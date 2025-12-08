恒指 ｜ 政治局會議提振力度不足，內銀散水恒指全日跌319點收報25765

政治局會議今日召開，就明年經濟工作提出方向，但提振力度不及預期，內銀帶領中字頭下跌，盡管內地進出口數據造好，但未阻港股全日跌幅愈擴愈大，恒生指數全日收報25765，跌319點或1.2%，主板成交超過2062億元。恒生中國企業指數收報9083，跌114點或1.2%。惟科技股反應平穩，恒生科技指數收報5662，升不足1點。

中共中央政治局今日召開會議，分析研究2026年經濟工作，會議指出，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。要堅持內需主導，建設強大國內市場；更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

四大內銀集體下挫，建行(00939)瀉4.01%，報7.66元，工行(01398)跌3.48%，報6.11元，中行(03988)跌2.64%，報4.43元，農行(01288)軟0.18%，報5.66元，同業郵儲行(01658)跌1.12%，報5.32元，招行(03968)跌3.54%，報51.8元。其他中字頭亦偏軟，中電信(00728)跌2.87%，報5.76元，中海油(00883)跌2.26%，報21.58元，中石油(00857)跌1.7%，報8.68元，中聯通(00762)跌1.57%，報8.75元，中廣核能(01811)跌1.53%，報2.57元，中海外(00688)跌1.29%，報13.01元，中鐵建(01186)軟0.71%，報5.56元。

百度(09888)確認宣布正評估分拆旗下昆侖芯上市，股價再升3.45%，報125.8元，為表現最佳藍籌，以現價計該股連升3日，累計升幅9.77%。內地資金炒作AI晶片熱潮，中芯(00981)漲2.94%，報71.8元，華虹(01347)更升4.47%，報79.45元。

焦炭主連合約跌近6%，中煤能源(01898)跌4.83%，報10.25元，神華(01088)跌2.9%，報39.52元。

信達生物(01801)首日染藍即嚴重捱沽，全日急跌6.96%，報85.6元。

中國證監會主席吳清在中國證券業協會第八次會員大會上表示，將著力強化分類監管、扶優限劣，對優質機構適當鬆綁，進一步優化風險控制指標，適度打開資本空間及槓桿限制，提升資本利用效率。中資券商股早段集體爆發，午後升幅稍微收窄。華泰六八八六(06886)升5.17%，報19.33元，廣發証券(01776)升3.1%，報17.94元，中信建投証券(06066)漲2.99%，報12.76元，國泰海通(02611)升2.69%，報16.01元，中信証券(06030)升1.69%，報27.6元，中國銀河(06881)升1.34%，報10.61元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里(09988)、小米(01810)及騰訊(00700)；阿里收報153.4元，跌1%；小米收報42.58元，跌0.5%；騰訊收報605元，跌0.8%。

撰文：經濟通市場組

