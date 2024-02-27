理想績優大行紛唱好股價飆逾兩成，高追有點危？抑或轉吼比亞迪？

理想汽車(02015)昨日(26日)收市後公布業績，去年虧轉盈賺117億人民幣，上季盈利按年升21倍，收入增1.36倍，毛利率升至23.5%。理想董事長兼首席執行官李想表示，理想今年產品矩陣更豐富，將挑戰年交付80萬輛汽車。理想績後獲多間大行唱好，部分更上調目標價，今早(27日)股價高開一成半後愈升愈有，半日飆逾兩成，為表現最佳籃籌，若想吸納應如何部署？其他新能源車股亦受其帶動普遍造好，其中比亞迪(01211)董事長王傳福最近提議將回購公司A股股份金額由2億人民幣增至4億人民幣，若不敢高追理想可否轉吼比亞迪呢？

（理想汽車網頁截圖）

理想去年虧轉盈賺117億人幣 上季純利按年升21倍



理想汽車公布，截至2023年12月31日止全年歸屬於普通股股東淨利潤117.04億人民幣，而對上一年同期淨虧損20.12億人民幣；每股基本盈利5.95元人民幣。去年非美國公認會計準則淨利潤為120.9億人民幣，上一年同期為4095萬人民幣；收入總額1238.51億人民幣，升1.7倍。毛利274.97億人民幣，升2.1倍，毛利率由19.4%升至22.2%，升2.8個百分點。去年全年交付量37.6萬輛，按年增長1.82倍。



單計去年第四季，歸屬於普通股股東淨利潤56.58億人民幣，按年升21.02倍；每股基本盈利2.86元人民幣。歸屬於公司普通股股東的非美國公認會計準則淨利潤為44.9億人民幣，按年升3.7倍。收入總額為417.3億人民幣，按年增加1.36倍。季內交付量為13.18萬輛，按年增長1.85倍。毛利率由上年同期的20.2%升至23.5%。

料今年首季交付增近1倍至10萬輛 收入最多升71%



理想汽車提及，於2024年第一季，公司預計車輛交付量為10萬至10.3萬輛，按年增長90.2%至95.9%。收入總額為312.5億至321.9億人民幣，按年增長66.3%至71.3%。

理想又提到，3月將發布及交付MPV理想MEGA，同時2024款的理想L7、理想L8及理想L9亦將進行大規模交付，預計3月交付量會超過5萬輛，6月將超過7萬輛。而今年將是公司的產品大年，將會推4款增程車型及4款純電車型。

李想：今年產品矩陣更豐富 挑戰交付80萬輛



理想董事長兼首席執行官李想表示，在新能源汽車市場競爭激烈的2023年，理想汽車憑藉理想L系列的3款車型取得了優異成績，成為中國市場30萬人民幣以上新能源汽車銷量冠軍。規模的顯著增長、研發的不斷深入，以及經營效率的持續提升推動理想在2023年實現了歷史最佳財務表現，也為公司步入產品矩陣更加豐富、市場需求更加多元的2024年奠定了堅實基礎。理想今年將挑戰年交付80萬輛汽車，目前各個團隊都已做好準備。此外，理想未來5年不會做20萬元以下的車型，因這是一個巨大的金礦，沒必要分散精力，理想將專注並不斷深入於全球超過20萬元的家庭用戶市場。



理想首席財務官李鐵指，理想上季多項財務指標創下歷史新高，隨著業務規模的增長和產供銷協同的改良，季內毛利率達到23.5%，全年毛利率為22.2%，亦令全年業績首次扭虧為盈。而公司現金儲備已增至1036.7億人民幣，健康的盈利能力和資金實力，將支持理想加深研發，拓展業務規模，繼續引領中國新能源汽車市場的快速變革。





美銀：上季盈利及毛利率均勝預期 目標價升至222元

美銀發表研報指，理想汽車去年第四季淨利潤按年大幅增長至57億人民幣，遠超該行預測的28億人民幣。第四季整體毛利率按年增3.3個百分點至23.5%，按季亦升1.5個百分點，優於該行預期的20.8%；汽車毛利率按年升2.7個百分點，主要得益於出貨量理想及理想ONE有關的存貨撥備；營業費用佔收入比例為16.2%，按年下降4.8個百分點，按季卻升0.9個百分點，在員工人數增加、為新車型增加研發投入、店舖擴張帶來的成本增加等因素影響下，集團仍然具有較好的營運槓桿。



美銀引述管理層的指引，2024年第一季交付量為10萬至10.3萬輛，按年增長90至96%，按季下降22至24%；目標在未來的每個季度都保持20%以上的毛利率。該行將理想2024至25年的銷量預測各上調3%，並將2024至25年的每股盈利分別上調41%和70%，以反映對集團毛利率和營業利潤率前景感到更樂觀，重申「買入」評級，看好其強大的產品線、良好的毛利率管理和強勁自由現金流，目標價由187元上調18.7%至222元。



