《午市前瞻》恒指托底見效惟需時整固 理想將挑戰比亞迪龍頭地位

恒生指數半日報16574，跌60點或0.4%，主板成交超過487億元。恒生中國企業指數報5727，升3點或不足0.1%。恒生科技指數報3426，升33點或1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、理想汽車(02015)及美團(03690)；騰訊收報280.6元，跌6.6元或2.3%，成交32.85億元；理想汽車收報169.3元，升29.4元或21%，成交22.82億元；美團收報79.7元，跌1.45元或1.8%，成交20.21億元。國指三大成交股份依次為騰訊、理想汽車及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、理想汽車及美團。

（理想汽車網頁截圖)

葉尚志：港股托底成效不及A股 首要避免穿底

恒指本周連續第二日回吐，今早表現反覆，最多曾跌超過100點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，近月中港股市氣氛好轉，反映中央為股市托底已有成效，成交量普遍回升。他表示，市況在去年底至今年1月中表現差劣，皆因市場難以摸底，每日處於穿底的恐懼之中，現時中央連番出招救市，恒指表現已反映市場信心回升。



但葉尚志提到，A股托底成效較佳，因上證綜合指數已成功重返重要心理大關3000水平，脫離一浪低於一浪走勢。反觀港股托底成效較弱，因為上周五(23日)所做的高位16895仍未能突破上一浪頂17135，暫未擺脫一浪低於一浪走勢，料後市須先向下整固。他預期未來半年會反覆整固，先以16000心理關口為初步調整目標，之後再下試本月的小型調整浪底15456及15336，經歷反覆整固後才重拾上升動力，首要任務為不穿1月低位14794。



理想有望建立龍頭地位



理想汽車(02015)公布令市場驚喜的2023年全年業績，去年經調整淨利潤為120.9億人民幣，2022年同期為4095萬人民幣；收入大升1.7倍至1238.51億人民幣，交付量增1.82倍至37.6萬架。盈利增長刺激隔晚ADR急升18%，港股今早最多升超過20%。葉尚志認為，理想破頂在望，因為環球市場目前能夠實現全年盈利的新能源車股並不多，從前只有特斯拉和比亞迪(01211)，現時多出一隻理想，今趟業績明顯進一步提升市場對該股的投放意欲，建立其新能源車的龍頭地位。

高端策略避開存量競爭 未來面對高技術藍海市場

雖然理想正向頂位進發，但期間面臨挑戰不少，除了港股氣氛能否維持熱熾之外，新能源車的行業競爭亦是股價上升的一大阻力。葉尚志提到，目前內地新能源車滲透率已達到50%，行業已步入存量競爭之中，近月以來特斯拉及比亞迪先後減價，尤其針對舊款及低價車型，令其餘較小型車企被逼跟隨，引發「紅海減價戰」。



他續指，但理想一開始的定位已非常清晰，創辦人李想表明不造售價20萬人幣以下車型，主攻高端車型。雖然每家車企都聲言發展高端市場，但理想說到做到令市場喜出望外。因此，理想主力高端市場下，所面對的並非低價車型的「紅海減價戰」，而是技術主導的藍海市場，較不受今趟減價戰的衝擊，故業績理想。

但對手比亞迪推出低價車型同時又有高價車款，反映即使理想身處藍海市場亦要與龍頭比亞迪鬥技術開發，故理想短中線的股價表現亦要觀望比亞迪和特斯拉的技術發展會否帶來競爭，預料股價試頂後將會面臨調整。

理想汽車股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖)

比亞迪股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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