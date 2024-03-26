招行去年盈利增長放慢惟增派息，獲大行唱好股價飆半成可再吼？

中資金融股本周陸續公布業績，其中招商銀行(03968)去年盈利按年僅增6.2%至1466億人民幣，明顯比2022年增15%放慢，營業收入更跌1.6%至3391億人民幣，淨息差收窄0.25個百分點，內房不良貸款率亦上升。不過，公司派息按年增13.4%至每股1.972元人民幣，派息比率升至35%，為市場帶來驚喜，獲大行讚好，其中滙證及中銀國際將其目標價升至逾45元。招行股價今早(26日)最多飆6%，為表現最佳藍籌，可否再吼呢？

（Shutterstock）

去年純利升6.2%派息增逾13% 淨利息收入跌1.6%



招商銀行公布，截至去年12月31日止年度純利約1466億人民幣，按年升6.2%，每股盈利5.63元人民幣，派末期股息每股1.972元人民幣，按年升13.4%，派息比率約35%。營業收入3391億人民幣，跌1.6%，其中淨利息收入2146.7億人民幣，少1.63%，淨息差2.15%，收窄0.25個百分點，主要由於貸款市場報價利率(LPR)持續下調及有效信貸需求不足，而居民消費及購房意願仍有待進一步復甦。非利息淨收入1244.1億人民幣，跌1.66%，當中財富管理、資產管理、銀行卡手續費等手續費及佣金收入均有所下跌，部分受資本市場震盪下行，費率較高的權益類基金保有及銷售規模有所下降影響。

截至去年12月31日，招行不良貸款率0.95%，按年降0.01個百分點，不良貸款餘額615.8億人民幣，按年升6.2%；撥備覆蓋率437.7%，按年降13.09個百分點；貸款撥備率4.14%，按年降0.18個百分點。公司貸款方面，截至去年12月31日，房地產業不良貸款金額171.8億人民幣，按年升12%；該行業不良貸款率5.26%，升1.18個百分點。個人住房貸款不良貸款金額51.2億人民幣，按年升4.4%，不良率0.37%，升0.02個百分點。



資本充足率指標方面，截至去年12月31日，招行核心一級資本充足率13.73%，按年升0.05個百分點；一級資本充足率16.01%，升0.26個百分點。

招行：努力將淨利息收益率維持較優水平 今年貸款料新增8%



招行表示，今年將積極採取措施，努力將淨利息收益率維持在行業較優水平。資產端方面，持續做好大類資產配置，促進信貸規模的穩健增長，加大零售貸款投放力度，加強貸款風險定價管理，並強化市場利率前瞻性研判，靈活配置投資類資產，提升整體配置效率。負債端方面，堅持以低成本核心存款增長為主，加強對高成本存款的限額管控，同時根據市場利率走勢，靈活安排市場化資金融入，降低整體負債成本。



另招行指，展望今年歐美經濟增長或較2023年小幅放緩，其中美國經濟韌性仍較強，通脹或邊際回落，美元加息周期結束但降息幅度受限。內地方面，今年經濟增長動能有望改善並趨穩。固定資產投資增速有望進一步上行，消費穩健修復，動能向潛在水平回歸；出口有望溫和增長。宏觀政策將強化逆周期和跨周期調節，財政政策將適度加力、提質增效，貨幣政策將靈活適度、精準有效，加強政策工具創新和協調配合，著力穩預期、穩增長、穩就業，給銀行業帶來發展機遇。根據當前政策面及經濟預期分析，該行今年貸款和墊款計劃新增8%左右，客戶存款計劃新增10%左右。





滙證：派息勝預期為同業中最高 目標價升至45.6元



滙證發表研報指，招商銀行2023年每股盈利按年增7%，而2023年第四季的每股盈利按年增6.9%，大致符合早前發布的初步數據，而派息比率提高至35%後，其每股派息亦勝預期，為同業中最高，將H股目標價由42.4元上調至45.6元，A股目標價由41.1元人民幣升至43.3元人民幣，兩者均維持「買入」評級。

不過，滙證指，招行上季淨息差低於同業，淨利息收入按季跌1.7%。去年費用收入跌10.8%，估計今年上半年壓力持續。去年成本收入比率上升，資產質素表現參差。儘管2024年收入前景充滿挑戰，但對招行2023年業績持適度樂觀看法，提高派息率的措施可以增強投資者的信心，下調其2024及2025年的每股盈利預測2%及0.8%，但上調每股派息預測6.9%及11.2%。

野村：收入及撥備前利潤遜預期 仍予目標價36.44元

野村亦予招行「買入」評級，目標價36.44元。野村指，招行2023年第四季歸屬淨利潤按年增6.9%至301億人民幣，與預先公布業績一致；收入按年減1%，比該行預期低3%；撥備前利潤(PPoP)按年跌2%，比該行預期低1%。雖然招行2023年總貸款按年增8%，但由於淨利差按年減25個基點至2.15%，淨利息收入按年減2%。淨利差下降主要由於資產端LPR下調和實際貸款需求疲軟，以及負債端企業結算存款增長不足和CASA比率(活期及儲蓄存款佔銀行總存款的比率)下降所致。

另中銀國際上調招行目標價至45.71元，並維持「買入」評級。該行指，招行去年派息比率按年升2個百分點至35%，預期招行今年平均淨資產收益率(ROAE)達15.8%，為同業中最高。招行去年業績顯示去年第四季盈利穩定增長，資產質素仍然優秀，基於其不良貸款比率截至去年底達到0.95%，或仍屬同業低端水平。此外，招行去年淨息差為2.15厘，較去年首三季跌4點子，亦按年跌25點子，主要受生息資產收益率下降及融資成本上升影響，料今年淨息差將進一步跌11個點子。

黃瑋傑：業績不錯股息增幅較純利大 惟料難突破32.15元



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，招行盈利增長能力不如以往那麼強，故股價表現已不再一馬當先，反落後於國有銀行。不過，招行今次業績不錯，雖然去年營業收入按年跌1.6%，但純利仍可升6.2%，而每股現金股息升13.4%，較純利升幅大，股東應會開心，不過增長相對慢之下，股價未必可輕易突破250天線約32.15元。

（《開市Good Morning》節目截圖）

招行半日升4.5%收報31.35元，最多升6%至31.8元，成交6.54億元。其他內銀股亦普遍向上，工行(01398)升0.76%報3.98元，建行(00939)升1.04%報4.84元，中行(03988)升0.31%報3.25元，農行(01288)升0.92%報3.29元，交行(03328)升0.58%報5.24元，郵儲行(01658)升0.25%報4.09元，中信銀行(00998)升0.24%報4.17元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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