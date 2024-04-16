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港股 | 午市前瞻 | 股市借中東局勢調整後有望升 OSL有前景可分注買

16/04/2024

　　恒生指數半日報16279，跌320點或1.9%，主板成交近581億元。恒生中國企業指數報5749，跌106點或1.8%。恒生科技指數報3349，跌93點或2.7%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及阿里(09988)；騰訊收報303.8元，跌0.6元或0.2%，成交30.33億元；友邦收報45.75元，跌1.5元或3.2%，成交22.05億元；阿里收報68.6元，跌1.8元或2.6%，成交17.71億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中石油(00857)；中石油收報7.65元，升0.17元或2.3%，成交13.68億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報99.2元，跌2.4元或2.4%，成交13.25億元。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(OSL網頁截圖)

 

溫鋼城：美股業績對辦料低位有支持  港股仍向好

 

  中東風起雲湧，市場恐慌不斷，隔晚道指再跌超過200點。港股今早受累跟跌，半日跌幅擴大至超過300點。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指跌穿3月底支持位16300的確不利氣氛，最壞情況有可能下試15300。他解釋，市場仍憂慮以色列有可能未肯收手，擔心其發動地區性戰爭，如封鎖道路等，引發美股恐慌。

 

　　但溫鋼城認為，目前以色列仍然受控，料暫時不會出現過激行動，而且較低機會直接攻擊伊朗。他認為，目前以伊雙方都在找下台階，真的出現激進行動機會不大，股市跌幅較大皆因早前累積巨大升幅，目前借勢調整，料消息逐步轉趨正面將有利股市回升。他又提到，美股業績期對辦，隔晚高盛公布業績勝過市場預期，料有利股市於低位覓得支持。故此，溫鋼城認為，恒指真要跌抵15300機會較細，初步先以15800為支持，維持看好今個月恒指有機會上望17500觀點。


香港虛幣現貨ETF料受歡迎  OSL可趁低吼

 

　　昨日有數間基金公司宣布，申請發行比特幣或以太幣現貨ETF已獲證監會有條件批准，其中兩間基金分別為華夏基金及嘉實國際，都公布已委託OSL集團(00863)為旗下虛幣現貨ETF作託管合作夥伴。但隔晚比特幣再跌至約63000美元水平，拖累OSL股價半日要跌約3%。

 

　　溫鋼城指，虛幣現貨ETF發行的確有利OSL業績，而目前市場上的虛幣期貨ETF都有不錯成交量，預計現貨ETF上市後亦會獲得資金青睞。他又提到，雖然目前比特幣處於回調走勢，但始終有一定需求，加上當減息周期開始後，資金鏈較為鬆動亦會提高資金炒作虛幣意欲，認為比特幣調整後亦有較大上升空間。


　　因此，溫鋼城認為OSL前景不錯，投資者不妨留意。但他指，始終股份涉及虛幣概念，走勢較波動，故宜分注入手以減低風險，首注可定在8.4元，如進一步回落至7.2元可考慮加注，跌穿6.9元止蝕，初步目標可先定於10元，如能突破將可上望13.2元高位。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

OSL價格走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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