京東績前炒上，低預期下或有驚喜？抑或阿里更值博？

京東(09618)將於今晚(6日)公布去年全年及第四季業績，績前股價大上大落，昨日(5日)急挫逾7%低見82.6元，今日卻最多抽高9.7%至90.80元。其實市場對京東業績本就期望不大，料其上季收入按年僅升2%，經調整盈利要跌5%。京東今日突炒上或因股價過度低殘，出現技術反彈，也可能有投資者博其業績在低預期下或有驚喜，但京東今日已一舉收復昨日失地，另一電商龍頭阿里巴巴(09988)會否更值博呢？

（Shutterstock）

市場料京東上季收入按年升2% 經調整盈利跌5%



在內房市場處調整階段影響京東電子產品及家電等終端銷售，以及宏觀經濟挑戰等因素影響下，綜合市場預測，預期京東第四季收入2999億元人民幣，按年升2%；經調整盈利72.4億元人民幣，跌5%。全年業績方面，市場預期收入1.08萬億元人民幣，按年升3%；經調整盈利337.5億元人民幣，升20%。



市場關注京東如何部署內地消費市場，會否繼續降本增效，以及會否繼續加碼補貼用家，以搶攻下沉市場。另市場關注京東2023年派息情況，京東2022年派息0.31美元，因股價低殘，現價股息率達2.7厘，比騰訊(00700)及阿里巴巴還要多。

大摩料京東首季收入目標增低單位數 予大市同步評級

摩根士丹利近日發表研報指，京東將公布去年第四季業績，憧憬今年首季的業績指引以至對全年商品交易總額(GMV)/收入增長和利潤率展望，將是下一個股價催化劑，但預期電商行業中「平價」細分市場的競爭將更趨激烈，將令京東今年持續受壓，予其美股「大市同步」評級，目標價27美元。

大摩列出以下3個情景：一、預期京東集團和京東零售目標今年首季收入按年「低單位數」增長，全年GMV和收入增長「高單位數」，純利按年持平；二、京東集團和京東零售目標今年首季收入按年「中單位數」增長，全年GMV和收入增長「高單位數」，淨利潤率按年改善；三、京東集團和京東零售目標今年首季收入按年「低單位數」增長，惟沒有對全年GMV/收入增長或利潤率趨勢作評論。估計情景一將令京東股價下跌0至5%，情景二令股價上漲0至5%，情景三令股價下跌5至10%。大摩認為情景一為基本預期，有60%機會發生。

阿里據報重啟內部自由轉崗 阿里雲不再分拆上市

另邊廂，內媒消息稱，阿里巴巴核心業務之間加強協同和人員流動，預計從本月中開始，淘寶天貓和國際電商業務的員工恢復自由流動，毋須先辭職再申請加入另一個部門，可以延續年資，避免不必要的人力流失。物流業務菜鳥團隊亦進入淘寶天貓一同辦公，管理層一起向集團首席執行官吳泳銘匯報，可能是為了提升送貨上門的客戶體驗。





報道又指，阿里原本計劃最先上市的三項業務都有變。菜鳥押後上市，直至投資者的估值水平令阿里滿意再推動。生鮮零售超市盒馬暫停上市，但仍尋求引入戰略投資者，接觸包括上海地方基金、央企華潤集團、中糧集團等，業務估值約37億美元。至於阿里雲就不再分拆上市。

熊麗萍：京東百億補貼未見成效 業務單一寧揀阿里





（熊麗萍）



今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指京東自從公布「百億補貼」與其他電商對撼，股價一直下跌。市場擔心京東即使豪擲100億也未必有回報，而暫時的確未見到效果，就算搶到更多市場份額，惟價格調低後仍要做好成本控制。記得上次公布業績時，京東管理層沒見在這方面有太多著墨，又沒提供數字顯示有很大效果。不過，股價既已跌至低位，若業績略好過預期，股價或有反彈。

熊麗萍續指，京東電商業務佔比很大，且經營模式與其他電商不同，除做第三方平台外，自己亦有商品買賣，與內地消費增長及能力有關係，而阿里巴巴除電商外亦有支付等各方面業務，故若二選一寧買阿里。總之，京東業務太單一，表現要視乎內地經濟、消費及零售表現，以及要看其如何在競爭中突圍。雖然就市場環境來看，料阿里上半年在分拆業務方面難有進展，但管理層於上次業績已講得較清晰，公司重視估值因素不急於上市，市場亦頗受落。近幾日阿里股價下跌應是擔心雲業務減價，但這已成趨勢，會造成多大影響仍要看企業本身能否提升技術及優化成本，其股價似乎反應過大，今天反彈不感意外。

值得一提，國務院總理李強昨日在第十四屆全國人大二次會議開幕式上作政府工作報告時表示，支持平台企業在促進創新、增加就業、國際競爭中大顯身手，這是繼去年7月平台企業座談會後，李強再提到支持平台企業。京東今日收市升7.79%收報89.2元，阿里升3.09%報71.85元。其他科技股亦普遍上升，騰訊升2.39%報274.6元，美團(03690)升2.72%報88.7元，百度(09888)升1.89%報97.1元，網易(09999)升1.07%報169.4元，小米(01810)升2.19%報13.04元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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