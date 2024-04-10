恒生擬斥30億元回購股價彈逾半成，大行感驚喜但仍審慎，寧吼其他銀行股？

恒生銀行(00011)昨日(9日)收市後公布擬回購不多於30億元股份，即日起為期5個月，刺激股價今日(10日)飆逾半成，逼近100元關口。瑞銀雖認為恒生回購計劃屬巨大驚喜，但只將目標價升至94.5元，花旗更只予目標價87元，遠低於現價。若論回購，滙控(00005)及渣打(02888)亦正進行分別最多20億美元及10億美元的回購計劃。單靠回購，恒生股價升勢未必可持續，銀行股應有更佳選擇。

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恒生擬回購不多於30億元股份 即日起為期5個月



恒生銀行公布，該行已與Merrill Lynch International訂立協議，委任對方全權運作自動股份回購計劃。根據協議，該行同意經紀商根據預定參數在聯交所回購不多於30億元的該行股份。回購計劃期限為2024年4月10日起至9月9日，為期5個月。

自動股份回購計劃將根據該行於2023年5月4日舉行的股東周年常會上授予該行董事會回購股份的一般性授權之權力及該行將於2024年5月8日舉行的股東周年常會上授予董事會回購股份的一般性授權之權力進行。為免產生疑問，在2024年股東會結束後所進行的任何股份回購，將取決於2024年一般性授權是否獲通過。

瑞銀：恒生回購計劃屬巨大驚喜 升目標價至94.5元

瑞銀發表研報指，形容恒生銀行宣布30億元股份回購計劃屬巨大驚喜，假設未來153天進行回購，回購計劃相當於恒生市值的1.7%，每日操作規模將相當於該股每日成交額的9.8%，市場似乎低估了回購計劃的可能性，該行將恒生目標價由86.5元上調至94.5元，維持「中性」評級。



瑞銀預期恒生將在較高的長期利率環境下實現較低個位數的純利增長和約11%的股本回報率(ROE)。此外，預期RWA增長非常溫和。因此，普通股權一級資本比率(CET1)可能會進一步增加，這為額外的回購計劃創造了空間，不排除恒生未來可能會提高股息。瑞銀將恒生2024至2028年盈利預測上調4至13%，認為儘管1個月香港銀行同業拆息(HIBOR) 由於季節性影響而有所下降，但高利率環境將有利於本地銀行的淨息差，對該行內地商業房地產和香港商業房地產敞口所帶來的不良貸款風險保持謹慎，並預計2024年信貸成本將保持在較高水平。

花旗：估值與同業相比仍不太吸引 予目標價87元

花旗指，恒生宣布回購最多30億元股份計劃屬驚喜。雖然該股估值與本地同業相比仍不太吸引，但其資本回報率提升可推動股價在短期內跑出。估計回購計劃將對恒生CET1比率產生40至50個基點的影響，加上今年6.9%的股息率，估計全年的總資本回報率可達約8.6%，評級「中性」，目標價87元。





富瑞表示，雖然恒生今次回購在公司目前市帳率1.1倍下會稍為攤薄，不過計劃體現出對股東回報的堅定承諾，應該受到投資者歡迎。公司應可增加其季度每股股息至1.2元(去年為1.1元)。恒生股價表現長期跑輸同行，今次短期內或可迎頭趕上。除此之外，恒生亦需要提出一種可以持續提升股本回報率的方法，以推動未來增長，維持目標價92元及「持有」評級。

滙控昨回購近871萬股涉資約5.6億元 渣打倫敦回購近113萬股

提到回購，滙控昨日在英國再回購約400.7萬股，每股作價6.4320至6.4920英鎊，總值約2590.5萬英鎊(約2.57億港元)，另同日於香港聯交所回購470萬股，每股作價63.70至64.10港元，總值約3億港元。滙控計劃由今年2月23日至不遲於4月26日期間，回購總值最多20億美元之普通股，所有回購的股份將被註銷。滙控至今累計回購共約1.93億股，涉資約15億美元，換言之已完成計劃最少75%。

