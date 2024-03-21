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美息不變鮑叔放鴿，地產股翻生？銀行股仍可吼？

21/03/2024

　　美國聯儲局一如預期維持利率不變，連續第5次按兵不動，將聯邦基金利率目標範圍保持在5.25至5.5厘的23年高位，但點陣圖顯示年內會減息3次，共減息75個基點，聯儲局主席鮑威爾更重申今年某個時點開始減息合適。滙豐銀行、恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)等亦宣布維持最優惠利率5.875厘不變。有分析指，聯儲局言論緩和市場對減息不確定性的憂慮，亦有指樓市撤辣後，3月交投顯著反彈，年內減息預期更加添利好因素，地產股今日(21日)普遍造好，其中恒地(00012)飆近半成。儘管美國今年中可能開始減息，銀行股仍普遍向上，當中滙控(00005)升逾2%重上60元。地產及銀行股應如何部署？

 

 （iStock）

 

聯儲局：維持預期今年減息75個基點　金管局：息率走勢仍存不確定性


　　聯儲局主席鮑威爾重申，政策利率可能在本輪緊縮周期中達到高位，如果經濟按預期發展，認為今年開始減息是合適的，但迴避對5月或6月的利率行動給予具體指引。他又指，近月通脹數據波動並沒有改變整體形勢，會持續實現2%通脹目標。聯儲局並於會後聲明中重申，在通脹持續向2%邁進而獲得更大信心前，不宜降低利率政策目標範圍，維持預期2024年將減息75個基點至中位數4.6厘，2025年預測利率中位數則由3.6厘調高至3.9厘。此外，聯儲局上調今年核心PCE通脹預期至2.6%，較去年12月預期的2.4%為高；PCE通脹中位數預測維持在2.4厘不變。


　　金管局表示，聯儲局往後的議息決定將取決於經濟數據、前景展望及各方面的風險，今次會後發表的「點陣圖」顯示今年可能減息三次共75基點，惟確實時間及往後的息率走勢仍存在不確定性，高息環境或會維持一段時間。港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平。市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。

 

恒生：市場對減息不確定性憂慮緩和　6月開始減息機率上升  

 

　　恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，聯儲局在3月份議息會宣布維持利率不變，主席鮑威爾表示今年開始作出減息仍是合適。新的聯儲局利率點陣圖顯示，聯儲局官員仍然維持今年底聯邦基金利率中值將降至4.6厘之預測，預示年內減息幅度或達75個基點。言論緩和市場對減息不確定性的憂慮，風險情緒應聲造好並刺激美股升至新高，短年期美債息大幅回吐。利率期貨預期聯儲局6月開始減息之機率有所上升，而7月開始減息則已經為市場共識。

中原按揭：樓市撤辣後3月交投彈升　年內減息預期添利好因素

 

　　中原按揭董事總經理王美鳳指，聯儲局議息聲明已釋出今年減息訊號，料接近今年中將啟動減息，按照聯儲局官員預期美息今年減幅將達0.75厘。現時港元拆息仍高於按息的情況下，料現有按息主要於4.125厘橫行一段時間，預期下半年港元拆息將可逐步回落，有利改善銀行資金成本，年內本港按息料可回落至4厘之下水平。


　　王美鳳續指，政府為樓市撤辣後，市場信心得以提振令樓市重拾動力，頓時釋放積聚多時的各方面購買力，推動3月份樓市一二手交投俱顯著彈升。年內將減息的預期下，為撤辣後樓市多添了利好因素，料今年樓市在氣氛向好下流轉量可回復健康活躍水平。

美聯：3月一手交投升至4500宗　若年內減息料旺市較過往長

 

　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美國息率一如預期維持不變，並已連續5次未有加息，根據聯儲局公布的點陣圖顯示，預期今年內會減息0.75厘。今次本港大型銀行同樣維持最優惠利率不變。隨著美國息率見頂，加上2月底本港樓市全面撤辣後，樓市氣氛明顯好轉，住宅物業交投顯著上升，特別是新盤市場。據美聯物業研究中心綜合資料及市場消息，3月首20日一手成交量已錄約2800宗，較2月全月268宗大幅高出逾9倍。隨著撤辣後住宅市場交投升溫，加上月內再有大型項目即將登場，因此估計3月全月一手成交量最終有望錄4500宗，屆時將創自1998年11月後的單月新高。

　　布少明又指，根據近5年樓市表現，旺市一般為3至6個月，當中最長為2021年上半年的6個月，而最短為2023年首季的3個月；今次歷史性全撤辣，相信積壓已久的樓市購買力會持續釋放。若然年內美國減息，本港息率亦有機會跟隨回落，相信屆時將進一步增加「租轉買」上車客、「換樓」業主以及「長線收租」投資者的入市意欲，因此估計今次旺市有機會比過往更長。

 

黃德几：撤辣後樓市更健康長實現價可吸    滙控58.5元可吼

 

　　金利豐證券研究部執行董事黃德几預料聯儲局6月會開始減息，但到時本港最優惠利率應不會下調，直到聯儲局再減息才跟隨下調，但應只會跟減一半。不過，自從樓市全面撤辣後，一方面賣家較願意出貨，另方面包括外地人及已有物業的買家再沒任何限制，令近兩周樓市成交明顯反彈，雖然樓價未必上升，但市場在合理價格下交易，變得更有效率，地產商也願意推新盤，代理亦有生意做，令樓市出現小陽春。與內地比較，本港樓市更健康，內地除民眾置業信心低外，青年失業率高，即使有錢也不喜歡買樓，寧願體驗生活，而香港撤辣後二手市場情況改善，二手交易本來也比內地沒那麼多限制更有效率，應可吸引內地人來港置業。不過，本港樓市仍處於解凍期，故地產股股價近日又見回落，今日因應聯儲局議息結果才造好，但在美息見頂、樓市轉趨活躍下，對地產股仍樂觀，它們大多財政健康，其中長實(01113)資產負債表尤其穩健，加上有6厘息，現價已可吸納。

 

　　至於銀行股，黃德几認為，樓市好轉對銀行也屬正面，可以做多些轉按及新按揭生意，故今日銀行股照樣上升。至於說到加息令銀行淨息差擴闊，減息對銀行不利，此說法純屬謬誤，其實最優惠利率由最初5.125厘加至現時5.875厘，加幅本就不大，而最優惠利率與一個月同業拆息同時調整後，銀行從中得益有限，不如冀望樓市好轉。而銀行股首選滙控，公司不斷回購股份，並出售加拿大業務，集中發展大中華區，息率又高，回至20天線約58.5元可吸納。

 

　　地產股今日普遍上升，恒地升4.55%收報23元；新地(00016)升1.66%報76.35元；長實升2.79%報36.8元；信置(00083)升1.97%報8.28元；新世界(00017)升2.61%報9.04元。銀行股亦普遍造好，滙控升2.18%報60.9元；渣打(02888)升1.38%報66元；中銀香港升2.4%報21.35元；恒生升3.24%報89.35元，東亞(00023)升3.56%報9.61元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》郭思治分析，請按此


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