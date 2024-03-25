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《午市前瞻》港股次季仍樂觀 美團勢修復紅底惟牛熊線阻力大

25/03/2024

　　恒生指數半日報16578，升79點或0.5%，主板成交近620億元。恒生中國企業指數報5798，升40點或0.7%。恒生科技指數報3465，升9點或0.3%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊(00700)及阿里(09988)；美團收報95.9元，升7.65元或8.7%，成交57.73億元；騰訊收報289.8元，升1元或0.3%，成交31.11億元；阿里收報70.1元，跌0.9元或1.3%，成交12.73億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。科指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。

 

 

《午市前瞻》

美團 (網上截圖)

 

聶振邦：內地零售市道轉好  港股第二季仍樂觀

 

　　港股繼續缺乏炒作材料，僅靠美團(03690)業績好過預期，帶動恒指半日升約100點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近期港股成交表現反覆，雖然上周四及周五大市成交都過千億元，但更早之前不過千億元，暫仍未出現比較可靠的上升指標，故料近期先以16200至16800窄幅上落。


　　大市走勢不進則退，但聶振邦明言目前亦未至於太悲觀，經濟數據上，內地2月份CPI增速加快，市場憧憬零售市道回暖，故不擔心有資金趁季結過後掉頭造淡。

 

美團料110元阻力大

 

　　美團(03690)公布去年第四季純利虧轉賺22.17億人民幣，經調整溢利按年大增4.28倍至43.75億人民幣，大勝預期的28.99億人民幣。業績帶動股價半日最多升逾9%，重上去年11月底的下跌裂口底部。


　　聶振邦指，美團去年第四季業績好過預期，配送業務增長平穩，而在線營銷反而相對有驚喜，按年增長約兩成，反映美團正開始掘新的增長引擎。展望未來一次業績，憧憬新春銷情有望帶動今年首季業績表現，初步預計美團大有機會重上100元，但要升破110元的接近250天線水平則有較大難度。

 

美團結束社區電商機會細


　　早前有傳美團或有可能結束社區電商業止蝕，董事長兼首席執行官王興坦言，社區電商情況比先前的預期更艱難，而公司已調整戰略並初見成效，美團優選經營虧損已按年收窄，更料趨勢可持續至全年。聶振邦指，美團開發新業務亦需時，如未有新業務，預料結束社區電商業務機會暫時不大。

 

 

《午市前瞻》

美團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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