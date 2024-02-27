  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

理想績優大行紛唱好股價飆逾兩成，高追有點危？抑或轉吼比亞迪？

27/02/2024

　　理想汽車(02015)昨日(26日)收市後公布業績，去年虧轉盈賺117億人民幣，上季盈利按年升21倍，收入增1.36倍，毛利率升至23.5%。理想董事長兼首席執行官李想表示，理想今年產品矩陣更豐富，將挑戰年交付80萬輛汽車。理想績後獲多間大行唱好，部分更上調目標價，今早(27日)股價高開一成半後愈升愈有，半日飆逾兩成，為表現最佳籃籌，若想吸納應如何部署？其他新能源車股亦受其帶動普遍造好，其中比亞迪(01211)董事長王傳福最近提議將回購公司A股股份金額由2億人民幣增至4億人民幣，若不敢高追理想可否轉吼比亞迪呢？

 

 

 （理想汽車網頁截圖）

 

理想去年虧轉盈賺117億人幣　上季純利按年升21倍


　　理想汽車公布，截至2023年12月31日止全年歸屬於普通股股東淨利潤117.04億人民幣，而對上一年同期淨虧損20.12億人民幣；每股基本盈利5.95元人民幣。去年非美國公認會計準則淨利潤為120.9億人民幣，上一年同期為4095萬人民幣；收入總額1238.51億人民幣，升1.7倍。毛利274.97億人民幣，升2.1倍，毛利率由19.4%升至22.2%，升2.8個百分點。去年全年交付量37.6萬輛，按年增長1.82倍。


　　單計去年第四季，歸屬於普通股股東淨利潤56.58億人民幣，按年升21.02倍；每股基本盈利2.86元人民幣。歸屬於公司普通股股東的非美國公認會計準則淨利潤為44.9億人民幣，按年升3.7倍。收入總額為417.3億人民幣，按年增加1.36倍。季內交付量為13.18萬輛，按年增長1.85倍。毛利率由上年同期的20.2%升至23.5%。

 

料今年首季交付增近1倍至10萬輛　收入最多升71%


　　理想汽車提及，於2024年第一季，公司預計車輛交付量為10萬至10.3萬輛，按年增長90.2%至95.9%。收入總額為312.5億至321.9億人民幣，按年增長66.3%至71.3%。

 

　　理想又提到，3月將發布及交付MPV理想MEGA，同時2024款的理想L7、理想L8及理想L9亦將進行大規模交付，預計3月交付量會超過5萬輛，6月將超過7萬輛。而今年將是公司的產品大年，將會推4款增程車型及4款純電車型。

 

李想：今年產品矩陣更豐富　挑戰交付80萬輛


　　理想董事長兼首席執行官李想表示，在新能源汽車市場競爭激烈的2023年，理想汽車憑藉理想L系列的3款車型取得了優異成績，成為中國市場30萬人民幣以上新能源汽車銷量冠軍。規模的顯著增長、研發的不斷深入，以及經營效率的持續提升推動理想在2023年實現了歷史最佳財務表現，也為公司步入產品矩陣更加豐富、市場需求更加多元的2024年奠定了堅實基礎。理想今年將挑戰年交付80萬輛汽車，目前各個團隊都已做好準備。此外，理想未來5年不會做20萬元以下的車型，因這是一個巨大的金礦，沒必要分散精力，理想將專注並不斷深入於全球超過20萬元的家庭用戶市場。


　　理想首席財務官李鐵指，理想上季多項財務指標創下歷史新高，隨著業務規模的增長和產供銷協同的改良，季內毛利率達到23.5%，全年毛利率為22.2%，亦令全年業績首次扭虧為盈。而公司現金儲備已增至1036.7億人民幣，健康的盈利能力和資金實力，將支持理想加深研發，拓展業務規模，繼續引領中國新能源汽車市場的快速變革。

美銀：上季盈利及毛利率均勝預期　目標價升至222元

 

　　美銀發表研報指，理想汽車去年第四季淨利潤按年大幅增長至57億人民幣，遠超該行預測的28億人民幣。第四季整體毛利率按年增3.3個百分點至23.5%，按季亦升1.5個百分點，優於該行預期的20.8%；汽車毛利率按年升2.7個百分點，主要得益於出貨量理想及理想ONE有關的存貨撥備；營業費用佔收入比例為16.2%，按年下降4.8個百分點，按季卻升0.9個百分點，在員工人數增加、為新車型增加研發投入、店舖擴張帶來的成本增加等因素影響下，集團仍然具有較好的營運槓桿。


　　美銀引述管理層的指引，2024年第一季交付量為10萬至10.3萬輛，按年增長90至96%，按季下降22至24%；目標在未來的每個季度都保持20%以上的毛利率。該行將理想2024至25年的銷量預測各上調3%，並將2024至25年的每股盈利分別上調41%和70%，以反映對集團毛利率和營業利潤率前景感到更樂觀，重申「買入」評級，看好其強大的產品線、良好的毛利率管理和強勁自由現金流，目標價由187元上調18.7%至222元。


