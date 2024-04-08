強積金 | 積金評級:首季MPF人均賺六千元，日本股票基金最佳

．強積金研究機構積金評級表示，強積金在今年第一季回報約2.47%，是強積金有史以來第八個最佳季度開局

．積金評級估計，強積金3月份的投資收益約175億元，即475萬名強積金成員平均收益約3700元

．日本股票基金第一季表現最佳，季度回報率約12.3%，美國股票基金在第一季的表現排名第二，回報為9.82%

強積金研究機構積金評級表示，強積金在今年第一季回報約2.47%，是強積金有史以來第八個最佳季度開局，而3月份回報約1.51%。

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積金評級估計，強積金3月份的投資收益約175億元，即475萬名強積金成員平均收益約3700元，第一季度的投資收益約285億元，相當於每名成員平均收益約6000元。而累計1年的投資收益約232億元，相當於每名成員平於收益約4800元。





*日本股票基金回報率約12.3%，表現最佳*



在計入強積金供款後，截至3月底，強積金總資產估算約為1.18萬億元，3月份增加約215億元，季度增加約417億元。強積金成員平均賬戶結餘約24.87萬元，3月份增加約4500元，季度增加約8800元。



日本股票基金第一季表現最佳，季度回報率約12.3%，美國股票基金在第一季的表現排名第二，回報為9.82%。中港股票基金是第一季度表現最差的資產類別，季度虧損為約2.4%。





*今年總資產有望上升1000億元*



積金評級主席叢川普(Francis Chung)指出，今年首季回報率約2.47%，是強積金有史以來第八個最佳季度開局，亦為強積金3年來首個財政年度的正回報。第一季強積金投資收益約285億元，這相當於每名強積金成員投資收益約6000元，平均帳戶結餘差不多25萬元。這是一個非常穩健的回報，如這勢頭持續下去，今年總資產有望上升1000億元。



他又指，全球通脹和利率將決定2024年的市場方向，但由於大部分強積金資金投資在中港股市，本地市場表現仍將是關鍵。雖然追逐日本和美國等市場的強勁回報是誘人的，但相互矛盾的經濟指標導致市場波動，突顯了多元化投資的重要性。DIS基金繼續是積金評級在2024年首選的投資方式。

撰文：經濟通採訪組

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