花旗亦將理想目標價由203.4元上調8.3%至220.3元，維持「買入」評級。花旗指，由於理想產品組合強大，將2024/25年公司銷量預測上調至73萬及86萬輛，並將2024至26年淨利預測上調2至5%，至160億人民幣、204億人民幣及260億人民幣。





中金：業績及交付指引超預期 瑞銀：仍是新勢力中首選



中金表示，理想上季業績超預期，雖然市場競爭加劇，但公司保持毛利率及各項財務指標穩健、季度盈利及單車盈利創新高，超出市場預期。公司經營槓桿繼續釋放對沖競爭壓力，盈利及現金流表現亮眼。另理想本季交付指引超預期，產品矩陣加速豐富，渠道加密、補能完善、智駕升級助力新一輪擴張期，今年首季營業收入指引為312.5至321.9億人民幣，按年升66.3%至71.3%，對應3月交付量有望重回5萬輛，同時產品結構改善帶動ASP回升，單季度毛利率有望保持逾20%，予「跑贏行業」評級，目標價230元。

瑞銀指，理想去年第四季業績優於預期，季內營業收入為30億人民幣，按季增長30%，通用會計準則純利為57億人民幣，均高於該行及市場預期。另公司第四季毛利率為22.7%，按季擴大1.5個百分點，較去年同期擴大2.7個百分點，管理層預計2024第一季交付量為10萬至10.3萬輛，這意味除了1月份交付的3.1萬輛外，2月和3月平均銷量為3.5萬至3.6萬輛，相關指引顯示管理層對L系列的樂觀，理想仍是該行在電動車新勢力中首選，予美股目標價45美元及「買入」評級。



交銀國際指，理想去年第四季營業收入按年增長136%，較該行及市場預期高5.7%及6.8%；季度淨利潤則遠高於市場及該行預期約54.3%及45.5%。理想給予今年首季銷量指引介乎10萬至10.3萬輛，交銀預測其今年3月交付量將達到5萬輛水平，接近去年單月最高水平。而隨著售價較低的L6在4月上市，該行預期交付量有望再創新高，達到5萬至6萬輛水平，維持「買入」評級，目標價由196.11元降至192.8元，列為「造車新勢力」首選。



黃瑋傑：業績理想前景看好 惟累升過大宜回至150元才買入



（黃瑋傑）

今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指理想汽車去年全年及第四季業績都頗理想，第四季車輛毛利率為22.7%，環比改善1.5個百分點，同比改善2.7個百分點，而去年全年車輛毛利率為21.5%，比2022年19.1%亦改善2.4個百分點。此外，公司現金儲備增至1036億人民幣，前景看好。未來新能源車要向智能化發展，研發資金投入必定大，故現金儲備是否足夠支持研發，將成為造車新勢力未來能否生存及在競爭中突圍而出的重要因素。另理想集中發展某些價格檔次、有競爭優勢的車型，有助其於細分市場取得最高份額，策略正確但需靈活應變。

黃瑋傑續指，雖然理想績後獲很多大行轉軚看好或調升目標價，但其股價累積升幅大，由1月低位近100元升至160元，升了差不多六成，短線定有回吐，有貨宜先沽出三分一，而今日出現一個介乎142.6至160.8元的上升裂口，往後可能回補此裂口一部分回至約150元，到時才買入較安全。

溫傑：電動車股只可吼比亞迪理想 比亞迪或可見205元





（溫傑）

另凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，電動車市場競爭增大，而經過過去兩三年銷售急速增加，預計未來一兩年銷售放緩，其中比亞迪去年11月銷售就達30萬架，很難再高速增長。在內地增長面對樽頸位之餘，走出去又恐面對歐美制裁風險，加上價格戰，令近幾個月電動車市場表現不太好。在此環境下，電動車股一定要選有錢賺的公司，故小鵬(09868)及蔚來(09866)可不用考慮。

他說，比亞迪及理想，銷量好兼有錢賺，毛利率有18至20%，有能力打價格戰，即使有一兩個車款表現差也捱得過。雖然對比亞迪及理想審慎樂觀，但市場現時若看得好些就買科技股，看得差些就買中特股，車股料區間橫行為主。其中比亞迪初步約於170元見底，但最多只可上望205元，至於其A股回購由2億人民幣增至4億人民幣，既非回購H股，相比每日成交也不算多，不宜將回購效應放得太大。

理想汽車半日升21.02%收報169.3元，成交22.82億元。其新能源車股亦普遍造好，比亞迪升3.35%報194.2元，小鵬升2.73%報35.8元，蔚來升1.83%報44.55元，零跑汽車(09863)升5.48%報26.95元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評理想及大市，立即重溫

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