地緣政局升溫油價創4個月高，三桶油齊探頂未宜追入

地緣政治局勢升溫，烏克蘭利用無人機攻擊俄羅斯的煉油廠，市場憂慮原油供應受影響，加上美國上周原油庫存意外減少，兼且市場繼續炒作美國聯儲局減息，推高國際油價。隔晚紐約期油升2.8%，每桶收79.72美元；布蘭特期油升2.6%，每桶收84.03美元，創逾4個月新高。「三桶油」今日(14日)隨國際油價上揚，其中中石油(00857)升破52周高位高見6.53元，中石化(00386)高見4.7元創逾半年高，中海油(00883)高見18.12元，暫受制上周所創近13年高位18.16元。雖然石油輸出國組織(OPEC)近日維持今明兩年全球石油需求強勁增長的預測，美國能源部亦上調油價預估，但「三桶油」股價已遠離各組移動平均線，高追風險不小。





（Shutterstock）

美國上周原油庫存減逾150萬桶 烏克蘭無人機襲俄煉油廠



美國能源資訊署(EIA)數據顯示，上周美國原油庫存減少153.6萬桶，為7周以來的首次下降，而市場預期為增加133.8萬桶，俄克拉荷馬州庫欣交割中心的原油庫存繼上周增加70.1萬桶後又減少了22萬桶。此外，汽油庫存減少566.2萬桶，創近一年來最大跌幅，超過市場預期減190萬桶。另方面，包括柴油和暖氣油在內的餾分油庫存增加88.8萬桶，高於市場預期增加15萬桶。石油經紀商PVM的Tamas Varga表示，美國石油協會(API)報告也為油價提供了支撐，該報告顯示上周美國原油和燃料庫存下降，這是需求健康的一個跡象。此外，儘管上月美國通脹略高於預期，但可能不會影響美聯儲在年中降息。



另外，烏克蘭連續兩天利用無人機攻擊俄羅斯的煉油廠，昨天(13日)的襲擊導致俄羅斯石油公司(Rosneft)最大的煉油廠起火。俄羅斯總統普京批評烏克蘭企圖破壞俄羅斯本周舉行的總統選舉。Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示，由於烏克蘭無人機襲擊破壞了俄羅斯的煉油能力，這可能導致俄羅斯出口的柴油減少，俄羅斯有可能開始進口汽油，這當然會影響全球價格。

油組維持今明年全球石油需求預測 美國能源部上調油價預估



石油輸出國組織(OPEC)發布月度報告，維持今明兩年全球石油需求強勁增長的預測，分別為每日增加225萬桶及185萬桶。報告亦上調今年全球經濟增長預測0.1個百分點至2.8%，是繼上月之後再次上調；明年增長預測維持於2.9%。報告指，全球經濟仍存在一些下行風險，但如果年初的預期勢頭得以延續，今年仍有更大的增長空間。另報告提到，2月油價上升由於石油市場基本面持續增強，地緣政局緊張亦支撐油價表現。



值得一提，OPEC本月初表示，多個OPEC成員國宣布將額外自願減產220萬桶/日的措施延長至今年6月，俄羅斯這一非OPEC成員國也加入減產陣營。摩通表示，如果俄羅斯減產石油，預計國際油價將在夏季迎來牛市行情。根據石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)最新石油減產協議所做承諾，預計俄羅斯將於6月減產石油至900萬桶/日。



此外，美國能源部在最新月報中上調油價預估，因OPEC+的自願減產延長，以及紅海運輸安全持續的不確定性的影響。2024年布蘭特原油均價預估從每桶82美元上調至每桶87美元，2025年布蘭特原油均價預估也從每桶79美元上調至每桶85美元，相比2023年布蘭特原油均價為每桶82美元。報告也預估第二季的布蘭特原油均價為每桶88美元，較前月預估上調每桶4美元。

惠譽料中海油續表現強勁 華泰證券予中石油目標價7.6元



評級機構惠譽近日表示，受高基數和需求疲軟影響，今年中國國有石油公司的煉化加工量按年增速或將放緩，從而令煉化和營銷業務的利潤率承壓。由於燃油車銷量持續下滑，預計汽油需求的增長將放緩。工業活動低迷疊加房地產下行將拖累柴油需求。而在城市燃氣和運輸需求復甦推動下，中國的天然氣消費量去年增長7.6%，預計今年將繼續保持中個位數增長。預計中石化、中石油及母公司中國石油天然氣集團強勁的財務狀況有助其抵禦疲軟的煉化表現和持續的天然氣進口損失，僅專注於上游業務的中海油因油價利好及產量穩健而繼續表現強勁。

另華泰證券上周發表報告，首次覆蓋中石油，予「買入」評級，目標價7.6元。報告指，中石油作為國內油氣領域一體化龍頭，在油氣開採方面貫徹穩油增氣戰略，天然氣自產量穩步提升，且逐步優化開採成本；進口氣拓展來源，壓降進口成本，需求端順應市場化改革大勢，推進天然氣順價；石油加工方面推進傳統煉廠技改升級，成品油受益於格局優化。預計今明兩年布蘭特原油均價分別為每桶82和80美元，公司整體盈利受油價波動影響減弱，業績中樞穩步上行，公司加強市值管理考核，預計2023至2025年淨利潤分別為1628億、1769億及1882億元人民幣。

溫傑：中海油股價過高不宜買入 炒中特估概念寧吼煤炭股



（溫傑）

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，之前曾推介中海油，但那時股價才12.5元，現時升至最高逾18元，很難建議現價買入，即使建議10天線買入，現價也已遠離10天線，故暫不作推介。事實上，現價已反映大部分利好因素，除非對油價很樂觀。至於提到中海油具「中特估」概念，不要忘記自1月23日提出將市值管理納入央企負責人業績考核，也已炒了個多月，應已反映得七七八八。

溫傑又指，若很進取要炒「中特估」股份，特別是資源類股份，不如留意煤炭股，雖然也偏貴，但比較貼近其心儀的買入價，例如中煤能源(01898)最近股價回落，於8元附近打了底，中國神華(01088)則約於29元邊築了底。

林家亨：中石油高位追入難賺錢 股價隨時急回

（林家亨）

另國農證券董事總經理林家亨於《開市Good Morning》節目指，中石油股價現時已升至保歷加通道頂線，每次升至頂線都會回落。其實，股價之前一直處於保歷加通道中軸線，有足夠時間吸納，在4至5個月前更處於4至5元水平，有很多機會買入，等到現時6元多高位已不宜高追，因即使仍有水位也賺幅有限，反而要留意隨時回調。

三桶油今日都逆市造好，其中中石化與全球動力電池龍頭寧德時代(深:300750)昨日在北京簽署戰略合作框架協議，加強新能源、化工新材料、科技創新等領域合作，收市升2.22%報4.61元。中石油亦升2.09%收報6.36元，中海油則升0.8%報17.72元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評油股及港股大市，立即重溫







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