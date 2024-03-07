美股| 鮑威爾打降息訊號燈，投資者信心增美股齊漲

．聯儲局主席鮑威爾周三在國會作證時，明確表示預計今年會降息

．投資者信心上升，美國主要股指收高

．道指漲75.86點，或0.2%，報38661.05

聯儲局主席鮑威爾周三（6日）在國會作證時，明確表示預計今年會降息。他打出鴿派訊號燈後，投資者信心上升，美國主要股指收高。

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道指漲75.86點，或0.2%，報38661.05點。納指漲91.96點，或0.6%，報16031.54點。標普500漲26.11點，或0.5%，報5104.76點。隨著比特幣從暴跌中反彈，加密貨幣相關股票上漲。



*加拿大保持利率不變*



美匯指數跌0.4%，報103.38點，為近5周低位。三菱日聯金融集團認為，日本央行將在3月會議上決定結束負利率，美元兌日圓一度下跌0.6%，至149.1。歐元兌美元一度飆升至6周高位1.0915，之後回落至1.0896。



加拿大央行宣布政策利率保持在5厘不變，同時重申現在考慮降息還為時過早，美元兌加元一度下跌0.7%，至1.3499。紐約期金漲0.8%，收每盎司2158.2美元。



原油價格上漲，接近年內高點，原因是美國燃油需求在夏季駕車出行旺季之前，出現上升跡象。紐約期油上漲1.3%，升逾每桶79美元。布蘭特期油上漲1.1%，結算價報每桶82.96美元。

撰文:經濟通市場組

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