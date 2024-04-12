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美團：料無人機業務5年內實現大規模商用，香港具發展空間

12/04/2024

　　內地外賣行業發展發達，各地均見大量外賣小哥於城中穿梭，隨著國家近年積極布局「低空經濟」，外賣送遞網絡更進一步拓展至半空。作為內地外賣龍頭，美團(03690)早於2017年啟動無人機業務部門，2021年實現首單無人機配送訂單，如今於深圳、上海的11個商圈設有共28條配送航線，覆蓋辦公、景區、市政公園、醫療、校園等多種場景，並累計完成用戶訂單超25萬單，對接超過1000個商家。

 

美團：料無人機業務5年內實現大規模商用，香港具發展空間

美團研發的城市低空物流解決方案於去年初通過中國民航局審定，獲頒《民用無人駕駛航空器運營合格證》（Andrew攝）

 

　　據介紹，用戶現時在可無人機外賣服務覆蓋的地區，選擇利用無人機配送，餐廳出餐後，會先由外賣員運送到附近的無人機機場，再以無人機配送至指定的無人機空投櫃，用戶即可輸入手機號碼取餐。

 

　　美團副總裁、無人機業務負責人毛一年表示，無人機業務料仍需5年左右才能實現大規模商業化，在產品、系統方面均需進一步提高穩定性和成本效益，同時亦要發掘更多外賣以外的使用場景，包括醫療檢測等。

 

　　他未有透露無人機業務具體的投資規模，僅指今年是美團無人機商業化營運的元年，若要實現大規模商用，研發投入仍需持續一段時間。

 

美團：料無人機業務5年內實現大規模商用，香港具發展空間

美團自研的第三代無人機支持中等雨、雪天運行，每次換電可飛行2-3架次 （Andrew攝）

 

香港具發展空間 將關注低空相關的立法情況

 

美團：料無人機業務5年內實現大規模商用，香港具發展空間

美團副總裁、無人機業務負責人毛一年（Andrew攝）

 

　　運輸及物流局局長林世雄日前在立法會會議上指出，政府有關政策局和部門正積極在他們的政策範圍內探索適合的低空活動。毛一年稱，香港在無人機運輸服務方面非常具有發展空間，市場對醫療送藥、外賣餐飲等均有一定需求，認為香港用戶對時間效率的訴求較高，利用無人機可縮短配送時間；他亦留意到有香港立法會議員關注推動低空經濟發展，公司亦會緊密關注香港相關的立法情況，強調願意探索香港市場的發展機會。

 

　　毛一年又認為，香港樓群密集問題並非一個不可逾越的技術關口，按現時公司的無人機業務發展進程，有信心2-3年後完全有能力於香港飛行。私隱問題方面，他指出，公司自研的無人機雖設有視覺裝置，但主要用於避障和保證飛行安全，影像不會在雲端存檔，同時亦會使用毫米波雷達作飛行感知，相信能確保不會觸及用戶私隱。

 

利用無人機送外賣較傳統方式可縮短一半時間

 

美團：料無人機業務5年內實現大規模商用，香港具發展空間

美團無人機公共事務負責人閆琰（Andrew攝）

 

　　美團無人機公共事務負責人閆琰表示，公司現時於深圳的9個核心商圈設有25條無人機航線；其中在深圳龍崗區共設有6條航線，每天能完成200-300宗外賣訂單，約佔整個商區日均總訂單量的10%-15%。

 

　　閆琰指出，計及外賣員從餐廳取餐再運到無人機機場，以及飛行時間，整個送餐過程只需時15-20分鐘，較傳統外賣員送遞方式約30-40分鐘，配送時間可縮短50%。集團自研的無人機飛行半徑達3公里，可載重2.3公斤，能應付配送一般單人餐或2-3杯奶茶等現時外賣平台上約90%配送需求。

 

　　閆琰稱，無人機業務須先通過中國民航局審查，取得城市密集區運營許可，其後再根據商業供需，物色如商場天台、商厦平台等閒置空間，鋪設起飛點以及空投櫃。她認為，國家對低空經濟提供了一定政策好利，深圳市更出台產業促進等政策，該業務目前會先立足深圳，並探索更多差異化場景。

 

經濟通採訪組趙嘉駿深圳專電

 

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