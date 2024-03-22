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《午市前瞻》恒指50天線可支持反彈 長實今年業績料改善可留意

22/03/2024

　　恒生指數半日報16350，跌512點或3%，主板成交逾764億元。恒生中國企業指數報5701，跌203點或3.5%。恒生科技指數報3429，跌153點或4.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中海油(00883)及中國平安(02318)；騰訊收報283.4元，跌7.8元或2.7%，成交37.92億元；中海油收報17.2元，跌1.02元或5.6%，成交24.99億元；中國平安收報33元，跌2.5元或7%，成交19億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中海油及中國平安。科指三大成交股份依次為騰訊、美團(03690)及理想汽車(02015)；美團收報87.25元，跌5.05元或5.5%，成交16.42億元；理想汽車收報121.4元，跌13.7元或10.1%，成交14.39億元。

 

 

《午市前瞻》

(長實集團網頁截圖)

 

聶振邦：市場有資金傾向趁好消息出貨



　　業績期引發港股震盪，上日公布去年純利大跌的多隻大型藍籌股份出現較大跌幅，其中東方海外(00316)去年純利暴跌86%，末期息連特息派18.1美仙，按年大減超過九成，股價早盤最多狂跌逾17%，一度失守紅底低見98.4元。受藍籌業績拖累，恒指半日已跌超過500點。


　　博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股近日表現反覆，預計短期內下試並試穿50天線都有較大可能。他指，日前恒指突破100天線後一日即有回吐壓力，相反假如恒指跌抵50天線後，亦有較大可能出現反彈動力，預計後市將於16200至16800上落，再等到全周日均大市總成近重返1200億元才較為有利後市回升。


　　聶振邦分析，日前快手(01024)公布的全年業績亦好過預期，但績後都難免捱沽，反映市場有不少資金都傾向藉好消息出貨。他再提到，中央早前宣布今年仍以經濟增長5%為目標，市場預期達成此一目標有較大難度，至今未有重大提振措施登場，令市場觀望氣氛漸趨濃厚。



長實今年中期息有望維持逾40仙



　　長實(01113)公布，去年純利按年跌約20.03%至173.4億元，派發末期息1.62元，2023全年合共派息每股2.05元，較2022年的2.28元下跌10.1%。績後沽盤湧現，半日最多要跌超過12%，見逾三年低位。聶振邦指去年本地樓市仍受辣招纏身，加上香港經濟環境偏淡，樓市自然亦難有好表現，所以業績表現差，早為市場所預期，但相對令市場失望的是派息大減一成，才造成今日巨大沽壓。


　　但聶振邦表示，誠如長實主席李澤鉅所言，今年樓市全撤辣後下行風險較低，故料長實今年業績必然有所改善，但派息方面則可能繼續手緊，雖然預計今年中期仍能維持40仙以上，但今年末期要重返1.7元甚至1.8元則會有較大難度。


　　股價方面，他預計30元水平會有最大支持，因應今年樓市預計向好，有興趣投資者亦不妨趁低入手，以持貨最少半年為目標作部署。

 

 

《午市前瞻》

長實集團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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