　　花旗亦將理想目標價由203.4元上調8.3%至220.3元，維持「買入」評級。花旗指，由於理想產品組合強大，將2024/25年公司銷量預測上調至73萬及86萬輛，並將2024至26年淨利預測上調2至5%，至160億人民幣、204億人民幣及260億人民幣。

中金：業績及交付指引超預期　瑞銀：仍是新勢力中首選


　　中金表示，理想上季業績超預期，雖然市場競爭加劇，但公司保持毛利率及各項財務指標穩健、季度盈利及單車盈利創新高，超出市場預期。公司經營槓桿繼續釋放對沖競爭壓力，盈利及現金流表現亮眼。另理想本季交付指引超預期，產品矩陣加速豐富，渠道加密、補能完善、智駕升級助力新一輪擴張期，今年首季營業收入指引為312.5至321.9億人民幣，按年升66.3%至71.3%，對應3月交付量有望重回5萬輛，同時產品結構改善帶動ASP回升，單季度毛利率有望保持逾20%，予「跑贏行業」評級，目標價230元。

 

　　瑞銀指，理想去年第四季業績優於預期，季內營業收入為30億人民幣，按季增長30%，通用會計準則純利為57億人民幣，均高於該行及市場預期。另公司第四季毛利率為22.7%，按季擴大1.5個百分點，較去年同期擴大2.7個百分點，管理層預計2024第一季交付量為10萬至10.3萬輛，這意味除了1月份交付的3.1萬輛外，2月和3月平均銷量為3.5萬至3.6萬輛，相關指引顯示管理層對L系列的樂觀，理想仍是該行在電動車新勢力中首選，予美股目標價45美元及「買入」評級。


　　交銀國際指，理想去年第四季營業收入按年增長136%，較該行及市場預期高5.7%及6.8%；季度淨利潤則遠高於市場及該行預期約54.3%及45.5%。理想給予今年首季銷量指引介乎10萬至10.3萬輛，交銀預測其今年3月交付量將達到5萬輛水平，接近去年單月最高水平。而隨著售價較低的L6在4月上市，該行預期交付量有望再創新高，達到5萬至6萬輛水平，維持「買入」評級，目標價由196.11元降至192.8元，列為「造車新勢力」首選。


黃瑋傑：業績理想前景看好　惟累升過大宜回至150元才買入

 

理想績優大行紛唱好股價飆逾兩成，高追有點危？抑或轉吼比亞迪？


（黃瑋傑）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指理想汽車去年全年及第四季業績都頗理想，第四季車輛毛利率為22.7%，環比改善1.5個百分點，同比改善2.7個百分點，而去年全年車輛毛利率為21.5%，比2022年19.1%亦改善2.4個百分點。此外，公司現金儲備增至1036億人民幣，前景看好。未來新能源車要向智能化發展，研發資金投入必定大，故現金儲備是否足夠支持研發，將成為造車新勢力未來能否生存及在競爭中突圍而出的重要因素。另理想集中發展某些價格檔次、有競爭優勢的車型，有助其於細分市場取得最高份額，策略正確但需靈活應變。

 

　　黃瑋傑續指，雖然理想績後獲很多大行轉軚看好或調升目標價，但其股價累積升幅大，由1月低位近100元升至160元，升了差不多六成，短線定有回吐，有貨宜先沽出三分一，而今日出現一個介乎142.6至160.8元的上升裂口，往後可能回補此裂口一部分回至約150元，到時才買入較安全。

 

溫傑：電動車股只可吼比亞迪理想　比亞迪或可見205元

 

 

理想績優大行紛唱好股價飆逾兩成，高追有點危？抑或轉吼比亞迪？



（溫傑）

 

　　另凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，電動車市場競爭增大，而經過過去兩三年銷售急速增加，預計未來一兩年銷售放緩，其中比亞迪去年11月銷售就達30萬架，很難再高速增長。在內地增長面對樽頸位之餘，走出去又恐面對歐美制裁風險，加上價格戰，令近幾個月電動車市場表現不太好。在此環境下，電動車股一定要選有錢賺的公司，故小鵬(09868)及蔚來(09866)可不用考慮。

 

　　他說，比亞迪及理想，銷量好兼有錢賺，毛利率有18至20%，有能力打價格戰，即使有一兩個車款表現差也捱得過。雖然對比亞迪及理想審慎樂觀，但市場現時若看得好些就買科技股，看得差些就買中特股，車股料區間橫行為主。其中比亞迪初步約於170元見底，但最多只可上望205元，至於其A股回購由2億人民幣增至4億人民幣，既非回購H股，相比每日成交也不算多，不宜將回購效應放得太大。

 

