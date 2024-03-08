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富途：擬在港提供日股交易服務，去年第三季現金寶AUM倍增

08/03/2024

　　富途證券董事總經理謝志堅出席2024富途投資展時表示，對《財政預算案》就提升市場效率和流動性方面的措施感到正面，提到港交所(00388)去年開始積極與業界溝通研究改善市場交易量，包括就8號風球等惡劣天氣下的交易安排作諮詢，富途作為券商中介將會緊密關注投資者需求，以增加產品選擇。他透露，集團已於日本開設公司，計劃為包括香港等市場提供日股交易服務。

 

富途：擬在港提供日股交易服務，去年第三季現金寶AUM倍增

富途證券董事總經理謝志堅（Andrew攝）

 

　　謝志堅指出，截止去年第三季，富途香港的客戶數目突破100萬名，隨著科技提升，零售投資者份額有所增加。對於港股近年走勢低迷，他相信，每一個市場有其周期，如2018年港股跌浪比美股短，日股更曾迷失數十年，認為內地與香港企業的盈利實力被低估，現時困擾市場的主要為信心問題。

 

去年第三季現金寶AUM按年倍增

 

富途：擬在港提供日股交易服務，去年第三季現金寶AUM倍增

 

 

　　富途控股首席財務官陳宇表示，公司推出的「現金寶」（Cash Plus），2023年第三季該產品的資產管理規模（AUM）已按年倍增。富途去年於尖沙咀開設實體店，四個月內舉辦40多場研討會，服務超過1000名用戶。

 

　　陳宇指出，集團旗下的姊妹品牌Moomoo擴展到新加坡，為東南亞市場提供服務。在過去幾年中，Moomoo已經在累積下載量和日活用戶方面超過競爭對手。富途去年亦進入日本和加拿大；而在馬來西亞的短短三天內，已經吸引了超過14萬名用戶註冊，並開設了超過1萬個帳戶。

 

港交所姚嘉仁：「互聯互通」在港行穩致遠 將持續擴容創新

 

富途：擬在港提供日股交易服務，去年第三季現金寶AUM倍增

港交所副行政總裁姚嘉仁（中）（Andrew攝）

 

　　港交所副行政總裁姚嘉仁出席富途投資展時表示，「互聯互通」今年踏入十周年，該機制一直在香港行穩致遠，除股票交易外，亦先後落實債券通、ETF通以及互換通，並於去年為機制引入大幅改進，包括股票標的範圍將進一步擴大，新增約1000隻A股股票，南向通亦納入在港主要上市外國公司股票，未來將持續努力擴容創新，讓資金找到更多投資機會。

 

　　姚嘉仁指，香港資本市場擁有完善的產品線，提供跨市場交易機會，同時科技賦能提升交易能力。去年ETF日均交易量達140億元，ETF的做市機制也有所優化，首隻沙特阿拉伯ETF和虛擬貨幣ETF先後在港上市，認為本港市場有許多機會可以發掘。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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