渣打昨日亦在倫敦再購入112.77萬股，每股作價6.7340至6.9780英鎊，總值約770.8萬英鎊(約7654萬港元)。渣打計劃由今年2月27日至8月23日期間，動用不超過10億美元進行股份回購，並將股份註銷。渣打至今已動用約4.97億美元回購股份，換言之已完成約一半回購計劃。

滙控以5.5億美元出售阿根廷業務 大摩指對財務影響有限籲增持

（資料圖片）

另外，滙控昨日公布，其全資擁有附屬公司HSBC Latin America B.V.已與阿根廷最大私人金融集團Grupo Financiero Galicia簽訂具約束力協議，Galicia將以代價5.5億美元收購阿根廷滙豐的所有業務，交易預計將在未來12個月內完成交割。集團指，此交易將被視為重大特別項目，並不會包括在派息計算之內。集團2024年的目標派息比率仍為50%，並繼續將2024年的平均有形股本回報目標設定在中十位數。滙豐集團行政總裁祈耀年表示，這項交易是執行策略重要的另一步，並使集團能夠將資源集中在國際網路中更高價值的機會上。

摩根士丹利發表研報指，滙控以5.5億美元出售阿根廷業務，料將在今年首季錄得10億美元虧損，將使普通股權一級資本比率(CET1)降低約10個基點，並指在交割時在收益表中確認大約49億美元的歷史上貨幣換算儲備虧損，但這不會對有形資產淨值或CET1產生影響，亦不會對股息產生影響。鑑於對財務影響有限，是次出售事項不影響對滙控整體看法，但考慮到阿根廷的通脹環境，此舉將顯著減少另一個波動來源，予目標價79.2元及「增持」評級。

摩通稱，滙控出售阿根廷業務將能提高集團資本效率，並預計會對股價帶來正面反應，維持「增持」評級。雖然出售阿根廷業務會帶來10億美元除稅前虧損，但今次交易是一個積極的進展，因阿根廷業務對集團的資本產生負面影響，而10億美元的損失已計入重大項目當中，因此對派息沒有影響，同時今次交易亦符合集團透過退出連接性和協同效應較低國際網絡而精簡業務的策略。

熊麗萍：恒生單靠回購升幅有限 難惹憧憬寧揀其他銀行股





（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，恒生若純看回購消息升幅未必很大，回購金額也不算很大，而在回購計劃期限內持續回購亦屬正常。恒生於昨日收市後才公布回購計劃，今日高開很合理，但100元是一個很重要的心理關口，當回購消息消化後，最終仍要看業務本身。其實，恒生及中銀香港(02388)近一個多月股價表現已很好，相信和本港樓市有關，之前因樓市淡靜，對它們的按揭業務影響大，恒生的理財產品等非利息收入也受影響，隨著樓市成交增加，中銀香港股價特別醒神，恒生亦由低位回升不少。除回購外，跟著就要看整體經濟，尤其樓市成交會否持續增加，恒生能否突破100元，關鍵仍要看按揭。

熊麗萍又指，雖然現時樓市成交價沒怎樣回升，但成交量增加仍可令銀行相關業務有所增長，而除新樓買家外，若二手市場也轉趨活躍，原先做了按揭的客戶也可能會轉按。事實上，若樓市成交不活躍，業主難套現，必定影響銀行按揭業務。不過，恒生一向沒太多「古仔」可講，也沒太多可惹來憧憬的因素，樓市也不屬很大的主題，故於一眾銀行股中較落後，不似滙控及渣打，若低位買入宜先行食胡，可揀買第二隻銀行股。

恒生今日收市升6.01%報99.7元，成交4.84億元。其他本地銀行亦普遍上升，滙控升1.41%報64.8元，中銀香港升1.97%報23.25元，東亞(00023)升0.43%報9.33元，大新銀行(02356)升1.64%報6.2元，惟渣打跌1.32%報67.35元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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