　　理想汽車半日升21.02%收報169.3元，成交22.82億元。其新能源車股亦普遍造好，比亞迪升3.35%報194.2元，小鵬升2.73%報35.8元，蔚來升1.83%報44.55元，零跑汽車(09863)升5.48%報26.95元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑盡分析，請按此

 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評理想及大市，立即重溫

 

 

其他理想相關新聞：

大行報告 | 花旗升理想目標8%，中銀料中海油升破18元

《外資精點》 高盛：理想汽車去年業績超預期，目標206元籲買入

《外資精點》 大摩：理想汽車對前景態度樂觀，維持美股增持評級

《外資精點》 美銀:理想汽車上季表現勝預期，升目標價至222元

《外資精點》 瑞銀:理想汽車去年第四季業績勝預期，籲買入

《汽車新勢力》 阿維塔科技增資兩成至近20億，法人代表改為陳卓

《汽車新勢力》 比亞迪：中國車企成功非因補貼而是有獨特技術

《Ａ股焦點》 理想汽車開新勢力盈利先河，新能源車概念掀漲停潮

《Ａ股焦點》 比亞迪A升近3%，意大利有意邀至當地設廠

《汽車新勢力》 理想汽車CEO李想：未來5年不做20萬以下車型

《汽車新勢力》 比亞迪證實與意大利政府討論建廠：現時決定仍過早

蔚來(09866)授出智能車知識產權，收技術許可費

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00992

聯想集團

8.730

異動股

02020

安踏體育

76.550

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

180.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 180.400
  • 02068 中鋁國際
  • 2.000
  • 01910 新秀麗
  • 27.150
  • 00336 華寶國際
  • 2.530
  • 00868 信義玻璃
  • 7.830
股份推介
  • 09987 百勝中國
  • 340.200
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.480
  • 目標︰--
  • 01896 貓眼娛樂
  • 8.950
  • 目標︰$12.00
  • 00547 數字王國
  • 0.420
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 283.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.700
  • 00005 滙豐控股
  • 60.000
  • 00001 長和
  • 40.950
  • 00388 香港交易所
  • 251.000
報章貼士
  • 00220 統一企業中國
  • 4.810
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 24.050
  • 目標︰$31.00
  • 00014 希慎興業
  • 13.140
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/02/2024 09:38  【內房困局】遭申清盤，碧桂園：單一債權人激進行動不產生大影響

28/02/2024 09:25  《異動股》新創建高開15%，中期賺逾十億，連特息派2.09元

28/02/2024 09:22  恒指高開42點報16833，網易升4%，理想汽車升2.6%

28/02/2024 08:39  《盤前攻略》美股個別走，恒指料高開數十點，財政預算案成焦點

28/02/2024 07:50  《國金頭條》蘋果放棄電動車專攻AI，尾盤提振市場納指標普齊漲

28/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒２９億元，買中海油沽騰訊

28/02/2024 08:50  【大行炒Ｄ乜】中信里昂籲「買入」領展，摩通升中興評級至中性

23/02/2024 10:33  《嚟緊炒Ｄ乜》和黃醫藥下周三派成績表，中線目標價３２銀

28/02/2024 09:48  《財資快訊》美電升報７﹒８２５９，隔夜拆息較上日升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

內房| 碧桂園(02007)遭清盤呈請追討16億元貸款新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內房| 碧桂園獲批融資「白名單」項目大增至超100個新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：料兩會前港股窄幅上落，恒指16200點支持力度強新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

舒淇背心Look曬兩臂「手瓜起腱」！原來紫外線過敏致紅腫：別以為我練出了二三頭肌
人氣文章

小薯茶水間

天氣預報｜天文台料冷鋒最快周四抵達華南！周末顯著轉涼低見9°C？下周回暖+或會下雨，最高升至29°C！即睇未來9日天氣預測
人氣文章

親子理財．李錦

保持一點距離，學習獨立
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

元宵佳節精選美酒！濃郁甜美的赤霞珠紅酒、以Jim Beam調配一杯經典Bourbon Old Fashioned 1
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

百億富豪名廚主理隱世中菜！融合潮州菜及粵菜，帶來幾近失傳的古法菜昆崙鮑甫、豬油鹽泥肉煲仔飯
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本藥妝好物分享！RECiPEO降敏保濕面膜、EMAKED育毛睫毛膏、Mytrex迷你按摩槍，CP值高！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物安全｜最多農藥殘留蔬菜大公開！白菜、青葱都有份？no.1炒餸、打邊爐常用到！營養師教1招減農藥殘留！睇埋6大類蔬菜清洗方法大不同 新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
飛機衛生黑點逐個捉！兩大位置暗藏惡菌！點解搭飛機易感染皮膚病？空少教自保5招：搭最早航班、避免赤腳！ 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2024 10:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2024 10:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2024 10:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/02/2024 10:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事28/02/2024
內房| 碧桂園(02007)遭清盤呈請追討16億元貸款
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金