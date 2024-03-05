《午市前瞻》A股跑贏港股反映對內地經濟信心 海底撈表現料偏淡

恒生指數半日報16272，跌323點或1.9%，主板成交逾632億元。恒生中國企業指數報5608，跌104點或1.8%。恒生科技指數報3364，跌110點或3.2%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報269.6元，跌6.6元或2.4%，成交37.7億元；美團收報87.85元，跌3.65元或4%，成交26.48億元；阿里收報69.8元，跌2.3元或3.2%，成交18.9億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(海底撈網頁截圖)

聶振邦：憧憬中央「保5」需提更多扶持政策

兩會開幕，惟港股沽壓加劇，半日最多曾跌超過400點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，今早公布的2月財新中國服務業PMI略低於預期，以及兩會消息未及市場預期等都拖累市況。但他指出，在兩會會議上，總理李強提出今年GDP繼續以增長5%為目標，而去年首季GDP增長為4.5%，市場憧憬短期需要推出更多提振措施才能達成增長目標。



因此，聶振邦認為恒指下方支持先看16200，如有進一步消息才可上望16600至16800。他分析，雖然中央取消兩會後的總理記者會，但變相亦可減少輿論發酵的機會。目前A股表現跑贏港股，反映市場對內地經濟仍抱有較大信心，反觀港股在財政預算案過後，市場已預料難再有更大利好消息，故亦反映於今日跌市當中。



海底撈開放加盟有利 但仍視乎經濟環境影響





海底撈(06862)一改以往政策，宣布開放加盟特許經營，有指加盟商入場費最少需要1000萬人幣。股價今早曾逆市升超過2%，但隨後大市跌幅擴大，海底撈亦轉升為跌。聶振邦指海底撈開放加盟的確有利釋放價值，短期收入有望提升，但開放加盟亦有機會引起內部競爭，加上仍要視乎整體經濟表現，消息面上好壞參半，料今年業績表現傾向持平。他指，除非內地經濟大幅好轉，否則海底撈短期內先維持13至14元整固，突破14元才能上試15.5至16元。

海底撈股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解