中興通訊去年業績遜預期，惟摩通指派息有驚喜，可趁股價調整吸納？

內地電訊設備龍頭中興通訊(00763)公布業績，去年盈利按年升15.4%，營收則只升約1%，惟末期息增逾70%至68.3分人民幣，毛利率亦升4.34個百分點至41.53%。中興整體業績不算太差，但野村指仍差過預期，加上上周五(8日)已偷步升逾7%，今日(11日)借勢獲利回吐。不過，摩通指其派息比率升至35%有驚喜，今明兩年預測股息率近5厘，不知可否趁股價調整吸納呢？

（中興通訊官網截圖）

去年多賺15.4%末期息68.3分人幣 毛利率升至41.53%

中興通訊公布，截至去年12月31日止年度純利約93.3億元人民幣，按年上升15.4%，每股盈利1.96元人民幣，末期息每10股派6.83元人民幣，即每股派68.3分人民幣，相對上年度每10股派4元人民幣。去年營業收入1242.5億元人民幣，升約1%，毛利率41.53%，升4.34個百分點，因三項業務毛利率均升，營業成本則降5.9%。至於扣除非經常性損益之純利73.9億元人民幣，升19.9%。



集團去年運營商網絡營業收入約827.6億元人民幣，增長3.4%，因無線產品、有線產品營業收入增長，毛利率為49.11%，上升2.89個百分點。政企業務營業收入約136億元人民幣，減少7.14%，因國內集成類項目、數據中心和國際市場營業收入減少，毛利率34.94%，上升9.59個百分點。消費者業務營業收入279億元人民幣，減少1.33%，因國際家庭終端及手機產品營業收入減少，毛利率22.26%，上升4.5個百分點。



集團指，去年度研發費用252.9億元人民幣，升約17%，信用減值及資產減值準備計提約9.3億元人民幣。於去年底，集團資產負債比率降1.09個百分點，至66%。



中興：全球經濟不確定已成常態 惟公司整體經營穩健有韌性



中興通訊董事長李自學表示，2023年全球經濟艱難復甦，不確定性已成常態，對ICT行業帶來諸多變數，但公司整體經營穩健有韌性。2024年公司面臨的複雜環境前所未有，ICT行業在複雜國際環境和國內科技自主創新引導的交織影響中變化，在國內5G大規模建設步入平穩期，及以AIGC大模型為焦點的智算建設爆發期的新老動能換擋中切變，機會及挑戰同時出現。





另中興表示，在運營商傳統網絡，公司進一步鞏固技術領先地位，持續提升核心競爭力，市場雙寡頭格局穩固，收入保持增長，其中無線產品國內市場份額整體穩定，局部有所提升，核心網產品以大份額中標馬來西亞、泰國等國家主流運營商集採項目。不過，受行業投資和重點客戶建設節奏的影響，政企收入增長面臨挑戰，會整合國內營銷機構，加大研發投入，以及把握算力帶來的新增市場機會，力爭重回快速增長軌道。

野村：去年收入及盈利遜預期 目標價降至23元

野村發表研報指，中興去年收入按年增長1.05%，純利升15.4%，分別低於該行預測3%及8%，主要由於消費者和企業領域的需求下降。公司去年第四季收入按年增長15%，相對於去年第三季按年跌12%有所復甦；季內盈利按年增長18%至15億元人民幣。



野村又指，中興宣布去年現金股息每股68.3分人民幣，意味派息率達35%，較2022年的23%有所改善。而公司在成本及費用優化下，估計其營運商網絡業務在中國和海外市場將保持穩定增長，推動今明兩年總收入按年增長5%及6%，盈利升8%及9%。不過，野村將其今明兩年收入預測下調5%至7%，盈利預測下調9%至14%，以反映行業需求放緩，另料2026年收入及盈利預測分別較2025年按年增長7.8%與8.5%，目標價由32.5元下調至23元，惟認為估值有吸引力，維持「買入」評級。

摩通：派息比率達35%有驚喜 目標價升至20元



另摩通表示，中興第四季收入反彈，但毛利率僅36%，低於首三季的44%，反映低毛利產品在產品組合中的佔比增加。不過，中興派息有驚喜，去年派息比率達35%，高於2022年的23%，由於中興有淨現金，自由現金流利潤率高於10%，相信未來可維持35%的派息比率，今、明兩年預測股息率近5厘，目標價由19元升至20元，維持「中性」評級。



摩通此前又指，中興能從內地5.5G發展中受惠，但相信內地電訊商對5.5G的投資，不足以推動設備行業有實質性的得益。而中興股價調整後估值吸引，公司股價自去年中見頂後回落44%，跑輸同期恒指的11%跌幅，主要因為投資者預期在宏觀經濟疲弱下，電訊行業今年的資本開支增長減慢；美國對中國的晶片出口限制，打擊人工智能伺服器前景；以及去年第三季度業績疲弱。

連敬涵：業績不錯惟見獲利回吐 若企穩10天線可吸

（連敬涵）

恒豐證券資產管理部總裁連敬涵於今日《開市Good Morning》節目指，中興通訊業績算是不錯，有10幾個百分點的盈利增長，毛利率亦升了4.34個百分點至41.53%，但上周五已炒定業績，相信要待公司舉行分析師會議後，大行發布相關報告調整評級，股價才會有較大反應，今日即時就出現獲利回吐，但不見得情況很差，過去幾日股價都企於10天線約17.3元之上，若有貨可繼續持有，跌穿17.3元才考慮沽貨，若想買入也可先看其能否企穩10天線才考慮。

連敬涵又指，中興是內地電訊設備做得較多的公司，但市場近期所講的5.5G只是將5G略為升級，未必需要更多新設備，而由5G到6G為另一層次。由於6G頻度比5G短，無論大型發射站及小型接收設備需求都會增加，其中中興主要造大型發射站，但暫未有人炒相關概念股，相信要到6G研究成熟或知道何時推出，相關股份才可受惠，但料要等到2027至28年。

中興通訊半日跌2.12%收報17.54元，成交2.23億元。其他電訊設備股表現各異，京信通信(02342)升7.27%報0.59元，中國鐵塔(00788)無升跌報0.96元，長飛光纖光纜(06869)升3.49%報9.19元，中國通信服務(00552)跌0.28%報3.59元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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