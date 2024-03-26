  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

招行去年盈利增長放慢惟增派息，獲大行唱好股價飆半成可再吼？

26/03/2024

　　中資金融股本周陸續公布業績，其中招商銀行(03968)去年盈利按年僅增6.2%至1466億人民幣，明顯比2022年增15%放慢，營業收入更跌1.6%至3391億人民幣，淨息差收窄0.25個百分點，內房不良貸款率亦上升。不過，公司派息按年增13.4%至每股1.972元人民幣，派息比率升至35%，為市場帶來驚喜，獲大行讚好，其中滙證及中銀國際將其目標價升至逾45元。招行股價今早(26日)最多飆6%，為表現最佳藍籌，可否再吼呢？

 

（Shutterstock）

 

去年純利升6.2%派息增逾13%　淨利息收入跌1.6%

 
　　招商銀行公布，截至去年12月31日止年度純利約1466億人民幣，按年升6.2%，每股盈利5.63元人民幣，派末期股息每股1.972元人民幣，按年升13.4%，派息比率約35%。營業收入3391億人民幣，跌1.6%，其中淨利息收入2146.7億人民幣，少1.63%，淨息差2.15%，收窄0.25個百分點，主要由於貸款市場報價利率(LPR)持續下調及有效信貸需求不足，而居民消費及購房意願仍有待進一步復甦。非利息淨收入1244.1億人民幣，跌1.66%，當中財富管理、資產管理、銀行卡手續費等手續費及佣金收入均有所下跌，部分受資本市場震盪下行，費率較高的權益類基金保有及銷售規模有所下降影響。

 

　　截至去年12月31日，招行不良貸款率0.95%，按年降0.01個百分點，不良貸款餘額615.8億人民幣，按年升6.2%；撥備覆蓋率437.7%，按年降13.09個百分點；貸款撥備率4.14%，按年降0.18個百分點。公司貸款方面，截至去年12月31日，房地產業不良貸款金額171.8億人民幣，按年升12%；該行業不良貸款率5.26%，升1.18個百分點。個人住房貸款不良貸款金額51.2億人民幣，按年升4.4%，不良率0.37%，升0.02個百分點。


　　資本充足率指標方面，截至去年12月31日，招行核心一級資本充足率13.73%，按年升0.05個百分點；一級資本充足率16.01%，升0.26個百分點。

 

招行：努力將淨利息收益率維持較優水平　今年貸款料新增8%


　　招行表示，今年將積極採取措施，努力將淨利息收益率維持在行業較優水平。資產端方面，持續做好大類資產配置，促進信貸規模的穩健增長，加大零售貸款投放力度，加強貸款風險定價管理，並強化市場利率前瞻性研判，靈活配置投資類資產，提升整體配置效率。負債端方面，堅持以低成本核心存款增長為主，加強對高成本存款的限額管控，同時根據市場利率走勢，靈活安排市場化資金融入，降低整體負債成本。


　　另招行指，展望今年歐美經濟增長或較2023年小幅放緩，其中美國經濟韌性仍較強，通脹或邊際回落，美元加息周期結束但降息幅度受限。內地方面，今年經濟增長動能有望改善並趨穩。固定資產投資增速有望進一步上行，消費穩健修復，動能向潛在水平回歸；出口有望溫和增長。宏觀政策將強化逆周期和跨周期調節，財政政策將適度加力、提質增效，貨幣政策將靈活適度、精準有效，加強政策工具創新和協調配合，著力穩預期、穩增長、穩就業，給銀行業帶來發展機遇。根據當前政策面及經濟預期分析，該行今年貸款和墊款計劃新增8%左右，客戶存款計劃新增10%左右。

滙證：派息勝預期為同業中最高　目標價升至45.6元 


　　滙證發表研報指，招商銀行2023年每股盈利按年增7%，而2023年第四季的每股盈利按年增6.9%，大致符合早前發布的初步數據，而派息比率提高至35%後，其每股派息亦勝預期，為同業中最高，將H股目標價由42.4元上調至45.6元，A股目標價由41.1元人民幣升至43.3元人民幣，兩者均維持「買入」評級。

 

　　不過，滙證指，招行上季淨息差低於同業，淨利息收入按季跌1.7%。去年費用收入跌10.8%，估計今年上半年壓力持續。去年成本收入比率上升，資產質素表現參差。儘管2024年收入前景充滿挑戰，但對招行2023年業績持適度樂觀看法，提高派息率的措施可以增強投資者的信心，下調其2024及2025年的每股盈利預測2%及0.8%，但上調每股派息預測6.9%及11.2%。

 

野村：收入及撥備前利潤遜預期　仍予目標價36.44元

 

　　野村亦予招行「買入」評級，目標價36.44元。野村指，招行2023年第四季歸屬淨利潤按年增6.9%至301億人民幣，與預先公布業績一致；收入按年減1%，比該行預期低3%；撥備前利潤(PPoP)按年跌2%，比該行預期低1%。雖然招行2023年總貸款按年增8%，但由於淨利差按年減25個基點至2.15%，淨利息收入按年減2%。淨利差下降主要由於資產端LPR下調和實際貸款需求疲軟，以及負債端企業結算存款增長不足和CASA比率(活期及儲蓄存款佔銀行總存款的比率)下降所致。

 

