陳茂波：冀今年本港「穩步快進」，過去數年龍年均現龍年效應

港交所(00388)在龍年首個交易日舉行開市儀式。財政司司長陳茂波出席儀式時表示，今年為龍年，過去數年的龍年股市均有出現龍年效應，並指2012年的龍年「最醒神」，該年累計升幅達15%，今年龍年或有共通因素，市場普遍認為息口見頂，稍後回落，而內地經濟穩中向好，對資產市場以及投資情緒帶來正面氣氛。

他續指，香港今年基調為「穩中求進」，希望可以「穩步快進」，儘管大環境存在不少挑戰，但仍有不少機遇，目標把香港建構為綠色科技同綠色金融中心，並預告月底在香港將會舉行首個綠色周，期望把香港股票ETF未來能夠在沙特阿拉伯市場掛牌。

史美倫：最後一次主持新年開市 港交所今年會開拓更多新業務

港交所主席史美倫致辭時表示，今年是她最後一年以港交所主席身份主持儀式，又指榮幸自己能與香港金融界以至內地中央部門共事，推動內地和香港金融市場發展，見證香港由區域性金融中心變為國際金融中心，由專注港股上市，擴大至內地企業，以至不斷發展互聯互通機制和更多資產類別。

她提及，港交所在新一年將會繼續提高流動性，積極從海外招商，如在中東及東南亞等地尋找機遇，並開拓更多新業務。

史美倫：完全不同意香港市場已「玩完」 不可低估香港韌力

港交所主席史美倫

摩根士丹利亞洲前主席羅奇撰文，論述香港股市表現不濟，直言「香港已經玩完（Hong Kong is over）」。史美倫表示，最近有說法「對香港市場悲觀，覺得我地已經終結」，她完全不同意上述說法，並指在過去20、30年不時有人預測香港市場或香港經濟已經玩完，但從歷史中可見每次均證明了香港的實力及韌力，每次均可以從「谷底返嚟」再創新高。

她提及，現時情況與以往不同，香港作為自由開放市場不可避免會受外圍環境影響，但香港作為國際金融中心的優勢沒有改變，現時的挑戰為來自大環境的挑戰，有信心中國經濟未來會發展得更好，從而帶動到香港經濟，強調「唔可以低估香港嘅韌力」。

對於政府正就23條立法進行諮詢，史美倫表示，這是好的過程反映公眾想法，相信諮詢後會見到好景象。

港交所歐冠昇：對香港中長期發展非常有信心

港交所行政總裁歐冠昇

港交所行政總裁歐冠昇表示，即使香港身處複雜的競技場（Arena）中，但仍有中長期機遇，例如綠色投資等，而港交所在去年面對具挑戰的宏觀環境，仍有強勁業績，並在擴大互聯互通取得多項進展。

對於香港機遇展望，歐冠昇在儀式後表示，去年全球經濟有30%貢獻來自中國，而香港具有非常獨特的優勢，能夠連接內地與世界，對香港的中長期發展非常有信心，認為香港的特點將會讓香港作為國際金融中心得以蓬勃發展。

對於陳翊庭將提前接任為港交所行政總裁，歐冠昇表示，在過去三年以來，一直與陳翊庭緊密合作，非常有信心她會做得很好，又認為港交所要著眼長遠發展，繼續連接東方與西方。

史美倫補充指，對陳翊庭的能力很有信心，相信對方可以帶領團隊迎難而上、更上一層樓，在各方面應付新挑戰。

撰文：經濟通採訪組

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