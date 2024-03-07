美參院聽證通過生物安全法草案，藥明系遭大行降目標，未宜博反彈

美國參議院版《生物安全法》草案昨日(6日)以壓倒性票數通過聽證，眾議院版草案也將於今日(7日)舉行聽證會。藥明系股份今早全線下挫，其中被指是法案針對對象的藥明康德(02359)及其姊妹公司藥明生物(02269)更遭大行下調目標價，股價分別大跌逾一成半及兩成。不過，據報有美國議員考慮把藥明系剔出黑名單，而國務院總理李強在政府工作報告中提到要加速創新藥等產業發展，具CXO概念的藥明系昨日亦炒起，可否趁機買入博反彈？抑或仍有下跌空間博唔過？

（藥明生物網頁截圖）

美參院版生物安全法草案獲通過 眾院版聽證會將舉行

美國參議院國土安全與政府事務委員會昨日召開聽證會，參院版《生物安全法》草案以壓倒性同意票數獲得通過。該草案由參議員加里．彼得斯(Gary Peters)提出，旨在禁止「外國對手的生物科技公司」與美國聯邦政府資助的醫療機構開展業務，並點名華大系、藥明系等中國生物科技公司。而由眾議員邁克．加拉格爾(Mike Gallagher)發起的眾議院版《生物安全法》草案也將於當地時間周四(7日)上午9時在眾議院舉行聽證會。據美權威網站預測，該項法案獲通過頒布的概率已由此前顯示的18%增加至現階段的23%。



內媒《財聯社》引述業內專家指出，美參議院版《生物安全法》草案獲通過並不意外，等到該法案進入到參議院審議投票階段，可能還會修改調整。藥明系股價何時對法案進程脫敏值得關注，無論如何，藥明系及中國的生物醫藥企業現階段應該多考慮「底線思維」和「備用方案」。報道又提到，根據美國兩院立法程序規定，議案通常在兩院同時被提出，若《生物安全法》草案在全體表決均通過，則會直接被提交給總統簽署，在總統簽署後正式生效。若《生物安全法》草案在兩院被通過的版本不同，兩院會成立一個協商委員會來解決分歧。



藥明康德指減肥藥等生產將受阻 惟傳藥明系可望獲除名



《彭博》報道，美國議會正在討論《生物安全法案》，報道引述知情人士指，禮來旗下的藥物Zepbound和Mounjaro中使用的許多活性基礎成分由藥明康德生產，而該公司是《生物安全法案》的主要針對對象之一。藥明康德在公開文件中表示，公司在供應鏈中舉足輕重，與全球最大的20家製藥企業合作，如果這項罕見的兩黨法案按目前擬定的內容獲得通過，那麼重磅減肥藥GLP-1激動劑、先進的癌癥治療藥物等供應本就短缺的藥物將更加難以生產。而且藥明康德及其獨立姊妹公司藥明生物的生產設施已獲得美國監管機構的批准，而任何替代供應商都必須經過這個漫長的審批過程。



報道引述知情人士指，美國參議院國土安全和政府事務委員會主席、該法案發起人Gary Peters在考慮修改法案，以允許現有合同繼續得以實施。其他選項包括從法案中刪除中國生物科技公司的名稱。藥明康德表示將繼續努力澄清有關其業務的真實情況，澄清真相。另據內媒指，藥明康德在一份電子郵件聲明中表示，公司不收集基因數據，批評有關法案依靠誤導性指控和不準確的斷言，在未經正當程序的情況下對公司提出先發制人和不合理的禁令。藥明生物則沒有回覆置評請求。

大摩：美相關法案或影響行業基本面 降藥明生物藥明康德目標價

摩根士丹利發表研報指，美國有關生物安全法案的討論日趨激烈，而相關法案有機會影響2023年後中國醫藥合同研發機構(CRO)及醫藥合同研發生產機構(CDMO)行業的基本面，因此下調藥明生物的每股盈利預測，以反映更新後的美國生物安全法案指引及2023年第四季初期訂單改善的趨勢，並預期今年藥明生物的經調整後淨利增長率為-6.7%，將目標價由115.36元降至63.1元，維持「增持」評級。



另大摩指，考慮到美國立法程序的複雜性及多方面的不確定性，決定維持藥明康德2023年的每股盈利預測，並預期藥明康德及藥明合聯(02268)的經調整後淨利增長率分別為12.9%及92.1%，將藥明康德目標價由165元降至147元，評級「增持」。

野村：行業受地緣政治不確定性影響 降藥明康德目標價至86.23元



野村亦下調藥明康德目標價，由121.7元降至86.23元，但仍維持「買入」評級。野村指，由於中國CRO行業受到地緣政治不確定性的高度影響，導致對該行業的情緒低迷，因此將其折現現金流(DCF)模型中的加權平均資本成本(WACC)假設從8.7%提高到9.8%，並將終值增長率從4.5%降低到4.0%，基於這些調整下調藥明康德目標價。野村亦看淡藥明康德化學業務增長前景，將2023和2024財年的收入預測分別下調2.2%和2.1%。不過，野村仍看好藥明康德的投資價值，特別是考慮到公司近期的估值下滑。



華興證券亦大降藥明生物目標價47%，由54.88元降至29.09元，但維持「買入」評級。華興證券指，藥明生物2023年盈利或因公允價值變動損失而受拖累，加上中美地緣政治緊張局勢加劇，以及生物安全法案的提出，可能中長期內壓制相關公司估值。美國議員Mike Gallagher提交的生物安全法草案旨在限制與特定生物技術供應商的合作，其中提及藥明康德。藥明生物作為藥明康德的姊妹公司，股價在法案提交當日跌了18%。儘管生物安全法案成為法律可能需要數年時間，但中美的緊張關係和對美國核心原材料、技術、市場的依賴，可能對中國醫藥公司帶來不可預見的風險，將藥明生物2023至2025年的歸母淨利潤和每股盈利預測分別下調28%、31%和35%。

何啟俊：業務開展受影響兼行業競爭激烈 藥明系未宜博反彈

（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊指，美國生物安全法案於2月已提出，在中美角力下美國著力打壓中國企業，無論藥明系怎樣解釋公司沒有人類基因組學業務也沒有用，相關法案料會影響公司開展美國及其他地區業務，潛在訂單可能減少並落入競爭對手手上。另方面，隨著近幾年很多公司爭相進軍CRO行業，競爭趨於激烈，藥明生物的技術優勢已沒之前那麼明顯，盈利前景恐受影響。股價方面，藥明生物之前受法案相關消息影響曾跌至15元以下，今日沽壓大，短線仍有潛在下跌風險，不宜博反彈，藥明康德同樣未宜吸納。

藥明生物半日跌20.74%收報17.24元，藥明康德跌16.06%報47.55元。其餘藥明系股份亦急挫，藥明合聯(02268)跌15.52%報19.6元，藥明巨諾(02126)跌7.81%報1.89元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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