　　另中銀國際上調招行目標價至45.71元，並維持「買入」評級。該行指，招行去年派息比率按年升2個百分點至35%，預期招行今年平均淨資產收益率(ROAE)達15.8%，為同業中最高。招行去年業績顯示去年第四季盈利穩定增長，資產質素仍然優秀，基於其不良貸款比率截至去年底達到0.95%，或仍屬同業低端水平。此外，招行去年淨息差為2.15厘，較去年首三季跌4點子，亦按年跌25點子，主要受生息資產收益率下降及融資成本上升影響，料今年淨息差將進一步跌11個點子。

 

黃瑋傑：業績不錯股息增較純利大　惟料難突破32.15元


　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，招行盈利增長能力不如以往那麼強，故股價表現已不再一馬當先，反落後於國有銀行。不過，招行今次業績不錯，雖然去年營業收入按年跌1.6%，但純利仍可升6.2%，而每股現金股息升13.4%，較純利升幅大，股東應會開心，不過增長相對慢之下，股價未必可輕易突破250天線約32.15元。

 

（《開市Good Morning》節目截圖）

 

　　招行半日升4.5%收報31.35元，最多升6%至31.8元，成交6.54億元。其他內銀股亦普遍向上，工行(01398)升0.76%報3.98元，建行(00939)升1.04%報4.84元，中行(03988)升0.31%報3.25元，農行(01288)升0.92%報3.29元，交行(03328)升0.58%報5.24元，郵儲行(01658)升0.25%報4.09元，中信銀行(00998)升0.24%報4.17元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評招行及大市，立即重溫

 

 

 

其他招行相關新聞：

大行報告 | 招行、中石油、中石化、紫金、神華、中煤……點部署？表列績後最新大行評級／目標價

《外資精點》滙證:招行去年派息勝預期，升H股目標至45.6元

【內房困局】路透：監管要求銀行6月完成批核白名單項目及放貸

招商銀行(03968) 尋授權准發最多1500億人幣資本債券

招商銀行(03968) 去年純利升6%，派息1.972元人幣

 

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00825

新世界百貨中國

0.285

異動股

02319

蒙牛乳業

18.960

異動股

00865

建德國際控股

0.020

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00825 新世界百貨中國
  • 0.285
  • 02319 蒙牛乳業
  • 18.960
  • 00865 建德國際控股
  • 0.020
  • 02923 鼎豐集團汽車－舊
  • 0.117
  • 00322 康師傅控股
  • 8.820
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 17.960
  • 目標︰--
  • 00062 載通
  • 9.000
  • 目標︰$10.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 35.750
  • 目標︰$44.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.300
  • 目標︰$17.00
  • 09896 名創優品
  • 39.650
  • 目標︰$44.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 299.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.300
  • 01299 友邦保險
  • 54.250
  • 00005 滙豐控股
  • 61.750
  • 00001 長和
  • 38.100
報章貼士
  • 01610 中糧家佳康
  • 1.680
  • 目標︰--
  • 00998 中信銀行
  • 4.190
  • 目標︰--
  • 00066 港鐵公司
  • 26.150
  • 目標︰$33.00
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 00700 騰訊控股
  • 299.400
即時重點新聞

26/03/2024 16:12  恒指收升144點報16618，招行升逾4%，中升收挫5%

26/03/2024 16:01  【國際要聞】美國馬里蘭州巴爾的摩大橋被船隻撞擊後倒塌

26/03/2024 14:56  《中國要聞》彭博：部分在華美企領袖調整行程，料明與習近平會面

26/03/2024 12:28  安踏全年多賺34.9%至102億人幣，末期息派1.15港元

26/03/2024 10:37  《本港樓市》差估署:2月樓價指數按月跌1.7%，創逾7年低

26/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出６３﹒４４億元，買小米沽盈富

26/03/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】高盛降神華至「中性」，花旗看紫金上破２０元

26/03/2024 16:36  《財資快訊》美電升報７﹒８２２７，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞 | 內媒確認百度為iPhone16等提供AI功能，市值連續兩日漲新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

港聞 | 南海控股主席于品海被高院頒令破產新文章
人氣文章

新聞>香港政情

23條 | 馬俊文傳未能提早出獄，23條生效後首例新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

曾國祥為Netflix拍了《3體》前兩集！「三體」到底是甚麼意思？它講了一個世界最簡單直白的故事
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

一葉知衰
人氣文章

小薯茶水間

天氣預報｜天文台預告呢日氣溫急跌6°C！邊日最熱？復活節落雨？連續一星期相對濕度最高達95%！即睇未來9日天氣預測
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

一腳搭兩船仲嫌第三者貪心？不求名份、不貪錢、不要禮物的小三，真的存在嗎？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門米芝蓮 | 新鮮出爐米芝蓮二星淮揚菜！體驗精雕細琢矜貴滋味：20年花雕蒸鰣魚、響油鱔背肉、蟹粉清燉獅子頭、阿拉斯加帝王蟹腳文思豆腐羹
人氣文章

Art & Living

Netflix《3 體》 | 曾國祥與《權力遊戲》班底操刀！改篇自中國科幻巨作《三體》：面對未知的恐懼，人類該如何自處？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
日本出現首宗蜱傳染病人傳人案例！男醫生接觸已故患者染發熱伴血小板減少綜合症！SFTS死亡率達1成半？
人氣文章
春分湯水 | 春分節氣強化脾胃提升正氣！孩子考試溫習得心應手！推介「姬松茸淮山白朮雞腳湯」，補腎強身兼袪濕 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2024 17:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2024 17:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事26/03/2024
內地新聞 | 內媒確認百度為iPhone16等提供AI功能，市值連續兩日漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金