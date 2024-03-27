內房困局 | 官媒統計：前30上市房企首2月銷售額下降54%

官媒統計：前30上市房企首2月銷售額下降54%

碧桂園銷售額及銷售面積降幅最大

銷售均價榜單中，21家房企首2月銷售均價同比下滑

據《新華財經》和《面包財經》統計數據顯示，今年首2月上市房企銷售有所下滑。1-2月，銷售額前30上市房企合計銷售金額為2064.91億元(人民幣．下同)，同比下降54.05%；銷售面積前30上市房企合計銷售面積為1664.67萬平方米，同比下降55.58%；1-2月銷售均價前30上市房企平均銷售均價為15807.79元/平方米，同比下降18.05%。

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《新華財經》和《面包財經》根據滬、深、港三大交易所主要上市房企披露的今年首2月銷售數據，統計出銷售金額、銷售面積、銷售均價排名前30的企業。其中在銷售額和銷售面積方面，排名前30的企業同比全線下降。



碧桂園銷售額及銷售面積降幅最大



銷售額榜單中，保利發展(滬:600048)居首，首2月實現簽約金額359.48億元，同比下降43.68%；碧桂園(02007)下降幅度最大，達80.35%，排第11位。降幅最小的是排第6的綠城中國(03900)，首2月累計銷售額156億元，同比下降37.1%。



銷售面積榜單中，萬科(02202)(深:000002)排第一，首2月累計銷售面積222.5萬平方面，同比降37.53%。降幅最大的同樣是碧桂園，達85.4%。弘陽地產(01996)、招商蛇口(深:001979)等銷售面積同比下滑均超過四成。



銷售均價榜單中，21家房企首2月銷售均價同比下滑。降幅超過20%的房企有5家，包括遠洋集團(03377)、融創中國(01918)等，其中遠洋集團降幅最大，達35.73%，以9278.82元/平方米排在榜尾。綠城中國以3.25萬元/平方米的銷售均價達到排榜首，同比增長19.25%。其他首2月累計銷售均價超過2萬元/平方米的企業還有越秀地產(00123)、招商蛇口、合生創展集團(00754)等4家公司。碧桂園以9903.23元/平方米排尾二，但增幅最高，達34.62%。

撰文：經濟通中國組

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