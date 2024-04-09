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金價連續第7日創歷史新高，招金獲花旗升目標可看高一線？

09/04/2024

　　中東地緣政局急速升溫，加上市場預期美國聯儲局遲早會減息，以及各國央行持續增持黃金，令金價連續第七個交易日創歷史新高，紐約期金昨日(8日)再漲0.2%至每盎司2351美元，現貨金盤中曾觸及2353.79美元歷史高位。金價自2月中旬至今已漲逾18%。有資深策略師預期，在最樂觀情境下，金價可以升至3000美元甚至更高，不過，金礦股大多已升至高位，開始顯露疲態，惟招金礦業(01818)金礦業務佔比較大，一向對金價較敏感，最新獲花旗上調目標價至15.8元，今日(9日)股價再飆逾半成，或可看高一線，應如何部署？

 

(招金礦業網頁截圖)

 

伊朗誓言報復以色列襲駐敘使館　中國連續17個月增持黃金

 

　　中東局勢近日急速升溫無疑是推升金價一大因素，上周一(1日)伊朗駐敘利亞大使館被以色列發射導彈炸毀，造成7名使館人員死亡，包括兩名伊朗將軍，伊朗官方誓言報復。周五(5日)伊朗革命衛隊指揮官在使館人員的葬禮上再發表報復宣言，市場正密切留意伊朗會否攻擊以色列及美國在中東的軍事設施。


　　另外，市場預期美國聯儲局遲早會減息，加上自2022年以來各國央行持續增持黃金，也推動金價走強。根據世界黃金協會數據，中國和印度為首的全球央行連續多月增加黃金儲備，其中中國人民銀行3月份黃金儲備增至7274萬盎司，按月增加16萬盎司，連續17個月增持。紐約期金昨漲0.2%，收每盎司2351美元。現貨金漲0.3%，報2336.39美元，盤中一度觸及2353.79美元的歷史高位。

 

資深策略師：金價受多個利好因素推動　或飆至3000美元以上


　　雖然利率下滑通常會增強黃金的投資吸引力，但美聯儲降息展望面臨不確定性，可能阻撓金價繼續上漲，但Rosenberg Research創辦人兼總裁David Rosenberg預估，金價往後可能飆上每盎司3000美元，甚至更高，而且助長力量不只來自聯儲局。他提出一連串有利金價續漲的因素，包括：既不愛人民幣又不想過度依賴美元的央行大買黃金，印度等零售黃金市場買氣旺盛，大型基金經理對整體大宗商品投資不足，黃金供應吃緊，以及地緣政治緊張情勢等，都有利金價上攻。


　　不過，Rosenberg提到，金價要衝上3000美元或更高，需要多重條件配合，首先地緣政治緊張升高，例如台灣、中東、俄羅斯邊界、朝鮮半島等，都是「可預料到的衝突熱點」，一旦有衝突爆發，可能嚇得投資者遁入金市避險；其次，金融情勢惡化，加上利率衝擊，例如企業債務違約案例增加推升公司債利差；最後，有關美國財政情況惡化的警訊頻傳，也可能助長黃金買盤。而從技術面來看，金價也呈現多頭格局，已站上50日、100日和200日均線之上，顯示上漲動能還在加速，後市仍看俏。

 

金價連續第7日創歷史新高，招金獲花旗升目標可看高一線？

（資料圖片）

 

花旗：招金將受惠金價上升　目標價升至15.8元

 

　　值得一提，花旗發表最新研報指，招金礦業將受惠金價上升，金價上升5%，其2024和2025年淨利潤將分別增長14.1%和13%。海域金礦建設(Haiyu Mine)項目於2025年投產後，將有助提高招金的黃金產量和降低成本，維持「買入」評級，並將目標價由12.3元升至15.8元。


　　花旗指，考慮到2023財年業績，將招金2024和2025財年盈利預測分別上調35%和16%，至11.63億元和15.57億元人民幣，主要反映最新的金價預測以及公司的產量和成本指引，同時將2026財年盈利預測定為20.56億元人民幣。

 

黃瑋傑：減息周期去美化利金價　招金回至12元可吸

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，無論股價或商品價格都會偷步炒上，金價此輪升勢應已炒定聯儲局下半年減息，但因減息會持續下去，今年預期減兩至三次，明年仍會繼續減，此次減息周期仍會有利金價，再加上「去美元化」趨勢下，環球央行傾向增加黃金儲備，世界黃金協會之前就做過調查，指有七成以上央行預期未來12個月會增持黃金，因此金價今年仍可繼續看好，惟升至3000美元的目標似乎有些進取。金礦股方面，招金現時股價偏離10天線約10.9元較多，短期內應不會回至10天線，若想買入可留意昨日出現上升裂口介乎12.02元至12.26元，短線或會回補此裂口或後抽下試12元的支持，屆時可於11.9元或12元部署吸納。

 

　　招金今日收市升5.34%收報13.42元，成交4.32億元。其他金礦股表現各異，紫金礦業(02899)升0.24%報16.8元，山東黃金(01787)升2.25%報19.12元，靈寶黃金(03330)無升跌報3.45元，中國黃金國際(02099)跌1.64%報51元。SPDR金ETF(02840)則升0.68%報1706.5元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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