憧憬美國減息兼地緣政局緊張，金價創新高獲唱好，吼金礦股定黃金ETF？

市場憧憬美國聯儲局快將減息，加上地緣政局緊張等因素，刺激國際金價連日上升，紐約期金昨日(5日)再漲15.6美元或0.7%，每盎司收報2141.9美元，超越去年12月4日創下的2135.4美元歷史新高。有券商指，一旦美國開始減息，金價將可升至2300美元或以上。一眾金礦股已連升多日，其中紫金礦業(02899)今日(6日)再飆近5%，招金礦業(01818)再升逾3%，SPDR金ETF(02840)亦創新高。若繼續看好金價，可吼金礦股抑或黃金ETF呢？

（Shutterstock）

美經濟數據疲弱憧憬儲局快減息 中東緊張局勢恐再升級

較早時美國公布的服務業指數增長放緩，就業分項數字下滑。瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，美國經濟數據較預期弱，壓低了美國實際利率，成為金價的推動力，加上投資者預期聯儲局很快減息，推動金價上漲，抵銷了疲弱的黃金ETF需求。Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible指，聯儲局主席鮑威爾將於本周三(6日)及周四(7日)發表講話，可能會表現得更加鴿派，而且本周五(8日)公布的美國就業數據也可能不及預期。

另方面，以色列在巴勒斯坦行政首都拉馬拉開展了多年來最大規模的行動，增加了中東緊張局勢進一步升級的風險。而紅海商船屢遭攻擊也令市場憂心忡忡，凸顯黃金作為避險資產的角色。另中國經濟陷入停滯，美國年底又有總統大選，都是帶動金價逐步上攻的因素。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen指，全球地緣政治緊張局勢加劇，降低了投資者沽空的興趣，強化了黃金目前逢低買入的信心。儘管存在美元走強等不利因素，但市場正急於重新建立對黃金的看漲押注。

道明證券：交易員投資黃金不足 若美減息金價將見2300美元

根據芝商所(CME)FedWatch工具顯示，聯儲局在6月份減息機會達67.6%。道明證券(TD Securities)認為，一旦聯儲局開始減息，黃金將升至2300美元或更高。該券商高級商品策略師Ryan McKay表示，黃金仍可能走高，因為相對於歷史上進入聯儲局減息周期的標準而言，一些謹慎的宏觀交易員目前對黃金的投資不足。



Felder Report創始人Jess Felder亦指，金價正形成持續看漲的旗幟形態，以純粹技術角度看，黃金短期內的預期目標是上漲幾百美元，長期來看更可能會在未來一、兩年看到2700或2800美元。貴金屬的基本面前景強勁，因為預計聯儲局將無法把通脹降至2%的目標，而持續走高的通脹可能導致投資者對聯儲局失去信心，從而削弱美元，使黃金成為一種有吸引力的資產。經濟疲弱甚至會迫使聯儲局重推量化寬鬆政策。

Bleakley Financial Group首席投資官Peter Boockvar指，若按通脹調整的話，金價在1980年最高是3200美元，換言之，現時金價是遠遠未到頂，仍有很大的上升空間，而金價在強美元及高息期間仍然表現強勁，這主要有賴於全球央行積極買入黃金作儲備。





大摩：招金受惠金價創新高 紫金銷量增長更高



大摩發表最新研報指，金價創下每盎司2100美元以上新高，招金礦業(01818)將從中受惠。估計金價每升1%，招金2024年淨利潤就會增加2.9%。不過，仍維持其「與大市同步」，因為紫金礦業(02899)銷量增長相對更高。惟相信招金股價30日內將升，估計發生機會率逾80%，予目標價12.2元。

另值得一提，內地金價亦在3月2日再創新高，基礎金價接近490元/克，金店金價飆至637元/克。據《財聯社》報道，隨著金價不斷攀升，黃金回收市場趨熱。在深圳水貝珠寶市場有商家表示，目前黃金回收業務量較春節前增加約兩成，客戶以分銷商和個人顧客為主。報道又指，今日水貝回收金價約490元/克，周大福等市場品牌商回收價約480元/克。報道引述黃金回收商表示，目前回收價已較3月2日增長約30%，是其從業以來看到的黃金回收價最高點。

李偉傑：金價上半年料見2200美元 金礦股短線仍可追落後



（李偉傑facebook截圖）

華盛證券財富管理部董事李偉傑指，金價近期主要受惠市場憧憬美國減息及地緣政局緊張。雖然美國3月開始減息的預期落空，但金價仍持續上升盡顯強勢，相信也因其他資產價格包括比特幣都已升至高位，資金尋求其他出路，黃金是不錯的選擇。金價上半年應可升至2200美元，惟比特幣價也見由高位回吐，下半年美國開始減息時金價表現會否「反高潮」難料。

至於現時應買金礦股抑或黃金ETF呢？李偉傑指，隨著金價再創新高，金礦股盈利能力及估值有可能提升，股價短線可追落後，但應會受制於去年12月初金價創新高時的股價，例如招金當時最高升至10.4元，紫金去年曾見14.6元。而黃金ETF對金價更敏感，惟只宜中線持有，因金價走勢雖料持續向上，但短期升勢料開始放慢，黃金ETF潛在升幅只有3至5%，除非投資黃金期貨反向產品令回報倍增，否則獲利空間有限。

紫金礦業半日升4.82%收報13.92元，連升4日，累升9.95%；招金礦業升3.3%報9.39元，連升5日，累升15.64%。其他金礦股亦普遍造好，山東黃金(01787)升0.72%報13.92元，靈寶黃金(03330)升3.13%報1.98元，中國黃金國際(02099)升0.74%報40.9元。SPDR金ETF則升0.36%報1538.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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