集團重拾增長及穩固市場領導地位。而就市場流傳阿里考慮出售線下零售業務，蔡崇信指，目前阿里的資產負債表上依然有一些傳統的實體零售業務，惟不是核心的聚焦業務，認為阿里退出也是合理的，但考慮到當前的市場情況，仍需要時間退出投資。



阿里首席執行官吳泳銘表示，淘天集團目前正處於全球競爭最激烈的中國電商市場，雖然淘天集團GMV及商品豐富度繼續保持第一位，但商品價格力、服務和產品體驗等方面，仍需要做針對性的投入和提升。他強調，要在用戶核心體驗上加大投資，提高客戶的購物體驗，而2024年對於淘天集團是綜合能力提升之年，也會是一個投入的大年。





瑞銀：季績符預期惟憂短期前景 港股目標價降至104元



瑞銀發表研報指，阿里截至12月底止第三財季業績符合預期，惟短期前景好壞參半。其中內地客戶管理收入(CMR)短期前景負面，由於GMV組成轉移至淘寶，轉化率較低，CMR會續跑輸，因此預期CMR未來數財季會按年下跌2%至4%。對阿里國際數字商業集團(AIDC)則看法中性，上季收入及速賣通訂單增長屬亮點，但因持續投資，料EBITDA亦持續虧損，2025財年估算虧損130億人民幣。至於增加回購，該行形容為稍為正面。而集團無意出售餓了麼，對主要競爭對象美團(03690)而言屬正面信息。



瑞銀又指，基於持續投資核心業務致盈利下降，料集團2025財年EBITA跌4%。雖然下財年預測市盈率僅9倍，但料不足以抵銷盈利下跌憂慮，主因投資者較關注盈利增長前景，因此估值稍欠吸引力。不過，進一步回購及剝離核心資產將進一步釋放集團價值，因此中期總回報仍較吸引。因較疲弱的利潤前景，下調其2024至26財年經調整EBITDA預測3%至6%，下調港股目標價4.6%，由109元降至104元；美股目標價削5.4%，由112美元降至106美元，評級「買入」。

滙證：再投資電商業務恐累利潤前景 降2024至26財年盈測

滙證稱，阿里管理層重申於未來數季再投資國內及國外電商的增長業務，可能拖累利潤前景，就算阿里雲及菜鳥利潤較好，仍下調集團2024至26財年盈利預測1%至4%。管理層表明，阿里雲、國內及國際電商續為公司核心業務，集團亦意圖剝離線下零售等業務，且持續關注股東回報。至於阿里宣布回購增磅，該行預期股東回報水平相同，但若資產剝離進度加快，回報或會上升，將其港股目標價由116元降至115元，美股目標價由119美元降至118美元，惟由於估值需求不高，維持「買入」評級。不過，若股價需要顯著估值重估，市場需見到阿里國內電商業務好於預期，而資產剝離計劃實際上有利公司及股東回報價值。

富瑞指，阿里管理層表示上財季內「雙11」促銷活動後淘天集團訂單量及商家數量錄得穩健增長，同時速賣通AE Choice訂單組合佔比增加，令國際數字商業集團(AIDC)繼續保持快速增長勢頭。相信阿里通過投資可重拾增長動力。預計阿里於2025財年將對淘天集團和AIDC增加投資，同時擴大股票回購計劃規模反映其對長期前景的信心，因此維持「買入」評級，基於估值將港股目標價從128元降至110元，美股目標價從133美元降至114美元。



另摩根士丹利下調對阿里現財年至2026財年非公認會計準則盈利預測2%至6%，反映管理層策略焦點在於投資以維持收入增長及市佔領導地位。在目前股價相等於2025年預測市盈率8倍下，基於業務轉型及宏觀復甦可能需要時間，仍會維持對阿里保守觀點。公司持續的資本管理工作，包括回購、派息、出售資產及分拆，應為股價提供一些支撐。非核心資產出售仍為公司重點，公司在現財年至今已退出17億美元，線下零售資產或為值得留意的變現目標，維持其美股「與大市同步」評級及85美元目標價。

林家亨：市場競爭大核心業務難重上高峰 70元之下才值博



（林家亨）



今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指阿里業績如何要與整個行業比較，阿里隔晚於美股已跌5.87%，同業拼多多則升2.39%，意味其生意被競爭對手搶佔。阿里上季純收益只升2%，純利則足足跌了69%，令投資者擔憂，其核心業務未來難重上高峰，因市場上有太多競爭對手。因此，阿里若純看核心業務價值不值博，惟集團不斷回購可能抵銷對大股東沽貨的憂慮，股價昨日(7日)接近收於保歷加通道頂線，今日除非跌至保歷加通道中線約70元之下，即約68至70元才有值博率。

林家亨補充指，電商市場是一個下沉市場，即屬中低消費市場，不會有人買首飾珠寶、汽車等貴價商品，故單價很難有良好提升，而阿里總營業金額有輕微上升，單數增加但平均單價減少，可見如其他電商一樣要面對減價求存、以價換量的困難環境。至於雲業務在中國的競爭一向不是投資者所憂慮，因每個產業隨著一直開發必然有競爭，其實阿里雲業務憂慮來自外國，因美國不斷渲染中國不安全，令阿里於海外包括東南亞國家發展受阻。而阿里國際數字商業集團未來應仍會有較佳增長，在電商只有個位數增長下，寄望新業務能增加其投資吸引力。另外，相信阿里旗下菜鳥可順利上市，因其不似螞蟻金服牽涉中國金融穩定性問題，但要看上市價是否令集團滿意。

阿里半日跌6.81%收報69.8元，成交44.67億元。其他科技股則普遍偏軟，京東(09618)跌1.72%報88.8元，快手(01024)跌0.58%報42.95元，美團跌0.07%報68.2元，騰訊(00700)跌1.1%報289元，百度(09888)跌0.29%報102.8元，小米(01810)跌0.32%報12.66元，惟網易(09999)升1.16%報165.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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