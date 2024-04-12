《午市前瞻》恒指繼續回吐料反覆向上 友邦股價見6年低難言見底

恒生指數半日報16799，跌295點或1.7%，主板成交近572億元。恒生中國企業指數報5914，跌89點或1.5%。恒生科技指數報3500，跌38點或1.1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、小米(01810)及友邦(01299)；騰訊收報314元，跌1元或0.3%，成交36.86億元；小米收報16.5元，升0.42元或2.6%，成交20.29億元；友邦收報49.1元，跌2.5元或4.8%，成交18.84億元。國指三大成交股份依次為騰訊、小米及阿里(09988)；阿里收報72.05元，跌2.15元或2.9%，成交13.96億元。科指三大成交股份依次為騰訊、小米及阿里。

臨近周末投資者態度謹慎





恒指今早低開過百點後，跌勢轉急，最多跌超過300點，跌勢比起昨日更甚。昨日恒指受美國減息步伐可能放慢的因素影響，開市已見最低點，盤中甚至一度轉升，最終也收跌44點。今日跌幅比昨日大，似乎是補跌？



華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，美國減息步伐預期放慢始終會困擾股市，這個因素不可能一時三刻就消除。今早A股由升轉跌，多少影響港股的氣氛。加上今日是本周最後一個交易日，近期地緣政治局勢緊張，周末隨時有難以預料的事態發生，影響國際油價及金價等，投資者態度難免審慎。不過，預期恒指收市跌幅有望收窄。

友邦保險(網上圖片)

從技術走勢圖看，恒指現處於大三角形態，就算這兩日下跌，仍然維持在上升通道內。另外，港股已經連跌幾年，現時估值吸引，近期成交也回升到千億元左右，情況不至於太差。預料恒指短期反覆向上，在16600點有較強支持，只要有利好的消息，重上17000點不是難事，但阻力位在17500。





友邦保險待整固向上再考慮





友邦保險股價近期持續向下，今日更跌穿50元見6年低位。李偉傑指，雖然友邦之前公布的年度業績大致上符合市場預期，但下半年的新業務價值增幅，與上半年比較有放緩的趨勢。

友邦股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

另外，債價下跌也影響集團帳面上的估值。雖然，友邦的股價已漸見吸引，但以近期跌勢來說，仍難言見底。投資者不妨等到股價喘定，整固向上後再入市，風險相對比較低。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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