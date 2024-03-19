友邦去年新業務利潤率降，大行輪番力撐股價照跌，仍未屆吸納時？

友邦保險(01299)自上周四(14日)公布業績後，股價跌跌不休。集團去年新業務價值按年增長33%至40.34億美元，末期息增加5%至每股1.1907港元，均符合市場預期，管理層又指今年首兩月香港及內地新業務價值均錄得雙位數增長，業績看似沒大問題，績後亦獲多間大行唱好，其中花旗更予目標價100元。不過，友邦去年新業務價值利潤率按年跌4.5個百分點至52.6%，若與疫情前2019年的62.9%相比更跌逾10%，另集團未有更新回購計劃指引，僅指會繼續推進現有100億美元股份回購計劃。近兩日雖再有大行上調友邦目標價，但股價仍未能止跌，已連跌4日，並跌穿今年低位約58元，難道仍未到吸納之時？

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去年新業務價值按年增長33% 惟利潤率跌4.5個百分點至52.6%



友邦保險截至2023年12月31日止年度，以固定匯率計算新業務價值40.34億美元，按年增長約33%，中國內地、香港、東盟(越南除外)及印度業務均取得雙位數增長；全年新業務價值利潤率為52.6%，按年跌4.5個百分點，而更有利的產品組合及產品重新定價，令下半年新業務價值利潤率提升到54.5%；年化新保費76.50億美元，增長約45%。另友邦年度保險服務業績淨額50.91億美元，下跌約6.9%；投資業績淨額15.47億美元，增長1.8倍；股東應佔純利37.64億美元，增長13%；派末期息1.1907港元，增加5%，全年共派1.6136港元。



友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，疫情後整個集團的業務動力強勁，年化新保費增長45%至歷史新高，新業務價值上升33%，在10個市場取得雙位數增長，其中內地全年錄得20%的新業務價值增長，香港業務則在本地及中國內地訪客業務，以及代理及夥伴分銷渠道均錄得增長的支持下，新業務價值升幅達82%，帶來最大貢獻，而今年首兩月香港及內地新業務價值均錄得雙位數增長，預期相關增長勢頭持續。

百億美元回購計劃進度已達78% 友邦：續推進現有計劃



對於回購，集團首席財務總監鍾家富表示，希望擁有穩健的資產負債表，集團財務實力對其保單持有人非常重要，集團具財務靈活性和強大的自由盈餘，將繼續推進100億美元股份回購計劃，未來將繼續發展業務，以帶來具吸引力的回報。

早於2022年3月11日，友邦保險表示計劃在未來3年通過公開市場回購100億美元的普通股股份。截至2024年3月14日，集團已累計回購約8.24億股股份，累計回購金額約616億港元(約78.74億美元)。

美銀：增派息顯示對資本充滿信心 目標價升至98.4元

美銀證券發表最新研報指，友邦保險2023財年純利為38億美元，按年升13%，集團新業務價值以固定匯率計算按年增33%至40億美元，以實際匯率計算按年增30%，符合市場預期，其每股派息按年增長5%，顯示公司對資本充滿信心，將目標價由92.2元上調至98.4元，重申「買入」評級。



美銀表示，預計在內地訪港旅客(MCV)和東盟市場業務的新業務價值帶動下，集團2024年的新業務價值將按年增12%，由於預計高利率環境將在2024年大部分時間維持，因此預計儲蓄產品推動銷量增長將成為今年新業務價值的主要推動力，另管理層對2024年新業務價值增長持樂觀態度，如果公司不宣布新的回購計劃，預計2025及2026年其內涵價值將按年增7%。

招銀國際指，友邦去年新業務價值按固定匯率計按年升33%至40.34億美元，年化新保費按年升45%至76.5億美元，符合該行預期。新業務價值利潤率下跌的趨勢改善，由上半年的50.7%改善至下半年的54.5%，香港新業務價值按年升82%，主要受惠內地訪港人士保險業務需求，年初至今相關業務維持穩定增長趨勢，推動首兩個月新業務價值有雙位數字升幅，相信可以支持首季新業務價值有中雙位數升幅，將目標價由118元下調至96.5元，反映今年股價對內涵價值比率(P/EV)預測為1.8倍，維持「買入」評級，並對友邦的自然增長、有紀律的資本管理及持續股東回報感到正面。



大摩：新業務價值增長勝預期 花旗：予目標價100元



摩根士丹利日前指，友邦去年業績表現具韌性，而受到MCV業務表現強勁所帶動，去年新業務價值按固定匯率計算按年錄得33%的強勁增長，高於預期，利潤率在下半年出現了一些改善的早期跡象，特別是在第四季。末期股息為每股1.1907港元，全年股息總額為每股1.6136港元，增加5%，而派息比率則升至38%，稍高於預期，予目標價95元及「增持」評級。



花旗表示，友邦去年業績表現良好，大致符合市場預期。雖然稅後經營利潤表現受到營運差異所拖累，但全年及末期股息仍按年提升5%。看好友邦業績表現持續穩固，予目標價100元，評級「買入」。摩通則指，友邦去年業績略勝預期，新業務價值及末期息均高過該行預期。友邦去年自由盈餘達160億美元，總股東回報還有上升空間，維持「增持」評級，目標價92元。然而，友邦未有披露今年首兩個月的銷售數據，由於內地宏觀經濟仍波動，有關數據或是一個關鍵問題。另隨著現有回購的持續，集團未有改變新一輪回購計劃指引或前景。

高盛亦指，友邦去年新業務價值增長強勁，將友邦目標價由97元上調至98元，維持「買入」評級，續列入確信買入名單內，主因看好友邦於2024年可保持強勁增長勢頭。另預計友邦目前的股票回購計劃可能持續到2024年第四季，管理層未提供有關資本回報的新資訊，但考慮到友邦強大的資本覆蓋率和對利率變動的低敏感性，應有足夠資本維持遠高於當前股息的總股東回報。

黃瑋傑：新業務利潤率下跌沽壓增大 勢續尋底

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，友邦最近公布業績，新業務價值增長差過預期。保險股除了要看投資收益受息率及股本市場表現影響外，新業務價值及新業務價值利潤率都是市場看重的因素。友邦去年全年新業務價值利潤率下跌4.5個百分點至52.6%，股價在績後也見沽壓增大，即使跌至59元也買唔過。他說，業績好才值得追入一隻股份，業績好之餘股價上升更值得買入，若業績本已有瑕疵，加上績後遭人一直沽下去，此時還要買入就是逆勢而行。友邦連今年以來的低位58.05元都跌穿，有機會繼續向下尋底，暫難有太高期望，若近日才買入也宜沽出。若怕只是「假跌穿」，在57至57.5元亦要止蝕。

友邦今日跌2.79%收報57.4元，連跌4日，累跌11.49%，成交30.71億元。其他保險股亦向下，保誠(02378)跌2.24%報76.5元，宏利(00945)跌0.27%報186.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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